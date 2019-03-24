Армия и оружие

В США оценили эффективность российского Су-35СКомсомольская правда вчера в 11:38

Американский журнал The National Interest (NI) оценил эффективность российского Су-35С и пришел к выводу, что многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ является одним из самых совершенных российских военных самолетов, развернутых в Сирии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В США скопировали российский истребитель Су-35

Avia.pro06:36

NI оценило эффективность российского Су-35С

Газета.Ruвчера в 15:15

В США оценили видео с российским Су-35С в Сирии

Российская газетавчера в 04:53

В США оценили эффективность российского истребителя Су-35С

Слово и Деловчера в 11:03

Журнал The National Interest сравнил российский Су-57 и американский F-35

Известиявчера в 08:10

NI оценило эффективность российского Су-35С

РИА Новостивчера в 10:31

Слишком хорош: американцы сравнили Су-35 и новейший Су-57

Утро.ruвчера в 03:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 08:26, Ашберн
Футбол

Жозе Моуриньо: «Мы не можем говорить о сложившейся настоящей карьере Зидана»

С «Реалом» Зидан побеждал в Лиге чемпионов три сезона подряд – с 2016 по 2018 года.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В Кирове мать заперла пятерых детей в квартире и ушла из дома на сутки

Обновлено в 08:00
Происшествия

Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд

Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Происшествия

Заместитель генпрокурора попал в реанимацию после падения из машины

Заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию после падения из служебной машины.
Обновлено в 06:45
Политика

Погибшие «Гиви» и Захарченко остались в реестре избирателей на Украине

Как отмечается, среди них находятся погибшие бывший глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко и "Гиви", командир батальона "Сомали" Михаил Толстых.
Обновлено в 08:07
Происшествия

В Польше задержали бывшего совладельца кемеровского ТЦ «Зимняя вишня»

Обновлено в 02:00
Политика

В Кремле отреагировали на итоги расследования Мюллера

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков дал комментарий в связи с итогами расследования "российского вмешательства" в американские выборы в 2016 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:25
Культура

Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста России

Певец Дима Билан, который стал заслуженным артистом России, пришел на церемонию на костылях.
Обновлено в 07:58
Экономика

Медведев поддержал цифровую маркировку молочной продукции

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку для готовой молочной продукции.
Обновлено в 04:06
Спорт

Йоханнес Бё получил рекордные в истории биатлона призовые

Обновлено в 04:20
Политика

Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных тюрьмах на Украине

По словам Прозорова, одна из тайных тюрем, созданных украинскими силовиками, расположена на территории мариупольского аэродрома.
Обновлено в 06:02
Футбол

«Он дает реальную оценку, ни перед кем не заискивает»: Профессионал оценил комментаторский дар Аршавина

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил работу Андрея Аршавина в прямом эфире на матче Казахстан — Россия и отметил, что у экс-футболиста есть комментаторский талант и чувство юмора, которые он с легкостью передает в эфир.
Обновлено в 06:49
Политика

Лукашенко пригрозил увольнением своему помощнику и вице-премьеру

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время рабочего визита в Могилевскую область страны поручил администрации президента внести предложения по кандидатурам на должности своего помощника по Могилевской области и вице-премьера республики.
Обновлено в 08:17
Здоровье

Подрядчик капремонта роддома на Вагонке в Тагиле определится 15 апреля

15 апреля определится победитель электронных торгов по поиску подрядчика для капремонта родильного отделения ЦГБ №1 Нижнего Тагила.
Обновлено в 08:00
Политика

Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам

Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено в 05:31
Футбол

Джано Ананидзе спас жизнь швейцарскому защитнику во время матча

Обновлено в 05:35
Происшествия

На Кубани два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме

В результате ЧП травмы получили два человека. Пострадавших "скорая" доставила в Центральную районную больницу.
Обновлено в 07:16
Авто

Aston Martin показал первый тизер нового DBS GT Zagato

DBS GT Zagato будет построен на основе показанного в июне прошлого года Aston Martin DBS Superleggera, под капотом которого находится 725-сильный 5,2-литровый турбоагрегат V12 в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Обновлено в 07:00
Общество

Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике

Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.
Обновлено в 07:30
Авто

В России насчитали почти 10 миллионов кроссоверов и внедорожников

Замыкает тройку лидеров среди марок по количеству кроссоверов и внедорожников в автопарке России еще один японский бренд — Nissan, на который приходится 9% объема рынка или 893 500 машин.
Обновлено в 04:28
Происшествия

В Югорске детское питание хранили в морге

Обновлено в 05:40
Политика

На выборах мэра Усть-Илимска победила 28-летняя домохозяйка

Обновлено в 01:41
Общество

В Московском регионе прошла первая гроза

В воскресенье 24 марта гроза наблюдалась в районе Красногорска и Зеленограда, сообщает портал "Метеоновости".
Обновлено в 04:39
Футбол

Капелло назвал лучших футболистов, которых он тренировал

Итальянский тренер Фабио Капелло назвал лучших футболистов, которых он тренировал в своей карьере. Об этом сообщает Calciomercato.
Обновлено в 07:18
Политика

В Германии хотят снять запрет на заход судов в Крым

Парламентская оппозиция намерена предложить бундестагу отменить закон о запрете кораблям и судам заходить в крымские порты, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Пожар на складе в подмосковном Чехове потушен

Пожар произошел в ангаре на территории бывшей фермы в деревне Сергеево. На складе находились бочки с примесями для бензина.
Обновлено в 07:56
Космос

В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия

Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Политика

Еврокомиссия подготовилась к «жесткому» Brexit

Брюссель завершил подготовку к возможному выходу Великобритании из Евросоюза без всякой сделки. Об этом сказано в сообщении Еврокомиссии.
Обновлено в 07:57
Общество

Сельский преподаватель из Кении получил $1 млн как лучший учитель мира

Преподаватель естественных наук и член религиозного Ордена францисканцев Питер Табичи стал лауреатом ежегодной премии Global Teacher Prize в $1 млн.
Обновлено в 03:54
Политика

Матвиенко предложила использовать труд заключенных в госзаказах

Заключенные должны быть обеспечены необходимой спецодеждой, индивидуальными средствами защиты и нормальным режимом труда.
Обновлено в 07:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное