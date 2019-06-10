В США оценили новый российский пистолет ПЛ-15Известия вчера в 23:40

с чего всё началось

Российский пистолет Лебедева ПЛ-15 стал настоящим «квантовым скачком», пишет The National Interest. Издание отмечает, что ПЛ-15 значительно превосходит существующие аналоги и объединяет в себе лучшие качества российских и западных пистолетов.

Общество Московские власти призвали воздержаться от участия в акции в поддержку Голунова Власти Москвы предупредили организаторов марша в поддержку журналиста Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, об ответственности за проведение несанкционированного мероприятия и призвали граждан в нем не участвовать.

Музыка Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.

Футбол Влашич сделал выбор между ЦСКА и «Бешикташем» В прошедшем сезоне Влашич принял участие в 31 матче за ЦСКА во всех турнирах. В активе хорвата восемь голов и семь результативных передач.

Происшествия Такси с пассажирами перевернулось на Витебском проспекте Такси с пассажирами вылетело на обочину и перевернулось. Как сообщают очевидцы, водитель такси уснул за рулем автомобиля.

Политика Медведев поздравил граждан страны с Днем России Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил россиян с государственным праздником — Днем России.

Общество Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.

Происшествия В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова Накануне Бари Алибасов — младший сообщил, что его отец еще три дня будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски.

Происшествия МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.

Происшествия У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.

Технологии Компания Uber проведет испытания воздушного такси в Австралии Uber намерена провести испытания воздушного такси в австралийском городе Мельбурне.

Происшествия Семья погибла при пожаре на даче в Свердловской области Тела женщины, мужчины и четырехлетнего мальчика обнаружены при тушении пожара в садовом домике в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Политика Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы Граждане Украины часто занимаются телефонным терроризмом, оставляя ложные сообщения о минировании разных российских объектов, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко.

Политика В МИД допустили встречу Путина и Трампа на G20 «на ногах» Накануне советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп рассчитывает встретиться в Осаке с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Происшествия Бывший глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора 23 мая ФСБ задержала в Волгоградской области организатора покушения на губернатора.

Общество Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".

Здоровье «Утиные губы» уже не в моде. Пластический хирург — о новых трендах в эстетической медицине Главный врач клиники пластической хирургии «Время Красоты» пластический хирург Данила Александрович Лупин рассказал о новых веяниях в эстетической хирургии и составил топ самых популярных операций в Москве.

Культура Подмосковный фестиваль соберёт петрушек со всего мира Сообщается, что организатором фестиваля выступает Русский традиционный театр кукол «Петрушка», который в этом году отметил 30-летний юбилей.

Происшествия В Одессе число жертв пожара в психбольнице возросло до семи Один из пострадавших при пожаре в Одесском медицинском центре психического здоровья умер в больнице, таким образом, число погибших выросло до семи человек, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем.

Происшествия Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.

Футбол Нойер установил рекорд сборной Германии по количеству сухих матчей Мануэль Нойер установил рекорд по количеству сухих матчей за национальную команду Германии.