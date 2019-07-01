с чего всё началось

Американская разведка считает, что Россия сможет произвести не более 60 гиперзвуковых ракет "Авангард", сообщает телеканал CNBC со ссылкой на неназванный источник, якобы знакомый с соответствующим докладом спецслужб.

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