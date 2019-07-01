Армия и оружие
В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»РИА Новости 18:23
Американская разведка считает, что Россия сможет произвести не более 60 гиперзвуковых ракет "Авангард", сообщает телеканал CNBC со ссылкой на неназванный источник, якобы знакомый с соответствующим докладом спецслужб.
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с чего всё началось
Россия произведет не более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард» из-за того, что не смогла найти поставщика углеродного волокна с нужными характеристиками, передает телеканал CNBC со ссылкой на данные доклада американской разведки.Ведомости15:45
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