Армия и оружие

В США оценили эффективность российского Су-35СКомсомольская правда вчера в 11:38

Американский журнал The National Interest (NI) оценил эффективность российского Су-35С и пришел к выводу, что многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ является одним из самых совершенных российских военных самолетов, развернутых в Сирии.
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NI оценило эффективность российского Су-35С

Газета.Ruвчера в 15:15

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В США оценили эффективность российского истребителя Су-35С

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Российская газетавчера в 04:53

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РИА Новостивчера в 10:31
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Ветеран разведки объяснил, почему Спасский проиграл Фишеру в 1972 году

Американцы всячески старались вывести советского гроссмейстера из равновесия Советский гроссмейстер Борис Спасский уступил американцу Бобби Фишеру в поединке за звание чемпиона мира по шахматам в 1972 году в том числе из-за сильного психологического давления.
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Перебои могут возникнуть с импортными продуктами лечебного и детского питания в России.
Обновлено в 01:59
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BMW X6 за 8,5 млн рублей угнали у безработного жителя Москвы

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Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
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Россияне объяснили употребление алкоголя традицией пить по праздникам

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Экономика

«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы

В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

В Польше задержали экс-главу компании–владельца ТЦ «Зимняя вишня»

В Польше задержан Вячеслав Вишневский, бывший совладелец кемеровского ТЦ "Зимняя вишня", где ровно год назад произошел пожар, унесший жизни 60 человек.
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Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку

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Boeing потратил $15 млн в 2018 году на лоббирование своих интересов

Компания Boeing потратила только в прошлом году $15 млн на лоббирование своих интересов в Конгрессе, в Федеральном агентстве гражданской авиации (FAA) и в других федеральных агентствах, сообщает Washington Post.
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Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.
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«Кардифф» уведомит ФИФА, что не заплатит «Нанту» за Салу

В среду, 27 марта, «Кардифф» намерен уведомить ФИФА, что сделка о покупке у «Нанта» Эмилиано Салы стала недействительной после его смерти.
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Политика

Турция не станет слушать США в вопросе покупки С-400, заявил Эрдоган

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Румыния переведет посольство в Иерусалим

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила, что посольство страны в Израиле будет переведено в Иерусалим.
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В бытовом отсеке «Союза МС-09» нашли следы пыли от сверления отверстия

«Роскосмос» обнаружил следы металлической пыли, которая осталась от сверления отверстия в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09».
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По предположениям Гидрометцентра, 26 и 27 марта в столице выпадет треть месячной нормы осадков.
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Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

В штабе отмечают, что Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны.
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Совбез: установлены 400 человек, «минирующие» объекты по телефону

Российские правоохранительные органы установили около 400 "телефонных террористов", которые "минировали" в 2019 году различные объекты в России.
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Банк «Открытие» предоставит УГМК кредит на 21 млрд руб

Банк «Открытие» даст Уральской горно-металлургической компании (холдинг УГМК) кредит на сумму 21 млрд руб. на десятилетний срок.
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Самостоятельная инфраструктура позволит гарантировать работоспособность интернет-ресурсов при проблемах российских операторов к подключению к зарубежным серверам или «при целенаправленном масштабном внешнем воздействии», отметил секретарь Совбеза.
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Советский МиГ-29 в США назвали опасным врагом для F-15 и F-16

Журналисты издания The National Interest увидели серьёзную угрозу для американских F-15 и F-16 в советском многоцелевом истребителе МиГ-29.
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На Украине оценили потери от прекращения транзита российского газа

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На военной базе США в Японии произошел взрыв

На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.
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