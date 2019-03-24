Армия и оружие

В США оценили эффективность российского Су-35СКомсомольская правда вчера в 11:38

Американский журнал The National Interest (NI) оценил эффективность российского Су-35С и пришел к выводу, что многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ является одним из самых совершенных российских военных самолетов, развернутых в Сирии.
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Американцы испугались советского истребителя

Утро.ru02:55

В США сравнили «смертоносный» МиГ-29 с американскими F-15 и F-16

iReactor01:21

В США оценили видео с российским Су-35С в Сирии

Российская газетавчера в 04:53

В США определили «самый смертоносный» истребитель России

Слово и Дело03:49

В США сравнили «смертоносный» МиГ-29 с истребителями F-15 и F-16

Известиявчера в 23:19

NI оценило эффективность российского Су-35С

Газета.Ruвчера в 15:15

Советский МиГ-29 в США назвали опасным врагом для F-15 и F-16

News.ru00:56
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 05:23, Ашберн
Происшествия

Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле

Обновлено в 00:16
Армия и оружие

Россия поставила Мьянме дополнительно шесть истребителей Як-130

Россия реализовала контракт на поставку в Мьянму дополнительно шести учебно-боевых истребителей Як-130, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент "Объединенной авиастроительной корпорации" Илья Тарасенко накануне оружейной выставки LIMA-2019.
Обновлено в 02:27
Происшествия

В Ленобласти пропавшая 11-летняя лыжница провела восемь часов в лесу

11-летнего ребенка нашли недалеко от Новоприозерского шоссе в районе Лемболово в понедельник около пяти часов утра.
Обновлено в 02:49
Политика

Минэнерго рассказало о транзите газа через Украину после 2020 года

Минэнерго РФ рассчитывает на договоренности с Украиной о продлении контракта на транзит газа в европейские страны после 2020 года.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд

Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Армия и оружие

Источник объяснил цель визита российских военных в Венесуэлу

Обновлено в 04:00
Кино

Сергей Безруков восходит на престол

Обновлено в 02:30
Общество

Около аэропорта «Домодедово» построят гигантский торговый центр

Торговый центр площадью более 1 миллиона квадратных метров появится вблизи столичного аэропорта "Домодедово", сообщил РИА Новости представитель авиагавани.
Обновлено в 04:00
Экономика

Генпрокуратура предъявила претензии РЖД из-за Московского узла

Генпрокуратура раскритиковала Росжелдор и ОАО «РЖД» за их план развития Московского транспортного узла (МТУ).
Обновлено в 04:01
Спорт

Лыжник Большунов стал вторым в общем зачете Кубка мира

Обновлено вчера в 12:23
Происшествия

Россия направила Польше запрос о выдаче экс-совладельца «Зимней вишни»

Генпрокуратура России направила в Польшу запрос о выдаче обвиняемого в даче взятки Вячеслава Вишневского, бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината, владевшего сгоревшим ТЦ «Зимняя вишня».
Обновлено в 05:10
Происшествия

Склад с горючим загорелся в Чехове

Очевидцы сняли на видео полыхающий ангар. Огонь вспыхнул 25 марта на территории промзоны "Сергеево" на западной окраине города.
Обновлено в 04:44
Здоровье

Обследование на новом видеобронхоскопе в Мытищах прошли 124 пациента

Сто двадцать четыре пациента прошли обследование на новом видеобронхоскопе в Мытищинской городской клинической больнице с января текущего года, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Обновлено в 04:55
Экономика

Рогозин оценил строительство Восточного почти в 92 млрд рублей

Напомним, в октябре 2018 года «Роскосмос» и ПСО «Казань» подписали контракт на строительство стартового стола под комплекс «Ангара» на Восточном.
Обновлено в 02:50
Происшествия

На Казанском вокзале в Москве нашли предмет, похожий на гранату

Силовики обследуют Казанский вокзал в центре Москвы после обнаружения предмета, похожего на боевую гранату, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:49
Общество

Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.
Обновлено в 03:44
Происшествия

В Краснодаре на вокзале обнаружили тело новорожденной девочки

По сообщению пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СК, 25 марта в 03.30 в туалете на цокольном этаже главного железнодорожного вокзала столицы Кубани полицейские нашли тело новорожденной девочки, завернутое в мусорный пакет, Личность матери установлена - ею оказалась 31-летняя жительница Каневского района Краснодарского края.
Обновлено в 03:41
Происшествия

В морге в ХМАО нашли склад коробок с детским питанием

В морге города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) обнаружили склад коробок с детским питанием.
Обновлено в 05:10
Политика

Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Общество

Импорт детского питания в России оказался под угрозой

Перебои могут возникнуть с импортными продуктами лечебного и детского питания в России.
Обновлено в 01:59
Технологии

На ПАО «МЗИК» разработали первую отечественную модель ричтрака

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" (МЗИК), одно из ведущих предприятий ОПК Урала, расширяет линейку подъемно-транспортной техники.
Обновлено в 03:18
Происшествия

СК проверит обстоятельства нападения на бурятского журналиста

Следственный отдел по Железнодорожному району СУ СК России по Республике Бурятия начал проверку обстоятельств конфликта, произошедшего между корреспондентом местного телеканала и директором Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства.
Обновлено в 04:10
Происшествия

В Москве мажор на Gelandewagen устроил смертельную аварию

Обновлено в 04:16
Экономика

Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Политика

Генсек НАТО: Грузия станет членом альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом альянса, предает РИА "Новости".
Обновлено в 03:49
Автоспорт

Жак Вильнев: «Возвращение Кубицы не приносит пользу „Ф-1“»

Обновлено в 05:06
Путешествия

Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

В штабе отмечают, что Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны.
Обновлено вчера в 02:51
Политика

На выборах мэра Усть-Илимска победила 28-летняя домохозяйка

Обновлено в 01:41
Общество

Стало известно о климатических угрозах югу России

Причерноморским областям России, югу Украины и Молдавии угрожает нарастание засушливости в XXI веке.
Обновлено вчера в 22:03
Энергетика

Новое соглашение с нефтяниками могут обсудить 26 марта

«Совещание будет посвящено вопросам корректировки отдельных параметров, вступивших в силу с этого года, налогового маневра в нефтяной отрасли, а также вопросу лицензирования экспорта, который, по сути, должен заменить после утверждения его параметров действующее соглашение с нефтяными компаниями и стабилизировать внутренний рынок моторного топлива»,— сказал господин Джус.
Обновлено в 02:39
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