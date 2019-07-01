с чего всё началось

Россия сможет произвести не более 60 гиперзвуковых ракет "Авангард", так как они очень дороги в производстве. Об этом говорится в сообщении американского телеканала CNBC.

Транспорт «Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения чешских властей Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу, которые были запланированы на вторник, 2 июля, из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты.

Гаджеты Xiaomi CC9e может стать первым смартфоном на платформе Snapdragon 665 До сегодняшнего дня считалось, что в смартфонах Xiaomi серии CC используются однокристальные системы Qualcomm серии 700: Snapdragon 730 в старшей модели CC9 и Snapdragon 710 в младшей CC9e.

Футбол Рашид Рахимов: Всегда тепло общались с Глушаковым Не могу сказать, что мы постоянно созванивались, ведь у каждого своя работа, свои дела. Но если где-то пересекались, всегда общались тепло.

Экономика Цены на мясо могут подскочить на 10% О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».

Общество Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.

Общество Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.

Политика США могут ввести пошлины на товары из Евросоюза на $4 млрд Аппарат представителя США на торговых переговорах предлагает установить пошлины на товары из Евросоюза на сумму примерно $4 млрд, говорится в заявлении ведомства.

Экономика Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.

Политика Михаил Дегтярев попал в «школу губернаторов» Депутат Госдумы из Самары, бывший лидер реготделения ЛДПР Михаил Дегтярев попал в новый набор "школы губернаторов" — программы РАНХиГС и администрации президента по подготовке кадрового резерва, пишет РБК.

Политика Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.

Политика Китай призвал арестовать участников штурма заксобрания Гонконга Правительство КНР выразило поддержку властям и полиции Гонконга, а также призвало привлечь к уголовной ответственности демонстрантов, участвовавших в штурме Законодательного собрания.

Транспорт Минтранс России разработал жесткие нормы для системы BlaBlaCar Министерство транспорта хочет ввести жесткие правила для водителей систем типа BlaBlaCar.

Гаджеты Samsung вернул лидерские позиции на рынке российских смартфонов Компания Samsung опередила главных конкурентов из китайской компании Huawei и заняла 30% рынка смартфонов в стране.

Футбол Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив» Грузинский футболист Хвича Кварацхелия покинул московский "Локомотив". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба команды.

Политика В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.

Наука Ученые нашли древний дворец в иракском водохранилище Археологи считают, что глиняные таблички, покрытые древними письменами, могут помочь ученым лучше понять жизнь общества.

Политика Заявление об уходе подали три генерала Росгвардии В СМИ поступила информация о том, что подал заявление об увольнении генерал-полковник Сергей Меликов, занимающий должность первого замдиректора ведомства.

Происшествия Кадыров прокомментировал нападение на полицейских Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал нападение с ножом на полицейских новшеством, которое пришло в Россию из западных стран.

Общество Бутина похудела на 20 кг за время нахождения в тюрьме США Валерий Бутин, отец осуждённой в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной, в интервью газете «Известия» рассказал, что за время нахождения в американской тюрьме его дочь похудела на 20 кг.

Политика Совбез ООН обсудит украинский закон о языке Совет безопасности ООН по инициативе России обсудит 16 июля принятие на Украине закона о государственном языке.

Недвижимость Квартиры россиян станут дороже Вторичное жилье в России может в ближайшие два года прибавить в цене 10-15 процентов, говорится в материалах компании «НДВ-Супермаркет недвижимости», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Общество Российский губернатор упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права» Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.