Армия и оружие
В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»Вести.Ru вчера в 18:45
Россия сможет произвести не более 60 гиперзвуковых ракет "Авангард", так как они очень дороги в производстве. Об этом говорится в сообщении американского телеканала CNBC.
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с чего всё началось
Россия произведет не более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард» из-за того, что не смогла найти поставщика углеродного волокна с нужными характеристиками, передает телеканал CNBC со ссылкой на данные доклада американской разведки.Ведомостивчера в 15:45
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