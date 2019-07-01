с чего всё началось

Американская разведка считает, что Россия сможет произвести не более 60 гиперзвуковых ракет "Авангард", сообщает телеканал CNBC со ссылкой на неназванный источник, якобы знакомый с соответствующим докладом спецслужб.

Общество Россиянам дали пенсионную льготу Напомним, пенсионный возраст в нашей стране подняли на пять лет с начала текущего года.

Экономика В России предупредили о росте цен на мясо В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.

Энергетика Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.

Шоу-бизнес РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала Машина певицы Аллы Пугачевой двигалась по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и, поэтому, не мешала пассажирам, но к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

Происшествия На детской площадке на Украине произошел взрыв В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.

Наука Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.

Происшествия Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване Почти миллион долларов (более 21 миллиона крон и 8 тысяч долларов) обнаружила полиция при задержании гражданина Украины в городе Велке-Мезиржичи на юго-востоке Чехии, сообщил в понедельник журналистам представитель местного отделения полиции Владимир Махала.

Происшествия ИГ взяло ответственность за нападение на блокпост в Чечне Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России - ИФ) взяла на себя ответственность за нападение на блокпост в Чечне, в результате которого погиб полицейский, сообщает портал SITE Intelligence Group, который отслеживает интернет-активность исламских радикалов.

Хоккей Панарин — «Коламбусу»: «Надеюсь, вы не слишком злитесь на меня» В минувшей «регулярке» Панарин набрал за «Коламбус» 87 (28+59) очков. Команда впервые в своей истории вышла во второй раунд плей-офф НХЛ.

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Политика Кремль ответил на высказывание певицы Нино Катамадзе Безусловно грузинская певица, говорит Дмитрий Песков, очень талантливая, однако, что касается политики, она не знает очень многого.

Технологии Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.

Общество Губернатор Красноярского края не выдерживает давления Сегодня А.Усс, совместно с начальником ГУ МВД по краю А.Речицким и прокурором края М.Савчиным прибыли в Канск, чтобы лично оценить ситуацию.

Происшествия Пожар в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске полностью ликвидирован Пожар на крыше жилого дома в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) полностью ликвидирован.

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