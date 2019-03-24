Армия и оружие
В США оценили эффективность российского Су-35СКомсомольская правда вчера в 11:38
Американский журнал The National Interest (NI) оценил эффективность российского Су-35С и пришел к выводу, что многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ является одним из самых совершенных российских военных самолетов, развернутых в Сирии.
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США и Китай опровергают Путина: Русский Су-57 не идет в сравнение с F-35 и J-20
Свободная Пресса23 марта в 08:47
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Ветеран разведки объяснил, почему Спасский проиграл Фишеру в 1972 году
Американцы всячески старались вывести советского гроссмейстера из равновесия Советский гроссмейстер Борис Спасский уступил американцу Бобби Фишеру в поединке за звание чемпиона мира по шахматам в 1972 году в том числе из-за сильного психологического давления.
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Ростовская больница выбросила личные данные пациентов на свалку
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«Магнит» выплатит дивиденды на 17 млрд рублей за 2018 год
Как РБК Краснодар сообщал ранее, по итогам 9 месяцев 2018 года совет директоров рекомендовал выплатить 14 млрд рублей дивидендов.
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Политика
Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией
В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено вчера в 20:46
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
Транспортные самолеты ВКС России Ан-124 и Ил-62 с российскими военными и 35 тоннами груза на борту прибыли в аэропорт Майкетия в Венесуэле.
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В Москве арестовали водителя упавшего на такси грузовика
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Перебои могут возникнуть с импортными продуктами лечебного и детского питания в России.
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Общество
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
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«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы
В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
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В Польше задержали экс-главу компании–владельца ТЦ «Зимняя вишня»
В Польше задержан Вячеслав Вишневский, бывший совладелец кемеровского ТЦ "Зимняя вишня", где ровно год назад произошел пожар, унесший жизни 60 человек.
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Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Boeing потратил $15 млн в 2018 году на лоббирование своих интересов
Компания Boeing потратила только в прошлом году $15 млн на лоббирование своих интересов в Конгрессе, в Федеральном агентстве гражданской авиации (FAA) и в других федеральных агентствах, сообщает Washington Post.
Обновлено в 00:21
Общество
Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.
Обновлено в 03:44
Футбол
«Кардифф» уведомит ФИФА, что не заплатит «Нанту» за Салу
В среду, 27 марта, «Кардифф» намерен уведомить ФИФА, что сделка о покупке у «Нанта» Эмилиано Салы стала недействительной после его смерти.
Обновлено в 03:02
Политика
Турция не станет слушать США в вопросе покупки С-400, заявил Эрдоган
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Румыния переведет посольство в Иерусалим
Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила, что посольство страны в Израиле будет переведено в Иерусалим.
Обновлено вчера в 11:08
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В бытовом отсеке «Союза МС-09» нашли следы пыли от сверления отверстия
«Роскосмос» обнаружил следы металлической пыли, которая осталась от сверления отверстия в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09».
Обновлено в 02:51
Общество
В столице ожидается возвращение зимы
По предположениям Гидрометцентра, 26 и 27 марта в столице выпадет треть месячной нормы осадков.
Обновлено вчера в 03:58
Путешествия
Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
В штабе отмечают, что Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны.
Обновлено вчера в 02:51
Происшествия
Совбез: установлены 400 человек, «минирующие» объекты по телефону
Российские правоохранительные органы установили около 400 "телефонных террористов", которые "минировали" в 2019 году различные объекты в России.
Обновлено вчера в 23:33
Экономика
Банк «Открытие» предоставит УГМК кредит на 21 млрд руб
Банк «Открытие» даст Уральской горно-металлургической компании (холдинг УГМК) кредит на сумму 21 млрд руб. на десятилетний срок.
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Политика
Патрушев объяснил необходимость устойчивого интернета в России
Самостоятельная инфраструктура позволит гарантировать работоспособность интернет-ресурсов при проблемах российских операторов к подключению к зарубежным серверам или «при целенаправленном масштабном внешнем воздействии», отметил секретарь Совбеза.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
Советский МиГ-29 в США назвали опасным врагом для F-15 и F-16
Журналисты издания The National Interest увидели серьёзную угрозу для американских F-15 и F-16 в советском многоцелевом истребителе МиГ-29.
Обновлено в 00:56
Политика
На Украине оценили потери от прекращения транзита российского газа
Напомним, контракт на транзит российского газа через Украину истекает уже 1 января 2020 года.
Обновлено в 02:09
Космос
Рогозин подсчитал цену сверхтяжелой ракеты
Обновлено в 03:42
Армия и оружие
Белорусские десантники отработают проведение гумакций под Ульяновском
Белорусские десантники совместно с российскими коллегами отработают проведение гумакций в ходе учений под Ульяновском.
Обновлено в 03:25
Происшествия
На военной базе США в Японии произошел взрыв
На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.
Обновлено вчера в 22:28
Культура
Обнажившийся в Третьяковке художник рассказал об акции
Обновлено в 03:08