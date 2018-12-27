Армия и оружие
В США оценили испытания российского «Авангарда»
В США оценили испытания российского «Авангарда»Известия16:27
Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. В ходе испытаний была подтверждена возможность «Авангарда» развивать скорость в 27 махов (более 30 тыс. км/ч).
Известия16:27
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Армия и оружие
За неделю 14 летательных аппаратов провели разведку у границ России
За неделю разведку у границ России провели 14 летательных аппаратов.
Обновлено в 20:20
Армия и оружие
Петрова победа: ЛНР и ДНР назвали захват «серой зоны» пиар-акцией
Оттенки "серой зоны" Военные Украины взяли под контроль почти всю "серую зону", разделяющую позиции правительственных войск и самопровозглашенных республик, сообщил советник президента страны Юрий Бирюков.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие
Фотофакт: как минимум три израильских ракеты поразили территорию Сирии
По оценкам аналитиков, речь идет как минимум о трёх ракетах поразивших сирийский военный объект в городе Катана.
Обновлено в 16:25
Армия и оружие
За 2018 год в Сирию вернулись свыше 313 тысяч беженцев
Всего же с начала 2018 года в места довоенного проживания в Сирии возвратились более 313,5 тыс. сирийских граждан.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
Украина подготовилась ко вторжению России в Приазовье
Из-за угрозы российского вторжения на территорию Украины со стороны акватории Азовского моря в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвующих в Операции объединенных сил (ООС, пришла на смену антитеррористической операции в Донбассе), была создана группировка противодесантной обороны.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Трамп раскрыл сверхсекретных бойцов во время поездки в Ирак
Президент США Дональд Трамп, который неожиданно посетил в Ираке американских военных, рассекретил группу элитных войск.
Обновлено в 01:07
Армия и оружие
Пушков прокомментировал поездку Трампа в Ирак
Напомним, 26 декабря, Дональд Трамп вместе со своей супругой посетили Ирак в честь празднования Рождества.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Ростех разработал минный трал для тракторов-броненосцев
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Германия собралась набирать в армию иностранцев
В 2017 году Германия заявляла, что планирует нарастить численность военнослужащих со 179 до 198 тыс. человек.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие
«Адъютант» обучит ПВО отбиваться от роя дронов
Изначально комплекс создавался для обеспечения учебно-боевых стрельб зенитных ракетных комплексов «Тор», однако в процессе разработки инженеры «Купола» нашли более широкое применение «Адъютанту».
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
СБУ накрыла российскую шпионскую сеть
Как заявил представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк, деятельность агентурной сети российской военной разведки пресечена в Николаевской области.
Обновлено в 13:36
Армия и оружие
Турция испытала авиабомбу собственной разработки
Министерство промышленности и технологий Турции сообщило об успешных испытаниях первой авиабомбы собственной разработки МК-84.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Авианосец ВМС Китая «Ляонин» после модернизации вышел в море
Китайские СМИ публикуют материалы о том, что авианосец «Ляонин» ВМС Китая после модернизационных процедур совершил выход в море.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
Чадские боевики напали на ливийских военных
Штаб 10-й бригады ВС Ливии на западе страны подвергся нападению чадских боевиков.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Бундестаг: присутствие Турции в Сирии – это вторжение
Несколько дней назад президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что в ближайшее время вооруженные силы страны начнут проведение антитеррористической операции на восточном берегу Евфрата.
Обновлено в 07:36