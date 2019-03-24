Армия и оружие
В США оценили эффективность российского Су-35СКомсомольская правда вчера в 11:38
Американский журнал The National Interest (NI) оценил эффективность российского Су-35С и пришел к выводу, что многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ является одним из самых совершенных российских военных самолетов, развернутых в Сирии.
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Футбол
Жозе Моуриньо: «Мы не можем говорить о сложившейся настоящей карьере Зидана»
С «Реалом» Зидан побеждал в Лиге чемпионов три сезона подряд – с 2016 по 2018 года.
Обновлено в 07:30
Происшествия
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Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Происшествия
Заместитель генпрокурора попал в реанимацию после падения из машины
Заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию после падения из служебной машины.
Обновлено в 06:45
Политика
Погибшие «Гиви» и Захарченко остались в реестре избирателей на Украине
Как отмечается, среди них находятся погибшие бывший глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко и "Гиви", командир батальона "Сомали" Михаил Толстых.
Обновлено в 08:07
Политика
В Кремле отреагировали на итоги расследования Мюллера
Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков дал комментарий в связи с итогами расследования "российского вмешательства" в американские выборы в 2016 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:25
Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста России
Певец Дима Билан, который стал заслуженным артистом России, пришел на церемонию на костылях.
Обновлено в 07:58
Экономика
Медведев поддержал цифровую маркировку молочной продукции
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку для готовой молочной продукции.
Обновлено в 04:06
Спорт
Йоханнес Бё получил рекордные в истории биатлона призовые
Обновлено в 04:20
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных тюрьмах на Украине
По словам Прозорова, одна из тайных тюрем, созданных украинскими силовиками, расположена на территории мариупольского аэродрома.
Обновлено в 06:02
Футбол
«Он дает реальную оценку, ни перед кем не заискивает»: Профессионал оценил комментаторский дар Аршавина
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил работу Андрея Аршавина в прямом эфире на матче Казахстан — Россия и отметил, что у экс-футболиста есть комментаторский талант и чувство юмора, которые он с легкостью передает в эфир.
Обновлено в 06:49
Политика
Лукашенко пригрозил увольнением своему помощнику и вице-премьеру
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время рабочего визита в Могилевскую область страны поручил администрации президента внести предложения по кандидатурам на должности своего помощника по Могилевской области и вице-премьера республики.
Обновлено в 08:17
Здоровье
Подрядчик капремонта роддома на Вагонке в Тагиле определится 15 апреля
15 апреля определится победитель электронных торгов по поиску подрядчика для капремонта родильного отделения ЦГБ №1 Нижнего Тагила.
Обновлено в 08:00
Политика
Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам
Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено в 05:31
Происшествия
На Кубани два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме
В результате ЧП травмы получили два человека. Пострадавших "скорая" доставила в Центральную районную больницу.
Обновлено в 07:16
Авто
Aston Martin показал первый тизер нового DBS GT Zagato
DBS GT Zagato будет построен на основе показанного в июне прошлого года Aston Martin DBS Superleggera, под капотом которого находится 725-сильный 5,2-литровый турбоагрегат V12 в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Обновлено в 07:00
Общество
Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике
Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.
Обновлено в 07:30
Авто
В России насчитали почти 10 миллионов кроссоверов и внедорожников
Замыкает тройку лидеров среди марок по количеству кроссоверов и внедорожников в автопарке России еще один японский бренд — Nissan, на который приходится 9% объема рынка или 893 500 машин.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В Югорске детское питание хранили в морге
Обновлено в 05:40
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила 28-летняя домохозяйка
Обновлено в 01:41
Общество
В Московском регионе прошла первая гроза
В воскресенье 24 марта гроза наблюдалась в районе Красногорска и Зеленограда, сообщает портал "Метеоновости".
Обновлено в 04:39
Футбол
Капелло назвал лучших футболистов, которых он тренировал
Итальянский тренер Фабио Капелло назвал лучших футболистов, которых он тренировал в своей карьере. Об этом сообщает Calciomercato.
Обновлено в 07:18
Политика
В Германии хотят снять запрет на заход судов в Крым
Парламентская оппозиция намерена предложить бундестагу отменить закон о запрете кораблям и судам заходить в крымские порты, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Пожар на складе в подмосковном Чехове потушен
Пожар произошел в ангаре на территории бывшей фермы в деревне Сергеево. На складе находились бочки с примесями для бензина.
Обновлено в 07:56
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Политика
Еврокомиссия подготовилась к «жесткому» Brexit
Брюссель завершил подготовку к возможному выходу Великобритании из Евросоюза без всякой сделки. Об этом сказано в сообщении Еврокомиссии.
Обновлено в 07:57
Общество
Сельский преподаватель из Кении получил $1 млн как лучший учитель мира
Преподаватель естественных наук и член религиозного Ордена францисканцев Питер Табичи стал лауреатом ежегодной премии Global Teacher Prize в $1 млн.
Обновлено в 03:54
Политика
Матвиенко предложила использовать труд заключенных в госзаказах
Заключенные должны быть обеспечены необходимой спецодеждой, индивидуальными средствами защиты и нормальным режимом труда.
Обновлено в 07:46