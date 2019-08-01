Армия и оружие
В США объявили о разработке запрещенных ДРСМД ракетLenta.ru 15:08
США приступают к разработке неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщается на сайте американского оборонного ведомства.
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с чего всё началось
Напомним, что еще в марте этого года, как отмечает CNN директор исследовательской программы по разоружению в Ассоциации оружейного контроля Кингстон Риф сообщил, что у Пентагона есть планы по испытаниям таких ракет.Российская газета14:29
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Футбол
Женщина-судья обслужит матч за Суперкубок УЕФА
Фраппар имеет опыт работы на самом высоком уровне. Ранее она обслуживала финал женского чемпионата мира между сборными США и Нидерландов.
Обновлено в 06:30
Здоровье
Россиян призвали воздержаться от поедания мухоморов
Россиян предупредили, что не стоит поддаваться на советы пользователей социальных сетей, которые рекомендуют есть мухоморы.
Обновлено в 11:58
Политика
Трамп заявил о решении СССР переименоваться в Россию
Союзные республики СССР решили переименоваться в Россию.
Обновлено в 12:11
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Политика
Bloomberg: Трамп заявил, что обсуждал ядерное соглашение с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что обсуждал с Россией и Китаем возможность заключения соглашения по ядерным вооружениям.
Обновлено в 16:15
Экономика
Российские миллиардеры с начала года стали на 36 млрд долларов богаче
За семь месяцев нынешнего года богатейшие предприниматели России увеличили свое состояние на 36,324 млрд долларов.
Обновлено в 00:44
Здоровье
Ветеринары Саратовской области подавили 22 очага бешенства животных
Напомним, что всего за семь месяцев работы ветеринарами Саратовской области было ликвидировано 5 очагов бруцеллеза, 4 очага лептоспироза КРС, 2 очага нодулярного дерматита, 1 очага лейкоза крупного рогатого скота и 1 вспышка болезни Ньюкасла.
Обновлено в 05:46
Гаджеты
В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках
Специалисты рекомендуют также ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Тушивший пожары самолет разбился во Франции
Во Франции разбился самолет-амфибия, тушивший лесные пожары, передает РИА "Новости". Инцидент произошел в департаменте Гар.
Обновлено в 12:28
Спорт
Ninja подписал контракт с Mixer и ушёл с Twitch за $ 932 миллиона
Самый популярный стример Fortnite на Twitch Тайлер Ninja Блевинс сменил стриминговую платформу.
Обновлено в 14:00
Политика
Трамп сообщил об отказе Рэтклиффа от должности главы нацразведки
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф не собирается баллотироваться на пост главы национальной разведки США.
Обновлено в 15:25
Происшествия
Воровка под видом принцессы из ОАЭ обокрала ювелирный магазин в Париже
В Париже женщина, выдав себя за принцессу из ОАЭ, ограбила ювелирный магазин на €1,6 млн.
Обновлено в 11:50
Общество
Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам
Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала агентству «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками.
Обновлено в 16:06
Происшествия
В Татарстане девять человек пострадали в ДТП с автобусом
Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Татарстане, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 13:11
Финансы
Рынок акций РФ подкосили новости из США
Снижение спровоцировали новости из США о введении 10-процентных пошлин на импорт китайских товаров с 1 сентября и подписании американским президентом Дональдом Трампом второго пакета санкций в отношении России.
Обновлено в 13:46
Происшествия
Суд приостановил работу вендинговых автоматов Healthy Food
Решение было принято после массового отравления офисных работников едой, купленной в вендинговых автоматах этой компании, которую признали виновной в нарушении санитарно- эпидемиологических требований к организации питания, сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении
Осужденные по делу о драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:40
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Кино
Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене
Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
Боевики в Сирии обстреляли родное селение Асада
Обновлено в 15:48
Происшествия
Неизвестные убили животных в контактном зоопарке Челябинска
Неизвестные напали на контактный зоопарк «Райский уголок» в Челябинске. В результате нападения половина животных погибли.
Обновлено в 08:42
Политика
Китай ждет от Канады «правильного» решения по аресту финдиректора Huawei
Китай надеется, что канадская сторона как можно скорее "надлежащим образом" урегулирует вопрос с арестом финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, заявил министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи с канадской коллегой Христей Фриланд.
Обновлено в 12:57
Политика
В Госдуме оценили идею отмены роуминга между Россией и Белоруссией
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал RT заявление министра связи и информатизации Белоруссии Константина Шульгана о готовности Минска и Москвы подписать «дорожную карту» по отмене роуминга в Союзном государстве Белоруссии и России в начале сентября.
Обновлено в 13:42
Экономика
Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло
Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла.
Обновлено в 14:19
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Баскетбол
Сергей Базаревич: «В принципе, все было очень неплохо»
Может, соперник по какой-то причине оказался не готов к тому, что мы будем так интенсивно защищаться, хотя это неплохая команда, и свидетельством тому ее выход на Кубок мира.
Обновлено в 16:27
Футбол
«Реал» возобновил интерес к Неймару и хочет обменять его на Модрича
Руководство мадридского "Реала" вновь заинтересовалось нападающим французского "Пари Сен-Жермена" Неймара, сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено в 15:59