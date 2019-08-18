Армия и оружие
National Interest оценил развитие российского флотаРИА Новости вчера в 23:16
В качестве примера кораблей, определяющих новый облик российского флота, издание упоминает модернизированный малый ракетный корабль "Смерч", на вооружении которого стоят 30- и 76-миллиметровые артустановки, батареи небольших ракет класса "земля-воздух" и противокорабельные ракеты "Уран".
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В Москве прошли одиночные пикеты оппозиции
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