Армия и оружие
В США оценили новый российский пистолет ПЛ-15Известия вчера в 23:40
Российский пистолет Лебедева ПЛ-15 стал настоящим «квантовым скачком», пишет The National Interest. Издание отмечает, что ПЛ-15 значительно превосходит существующие аналоги и объединяет в себе лучшие качества российских и западных пистолетов.
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с чего всё началось
"Стал ли ПЛ-15 большим шагом вперед по сравнению с существующим оружием?", - задается вопросом The National Interest и дает короткий и четкий ответ - да.Российская газета10 июня в 10:30
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Квантовый скачок в развитии: новый российский пистолет оценили в США
Российская газета10 июня в 10:30
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Технологии
Компания Uber проведет испытания воздушного такси в Австралии
Uber намерена провести испытания воздушного такси в австралийском городе Мельбурне.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Семья погибла при пожаре на даче в Свердловской области
Тела женщины, мужчины и четырехлетнего мальчика обнаружены при тушении пожара в садовом домике в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Обновлено в 02:49
Политика
Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Галина Беляева рассказала о браке с Эмилем Лотяну
Обновлено в 02:22
Политика
В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы
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Обновлено в 03:18
Политика
В МИД допустили встречу Путина и Трампа на G20 «на ногах»
Накануне советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп рассчитывает встретиться в Осаке с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
Обновлено в 03:04
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Анна Седокова: «Сын сказал моему мужчине „папа“, и наши отношения закончились»
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Происшествия
Бывший глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
23 мая ФСБ задержала в Волгоградской области организатора покушения на губернатора.
Обновлено 10 июня в 11:44
Общество
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В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено вчера в 20:09
Здоровье
«Утиные губы» уже не в моде. Пластический хирург — о новых трендах в эстетической медицине
Главный врач клиники пластической хирургии «Время Красоты» пластический хирург Данила Александрович Лупин рассказал о новых веяниях в эстетической хирургии и составил топ самых популярных операций в Москве.
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Один из пострадавших при пожаре в Одесском медицинском центре психического здоровья умер в больнице, таким образом, число погибших выросло до семи человек, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
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Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ
Обновлено вчера в 05:25
Экономика
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Обновлено вчера в 14:46
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В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет
Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем.
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
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Нойер установил рекорд сборной Германии по количеству сухих матчей
Мануэль Нойер установил рекорд по количеству сухих матчей за национальную команду Германии.
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Бренд De Tomaso отметит свой юбилей на фестивале скорости в Гудвуде
На Фестивале скорости в Гудвуде, который состоится в июле, бренд представит совершенно новый автомобиль.
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