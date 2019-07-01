Армия и оружие

В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»Вести.Ru вчера в 18:45

Россия сможет произвести не более 60 гиперзвуковых ракет "Авангард", так как они очень дороги в производстве. Об этом говорится в сообщении американского телеканала CNBC.
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Россия произведет не более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард» из-за того, что не смогла найти поставщика углеродного волокна с нужными характеристиками, передает
 телеканал CNBC со ссылкой на данные доклада американской разведки.
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