Армия и оружие
В США оценили эффективность российского Су-35СКомсомольская правда вчера в 11:38
Американский журнал The National Interest (NI) оценил эффективность российского Су-35С и пришел к выводу, что многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ является одним из самых совершенных российских военных самолетов, развернутых в Сирии.
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Армия и оружие
Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в убийстве Моторолы и Гиви
Донбасских командиров "Моторолу" и "Гиви" "на сто процентов" ликвидировали украинские спецслужбы, заявил экс-сотрудник спецслужбы Василий Прозоров.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие
Порошенко пригрозил «врагам» очередным смертоносным оружием
Украинский президент Петр Порошенко 24 марта в своем Facebook заявил, что армия его страны при необходимости «умело воспользуется смертоносным для врага оружием».
Обновлено вчера в 21:30
Общество
МВД: пенсионные изменения не затронут полицейских
В МВД заявили, что повышение пенсионного возраста для полицейских «не разрабатывалось и не планируется».
Обновлено в 06:20
Политика
Минэнерго рассказало о транзите газа через Украину после 2020 года
Минэнерго РФ рассчитывает на договоренности с Украиной о продлении контракта на транзит газа в европейские страны после 2020 года.
Обновлено в 03:48
Общество
Минкульт хочет запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками
Директор департамента музеев Владислав Кононов не исключил, что в России могут ввести запрет на проход в музеи с сумками и рюкзаками.
Обновлено в 03:22
Общество
Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.
Обновлено в 03:44
Музыка
Скончался звезда The Walker Brothers музыкант Скотт Уокер
В Великобритании скончался американо-британский певец и композитор Скотт Уокер, урожденный Ноэл Скотт Энгел, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
Программа по созданию «борта №1» для Трампа достигла цены авианосца
Как пишет издание, стоимость программы по обновлению "борта №1" для президента США, достигла рекордной суммы - 5,3 млрд. долларов, а это стоимость постройки двух атомных ударных субмарин или одного атомного авианосца класса Nimitz.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд
Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Происшествия
На Казанском вокзале в Москве нашли гранату
На железнодорожных путях пригородного направления на территории Казанского вокзала в Москве нашли гранату.
Обновлено в 05:27
Путешествия
Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
В штабе отмечают, что Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны.
Обновлено вчера в 02:51
Футбол
«Локомотив» и «Уфа» сыграли вничью в товарищеском матче
Футболисты «Локомотива» и «Уфы» сыграли вничью в товарищеском матче. В составе уфимцев отличились Игорь Безденежных и Вячеслав Кротов.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Замгенпрокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию
Во вторник, 19 марта, 66-летний заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский приехал на встречу после проведения расширенной коллегии Генпрокуратуры, при выходе из служебного автомобиля он упал и был госпитализирован в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Общество
Новый челябинский губернатор дал поручения по саммитам ШОС и БРИКС
Как сообщают «URA.RU» собственные источники, на совещании обсуждались вопросы подготовки к саммитам ШОС и БРИКС и общее состояние дел в области.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Завершается следствие по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Обновлено вчера в 23:10
Культура
Обнажившийся в Третьяковке художник рассказал о цели акции
Художник Артем Гаврилюк-Божко, который прогулялся в одних трусах по залам Третьяковки, и был при этом намазан золотой краской, рассказал, что таким образом собирался поддержать современное искусство.
Обновлено в 04:28
Общество
Стало известно о климатических угрозах югу России
Причерноморским областям России, югу Украины и Молдавии угрожает нарастание засушливости в XXI веке.
Обновлено вчера в 22:03
Политика
Генсек НАТО пообещал Грузии членство в альянсе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия является уникальным партнером альянса, и в итоге она обязательно станет его членом.
Обновлено в 06:30
Авто
Назван ТОП-5 доступных 7-местных авто на рынке России
Еще каких-то 2 года назад третий ряд сидений был неоправданной роскошью и встречался в небольшом количестве моделей, но сегодня россияне могут приобрести даже бюджетные машины, рассчитанные для перевозки 7 человек.
Обновлено вчера в 08:38
Футбол
«Кардифф» объяснит ФИФА, почему не хочет платить «Нанту» за Салу
Руководство «Кардифф Сити» составило заявление относительно трансфера погибшего нападающего Эмилиано Салы, которое в скором времени будет направлено в ФИФА.
Обновлено в 03:43
Общество
Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах
В России наблюдается дефицит кадров по отдельным специальностям, поэтому в Министерстве науки и высшего образования приняли решение увеличить бюджетные места в вузах.
Обновлено в 04:19
Культура
Путин вручит премии молодым деятелям культуры и искусства
Президент России Владимир Путин завтра 26 марта, вручит премии молодым деятелям культуры, а также премии главы государства в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
Обновлено в 06:01
Космос
Рогозин назвал стоимость создания и первого пуска сверхтяжелой ракеты
Стоимость создания и первого запуска новой российской сверхтяжелой ракеты «Енисей» оценивается в 740 млрд рублей, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 03:04
Происшествия
На Урале пьяный отчим зарезал двухлетнюю девочку за разбитый фунфырик
Ребенок случайно разбил фунфырик. В гневе мужчина схватил нож и нанес несколько ударов девочке, которая умерла до приезда врачей.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Склад с горючим загорелся в Чехове
Первоначально появилась информация, что горит склад пластиковых окон, однако представители МЧС уточнили, что речь идет о горюче-смазочных материалах.
Обновлено в 04:44
Политика
Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины
Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Здоровье
В Пензенской области на 16% снизилась смертность населения — минздрав
В Пензенской области по итогам двух месяцев 2019 года смертность снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 02:41
Политика
В Совфеде предложили издать закон об изображении карты России
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в рамках конференции «Пятилетие Крымской весны и воссоединения Крыма с Россией: достижения и уроки» заявила о том, что стоит на законодательном уровне установить понятие карты страны.
Обновлено в 06:16