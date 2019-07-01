с чего всё началось

Россия сможет произвести не более 60 гиперзвуковых ракет "Авангард", так как они очень дороги в производстве. Об этом говорится в сообщении американского телеканала CNBC.

Происшествия В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".

Политика Заместитель главы Росгвардии подал в отставку В издании «Коммерсантъ», сославшись на собственные источники, заявили, что Сергей Меликов, первый замглавы Росгвардии ушел в отставку.

Происшествия В Иркутской области выросло число жертв наводнения Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.

Политика ТАСС сообщил об увольнении более 80 сотрудников «Ильюшина» Из ПАО «Ильюшин» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) уволились несколько десятков сотрудников, в том числе топ-менеджеры, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Происшествия Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в ДНР "Съемочная группа нашего корреспондента Андрея Руденко попала под огонь украинских силовиков на западе Донецка в районе поселка Александровка", - отмечается в сообщении.

Общество Липчане получили ключи от новых квартир Сергей Степашин поздравил липчан с получением новых квартир и напомнил о том, что в России из негодных для жизни условий предстоит переселить около миллиона человек.

Авто Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом» По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.

Авто Названы 10 самых доступных автомобилей в России Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).

Политика Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.

Общество ЕСПЧ присудил семерым россиянам 75 тысяч евро Обща сумма компенсаций, которые ЕСПЧ присудил истцам, составила 75 тысяч евро.

Политика Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше» Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донбассе мог бы получить статус регионального при условии, что украинский язык будет оставаться государственным, а территория региона будет находиться в составе Украины.

Транспорт В Краснодаре повысится стоимость проезда в общественном транспорте На брифинге в Краснодарском трамвайно-троллейбусном управления 2 июля обсудили новую стоимость проезда в общественном транспорте города.

Общество Переселение по реновации в центре Москвы начнут осенью Первые переселения в центральном административном округе Москвы в рамках реализации программы реновации жилья запланированы на осень 2019 года, сообщил во вторник журналистам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Политика В ЕС назвали условия возобновления торговых отношений с Россией Мальстрем указала на то, что ответственность за ситуацию в Украине лежит именно на РФ.

Армия и оружие Украинские силовики понесли потери после попытки атаковать позиции ДНР В результате группа украинских диверсантов из 36-й бригады получила отпор и понесла потери: четыре человека погибли, шестеро пострадали.

Армия и оружие ЦВО направил автоцистерны в зону паводка в Приангарье Центральный военный округ перебросил в Иркутскую область четыре автоцистерны, предназначенные для подвоза воды жителям подтопленных районов региона.

Общество 2 июля состоится полное солнечное затмение 2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.

Политика Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.