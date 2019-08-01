с чего всё началось

США приступают к разработке неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщается на сайте американского оборонного ведомства.

В США объявили о разработке запрещенных ДРСМД ракет

Футбол Женщина-судья обслужит матч за Суперкубок УЕФА Фраппар имеет опыт работы на самом высоком уровне. Ранее она обслуживала финал женского чемпионата мира между сборными США и Нидерландов.

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