Армия и оружие
В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»Вести.Ru вчера в 18:45
Россия сможет произвести не более 60 гиперзвуковых ракет "Авангард", так как они очень дороги в производстве. Об этом говорится в сообщении американского телеканала CNBC.
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с чего всё началось
Россия произведет не более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард» из-за того, что не смогла найти поставщика углеродного волокна с нужными характеристиками, передает телеканал CNBC со ссылкой на данные доклада американской разведки.Ведомостивчера в 15:45
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Обновлено в 01:46
Политика
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Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
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В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
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Правительство КНР выразило поддержку властям и полиции Гонконга, а также призвало привлечь к уголовной ответственности демонстрантов, участвовавших в штурме Законодательного собрания.
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Обновлено вчера в 11:16
Политика
В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран
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Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:01
Наука
Ученые нашли древний дворец в иракском водохранилище
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Кадыров прокомментировал нападение на полицейских
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Совбез ООН обсудит украинский закон о языке
Совет безопасности ООН по инициативе России обсудит 16 июля принятие на Украине закона о государственном языке.
Обновлено вчера в 23:11
Недвижимость
Квартиры россиян станут дороже
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Российский губернатор упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права»
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.
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Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой ракеты системы ПРО
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В Москве уборщица прогнала белого медведя веником
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