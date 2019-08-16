Армия и оружие

В США оценили развитие российского флотаИзвестия вчера в 19:40

Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest. Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
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The National Interest сравнил возможности флота России и США

URA.Ruвчера в 22:58

National Interest оценил развитие российского флота

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США оценили компактный и «зубастый» флот России

Утро.ruвчера в 03:18

Эксперты США оценили развитие военно-морского флота Российской Федерации

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В США оценили развитие российского флота

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В США раскрыли перспективы ВМФ России

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The National Interest оценил перспективы Военно-морского флота России

РБКвчера в 22:08
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Политика

Британию ждет дефицит лекарств и продуктов из-за Brexit, выяснили СМИ

Великобритания может столкнуться с дефицитом лекарств в случае "жесткого" Brexit, передает The Sunday Times со ссылкой на правительственные документы.
Обновлено в 00:57
Происшествия

Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60

Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Происшествия

В Казахстане произошло второе землетрясение за сутки

Обновлено в 00:29
Авто

В первой половине августа 12 марок изменили рублевые цены на свои авто

Два автопроизводителя решили отойти от господствующей тенденции и снизили рублевую стоимость своих авто.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие

Один человек погиб, двое пострадали при взрыве автомобиля в Сирии

Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес

Жена футболиста «Ростова» Новосельцева родила сына

На днях Екатерина Кейру, супруга футболиста ФК «Ростов» Ивана Новосельцева, стала мамой.
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия

В Бурятии полицейские спасли людей из горящего автобуса

Полицейские в Бурятии спасли людей из загоревшегося маршрутного автобуса, сообщила в воскресенье официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Автобус с туристами врезался в столб в Москве

На востоке Москвы попал в аварию туристический автобус, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Пассажирку А321 затравили из-за видео с места посадки самолета в поле

Одну из пассажирок Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», аварийно приземлившегося на кукурузное поле, Аллу Гарковенко затравили из-за видео с места происшествия.
Обновлено 16 августа в 22:29
Космос

В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории

Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Единоборства

Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC

Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.
Обновлено в 02:15
Политика

Бурджанадзе назвала ошибкой уход Грузии из СНГ

Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что выход страны из Содружества независимых государств (СНГ) был ошибкой.
Обновлено в 05:07
Политика

Шойгу рассказал о средствах США на нарушающие ДРСМД ракеты

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил: Россия по-прежнему открыта для диалога с США по ракетам средней и меньшей дальности и не будет размещать такие вооружения в других регионах мира, пока Соединенные Штаты не развернут аналогичный арсенал в Европе и Азии.
Обновлено в 05:12
Политика

В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о единстве Украины

Единство Украины заключается в борьбе политических группировок, сторонники которых ради "хлебных" должностей и выгодных финансовых махинаций готовы "друг друга придушить", а интеграция страны с Европой стоит на месте, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова экс-президента Петра Порошенко о страхе РФ перед единством Украины.
Обновлено в 04:35
Единоборства

Военные из Бурятии победили в Танковом биатлоне на АрМИ-2019

Финал самого популярного конкурса АрМИ - «Танковый биатлон» - прошел 17 августа на подмосковном полигоне Алабино.
Обновлено в 04:27
Политика

Посол в Совете Европы: Украина теряет главные признаки государства

Украина теряет главные признаки государства — население и территорию, считает постпред страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 04:07
Экономика

Сколько зарабатывали министры в СССР?

Писали, что средняя зарплата министра в России отличается от средней по стране раз в 15.
Обновлено в 04:08
Экономика

В России могут компенсировать затраты иностранцев за съемки кино

В России могут ввести программу возмещения части затрат (рибейта — Ред.) иностранным компаниям, снимающим кино в России.
Обновлено в 05:21
Киберспорт

Virtus.pro выходят в верхнюю сетку плей-офф The International 2019

Обновлено в 04:12
Происшествия

Опубликовано видео с места смертельной аварии на Солотчинском мосту

В Instagram опубликовано видео, снятое на месте смертельной аварии на мосту через Оку на трассе Рязань – Спас-Клепики.
Обновлено вчера в 09:56
Армия и оружие

Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети

Обновлено вчера в 22:11
Общество

Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением

Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Политика

В Москве завершился митинг КПРФ

На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Происшествия

Наркобарона Сильвера экстрадировали из Украины в Израиль

Наркоторговца Амоса Дов Сильвера в ночь на 18 августа экстрадировали в Израиль.
Обновлено в 04:43
Общество

Оппозиция собирает масштабную демонстрацию в центре Гонконга

Оппозиционный Гражданский фонд по правам человека собирает очередную масштабную демонстрацию в центре Гонконга, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:32
Общество

Минздрав предложил работодателям штрафовать за перекуры на работе

В Минздраве отмечают, что это рекомендации, а не обязательные меры.
Обновлено вчера в 18:19
Общество

Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения

Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Футбол

«Зенит» и «Ахмат» сыграли вничью

Обновлено вчера в 14:11
Транспорт

Новый аэропорт Саратова принял первый рейс

В воскресенье новый аэропорт Саратова — «Гагарин» — принял свой первый — тестовый — пассажирский рейс, передал корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 05:10
Экономика

Повышение пенсионного возраста это только начало

По мнению экспертов Eurasianet, повышение пенсионного возраста не решило проблем самой системы, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:19
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