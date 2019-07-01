Армия и оружие
В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»Вести.Ru вчера в 18:45
Россия сможет произвести не более 60 гиперзвуковых ракет "Авангард", так как они очень дороги в производстве. Об этом говорится в сообщении американского телеканала CNBC.
Читать в источнике
Оценить157
с чего всё началось
Россия произведет не более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард» из-за того, что не смогла найти поставщика углеродного волокна с нужными характеристиками, передает телеканал CNBC со ссылкой на данные доклада американской разведки.Ведомостивчера в 15:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 06:43, Вашингтон
Общество
Марат Хуснуллин: Утверждены еще 6 «стартовых» площадок реновации
Глава стройкомплекса заключил, что таким образом, в Адресном перечне на данный момент уже 329 "стартовых" площадок для строительства новых домов, которые дадут программе реновации первые 4,8 млн. кв. м из 15 млн кв. м, включенных в нее.
Обновлено в 06:30
Общество
В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
В Кызылординской и Атырауской областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.
Обновлено в 04:38
Транспорт
В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний
"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
Обновлено в 04:16
Политика
Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда
Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Бетонная плита упала с девятого этажа на биотуалеты и убила россиян
Обрушение плиты произошло 21 декабря 2018 года на месте строительства жилого комплекса «Философия» в 1-м Предпортовом проезде, 11, литера А. Как установил суд, мастер Олег Звягинцев не проследил за креплением на стене, из-за чего рухнула конструкция с бетоном и арматурой.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Судаке села на мель частная яхта
В Крыму в районе бухты Капсель села на мель парусно-моторная яхта "Романтика" водоизмещением шесть тонн.
Обновлено в 02:28
Наука
В Египте нашли десятки странных мумий
При раскопках в Египте польские археологи обнаружили десятки странных мумий, возрастом около двух тысяч лет.
Обновлено вчера в 09:39
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию.
Обновлено в 04:49
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в России
В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 02:32
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал, как отдыхает с сыном
Певец опубликовал забавные фото с маленьким Никитой Популярный певец Сергей Лазарев сейчас наслаждается заслуженным отпуском.
Обновлено в 05:26
Политика
Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше»
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донбассе мог бы получить статус регионального при условии, что украинский язык будет оставаться государственным, а территория региона будет находиться в составе Украины.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В турецком порту взорвался итальянский танкер
В турецком порту Алиага (Измир) произошел взрыв и пожар на итальянском танкере Synzania.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя
В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Происшествия
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Илью Яшина обвинили в наезде на пешехода в Москве
Обновлено в 06:13
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Космос
Ученые раскрыли правду об «инопланетном зонде» Оумуамуа
Американские исследователи смогли определить природу происхождения межзвездного тела Оумуамуа, которого некоторые ученые считали «зондом пришельцев».
Обновлено в 05:16
Спорт
Екатеринбург примет летнюю Универсиаду — 2023
Россия будет во второй раз принимать летнюю Универсиаду — ранее соревнования проходили в Казани в 2013 году.
Обновлено в 04:47
Общество
Изучена причина наводнения в Иркутской области
Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Возросло число жертв наводнения в Иркутской области
На сегодняшний день в Иркутской области в зоне наводнения находятся 83 населенных пункта, в которых проживало почти 33 тыс. человек, которые были эвакуированы.
Обновлено вчера в 05:24
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Гаджеты
Смартфон Oppo Reno Z с 48 МП камерой появился в России
Oppo представила самый младший смартфон из топовой линейки Reno. Oppo Reno Z выполнен из металла и стекла.
Обновлено в 06:25
Политика
Зеленский вновь попросил Раду уволить Луценко и Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Сати Казанова огорчила фанатов и мужа огромными губами
Только 5% участников опроса заявили, что Казановой идут пухлые губы.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы
Завершено расследование уголовного дела о похищении генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого были похищены пять миллионов долларов, закопанные в огороде.
Обновлено в 03:08
Авто
Назван средний возраст автомобилей с пробегом в федеральных округах
Немного старше оказались подержанные машины на самом крупном по объему вторичном рынке – в Центральном ФО, где их средний возраст составил 10,5 года.
Обновлено вчера в 03:04