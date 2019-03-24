Армия и оружие
В США оценили эффективность российского Су-35СКомсомольская правда вчера в 11:38
Американский журнал The National Interest (NI) оценил эффективность российского Су-35С и пришел к выводу, что многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ является одним из самых совершенных российских военных самолетов, развернутых в Сирии.
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Армия и оружие
Россия поставила Мьянме дополнительно шесть истребителей Як-130
Россия реализовала контракт на поставку в Мьянму дополнительно шести учебно-боевых истребителей Як-130, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент "Объединенной авиастроительной корпорации" Илья Тарасенко накануне оружейной выставки LIMA-2019.
Обновлено в 02:27
Происшествия
В Ленобласти пропавшая 11-летняя лыжница провела восемь часов в лесу
11-летнего ребенка нашли недалеко от Новоприозерского шоссе в районе Лемболово в понедельник около пяти часов утра.
Обновлено в 02:49
Политика
Минэнерго рассказало о транзите газа через Украину после 2020 года
Минэнерго РФ рассчитывает на договоренности с Украиной о продлении контракта на транзит газа в европейские страны после 2020 года.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд
Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Кино
Сергей Безруков восходит на престол
Обновлено в 02:30
Общество
Около аэропорта «Домодедово» построят гигантский торговый центр
Торговый центр площадью более 1 миллиона квадратных метров появится вблизи столичного аэропорта "Домодедово", сообщил РИА Новости представитель авиагавани.
Обновлено в 04:00
Экономика
Генпрокуратура предъявила претензии РЖД из-за Московского узла
Генпрокуратура раскритиковала Росжелдор и ОАО «РЖД» за их план развития Московского транспортного узла (МТУ).
Обновлено в 04:01
Спорт
Лыжник Большунов стал вторым в общем зачете Кубка мира
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
Россия направила Польше запрос о выдаче экс-совладельца «Зимней вишни»
Генпрокуратура России направила в Польшу запрос о выдаче обвиняемого в даче взятки Вячеслава Вишневского, бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината, владевшего сгоревшим ТЦ «Зимняя вишня».
Обновлено в 05:10
Происшествия
Склад с горючим загорелся в Чехове
Очевидцы сняли на видео полыхающий ангар. Огонь вспыхнул 25 марта на территории промзоны "Сергеево" на западной окраине города.
Обновлено в 04:44
Здоровье
Обследование на новом видеобронхоскопе в Мытищах прошли 124 пациента
Сто двадцать четыре пациента прошли обследование на новом видеобронхоскопе в Мытищинской городской клинической больнице с января текущего года, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Обновлено в 04:55
Экономика
Рогозин оценил строительство Восточного почти в 92 млрд рублей
Напомним, в октябре 2018 года «Роскосмос» и ПСО «Казань» подписали контракт на строительство стартового стола под комплекс «Ангара» на Восточном.
Обновлено в 02:50
Происшествия
На Казанском вокзале в Москве нашли предмет, похожий на гранату
Силовики обследуют Казанский вокзал в центре Москвы после обнаружения предмета, похожего на боевую гранату, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:49
Общество
Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Краснодаре на вокзале обнаружили тело новорожденной девочки
По сообщению пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СК, 25 марта в 03.30 в туалете на цокольном этаже главного железнодорожного вокзала столицы Кубани полицейские нашли тело новорожденной девочки, завернутое в мусорный пакет, Личность матери установлена - ею оказалась 31-летняя жительница Каневского района Краснодарского края.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В морге в ХМАО нашли склад коробок с детским питанием
В морге города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) обнаружили склад коробок с детским питанием.
Обновлено в 05:10
Политика
Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины
Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Общество
Импорт детского питания в России оказался под угрозой
Перебои могут возникнуть с импортными продуктами лечебного и детского питания в России.
Обновлено в 01:59
Технологии
На ПАО «МЗИК» разработали первую отечественную модель ричтрака
ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" (МЗИК), одно из ведущих предприятий ОПК Урала, расширяет линейку подъемно-транспортной техники.
Обновлено в 03:18
Происшествия
СК проверит обстоятельства нападения на бурятского журналиста
Следственный отдел по Железнодорожному району СУ СК России по Республике Бурятия начал проверку обстоятельств конфликта, произошедшего между корреспондентом местного телеканала и директором Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства.
Обновлено в 04:10
Экономика
Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Политика
Генсек НАТО: Грузия станет членом альянса
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом альянса, предает РИА "Новости".
Обновлено в 03:49
Автоспорт
Жак Вильнев: «Возвращение Кубицы не приносит пользу „Ф-1“»
Обновлено в 05:06
Путешествия
Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
В штабе отмечают, что Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны.
Обновлено вчера в 02:51
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила 28-летняя домохозяйка
Обновлено в 01:41
Общество
Стало известно о климатических угрозах югу России
Причерноморским областям России, югу Украины и Молдавии угрожает нарастание засушливости в XXI веке.
Обновлено вчера в 22:03
Энергетика
Новое соглашение с нефтяниками могут обсудить 26 марта
«Совещание будет посвящено вопросам корректировки отдельных параметров, вступивших в силу с этого года, налогового маневра в нефтяной отрасли, а также вопросу лицензирования экспорта, который, по сути, должен заменить после утверждения его параметров действующее соглашение с нефтяными компаниями и стабилизировать внутренний рынок моторного топлива»,— сказал господин Джус.
Обновлено в 02:39