Армия и оружие
В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»Вести.Ru вчера в 18:45
Россия сможет произвести не более 60 гиперзвуковых ракет "Авангард", так как они очень дороги в производстве. Об этом говорится в сообщении американского телеканала CNBC.
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с чего всё началось
Россия произведет не более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард» из-за того, что не смогла найти поставщика углеродного волокна с нужными характеристиками, передает телеканал CNBC со ссылкой на данные доклада американской разведки.Ведомостивчера в 15:45
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Общество
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Транспорт
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Авто
Топ-10 самых дорогих машин на российском рынке возглавил Порше 911 GT
Эксперты аналитического агентства Автостат составили топ-10 самых дорогих машин, официально продающихся в России.
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Кино
Умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено вчера в 10:09
Общество
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Губернатор пострадавшей от наводнения Иркутской области Сергей Левченко обвинил оперативные службы в том, что те не проинформировали власти региона о повышении уровня воды, сообщает во вторник, 2 июля, ТАСС.
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Обновлено вчера в 16:43
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Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
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Росстат считает невозможным точно рассчитать производительность труда
В качестве примера ведомство по своей методике рассчитало индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях РФ за 2018 год.
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Политика
Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ
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Сотни миллионов ПК под ударом: Их можно взломать софтом, который призван их «лечить»
Доктор Зло Сотни миллионов персональных компьютеров по всему миру могут оказаться под угрозой кибератаки из-за серьёзной уязвимости в ПО, которое многие производители предустанавливают на свои изделия.
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Происшествия
В небе над Лондоном из самолета выпало тело безбилетника
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Николай Басков тяжело переживает смерть отца
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