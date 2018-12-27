Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. В ходе испытаний была подтверждена возможность «Авангарда» развивать скорость в 27 махов (более 30 тыс. км/ч).

Армия и оружие Армия и оружие За неделю 14 летательных аппаратов провели разведку у границ России За неделю разведку у границ России провели 14 летательных аппаратов.

Армия и оружие Армия и оружие Петрова победа: ЛНР и ДНР назвали захват «серой зоны» пиар-акцией Оттенки "серой зоны" Военные Украины взяли под контроль почти всю "серую зону", разделяющую позиции правительственных войск и самопровозглашенных республик, сообщил советник президента страны Юрий Бирюков.

Армия и оружие Армия и оружие Фотофакт: как минимум три израильских ракеты поразили территорию Сирии По оценкам аналитиков, речь идет как минимум о трёх ракетах поразивших сирийский военный объект в городе Катана.

Армия и оружие Армия и оружие За 2018 год в Сирию вернулись свыше 313 тысяч беженцев Всего же с начала 2018 года в места довоенного проживания в Сирии возвратились более 313,5 тыс. сирийских граждан.

Армия и оружие Армия и оружие Украина подготовилась ко вторжению России в Приазовье Из-за угрозы российского вторжения на территорию Украины со стороны акватории Азовского моря в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвующих в Операции объединенных сил (ООС, пришла на смену антитеррористической операции в Донбассе), была создана группировка противодесантной обороны.

Армия и оружие Армия и оружие Трамп раскрыл сверхсекретных бойцов во время поездки в Ирак Президент США Дональд Трамп, который неожиданно посетил в Ираке американских военных, рассекретил группу элитных войск.

Армия и оружие Армия и оружие Пушков прокомментировал поездку Трампа в Ирак Напомним, 26 декабря, Дональд Трамп вместе со своей супругой посетили Ирак в честь празднования Рождества.

Армия и оружие Армия и оружие Ростех разработал минный трал для тракторов-броненосцев

Армия и оружие Армия и оружие Германия собралась набирать в армию иностранцев В 2017 году Германия заявляла, что планирует нарастить численность военнослужащих со 179 до 198 тыс. человек.

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Армия и оружие Армия и оружие Турция испытала авиабомбу собственной разработки Министерство промышленности и технологий Турции сообщило об успешных испытаниях первой авиабомбы собственной разработки МК-84.

Армия и оружие Армия и оружие Авианосец ВМС Китая «Ляонин» после модернизации вышел в море Китайские СМИ публикуют материалы о том, что авианосец «Ляонин» ВМС Китая после модернизационных процедур совершил выход в море.

Армия и оружие Армия и оружие Чадские боевики напали на ливийских военных Штаб 10-й бригады ВС Ливии на западе страны подвергся нападению чадских боевиков.