Армия и оружие

В США объявили о разработке запрещенных ДРСМД ракетLenta.ru вчера в 15:08

США приступают к разработке неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщается на сайте американского оборонного ведомства.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

США продолжат разработку запрещенных ДРСМД ракет

Известиявчера в 14:08

Цирк: в Госдуме оценили начало разработок США запрещенных ДРСМД ракет

РЕН ТВвчера в 16:08

Пентагон объявил о новых разработках ракет после выхода из ДРСМД

РБКвчера в 14:31

Пентагон приступит к разработке ракет после выхода из ДРСМД

Российская газетавчера в 14:29

США объявили о намерении создавать запрещенные ДРСМД ракеты

Взгляд.рувчера в 13:25

США приступили к разработке ракет, которые были запрещены договором РСМД

РИА Новостивчера в 13:57

В Госдуме прокомментировали разработку в США запрещённых ДРСМД ракет

RT на русскомвчера в 14:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 01:51, Ашберн
Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет

Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Госдеп сообщил детали новых антироссийских санкций

Госдеп Соединенных Штатов официально проинформировал о том, что второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей начнет действовать 19 августа и останется в силе не менее года.
Обновлено в 00:42
Футбол

Черышев не спас «Валенсию» от поражения «Брайтону»

Обновлено вчера в 16:40
Происшествия

Почти 40 человек пострадали из-за утечки хлора в бассейне Пекина

В результате утечки газообразного хлора в одном из бассейнов на юго-западе Пекина пострадали 38 человек.
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске

"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 09:59
Футбол

«Зенит» приобрел игрока «Барселоны» Малкома

Петербургский "Зенит" приобрел вингера "Барселоны" Малкома. Трансфер бразильца обошелся сине-бело-голубым более чем в €40 млн.
Обновлено вчера в 12:26
Политика

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия

СК возбудил уголовное дело о лесных пожарах в Сибири

Обновлено вчера в 01:05
Происшествия

В Швеции суд освободил американского рэпера A$AP Rocky из-под стражи

В Швеции освободили из-под стражи американского рэпера A$AP Rocky, обвиняемого по делу об уличной драке.
Обновлено в 01:35
Футбол

Сен-Максимен может перейти в «Ньюкасл»

Сообщается, что представители английского клуба сейчас находятся во Франции, где ведут переговоры с руководством «Ниццы».
Обновлено 01 августа в 11:35
Здоровье

В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом

Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.
Обновлено вчера в 10:01
Политика

Трамп заявил о пошлинах на товары из Китая

"Переговоры по торговле продолжаются, и вместе с ними 1 сентября США начнут вводить небольшие десятипроцентные пошлины на остающуюся долю ввозимых Китаем в нашу страну товаров общим объемом в 300 миллиардов долларов", - написал американский лидер в своем Twitter.
Обновлено 01 августа в 14:23
Футбол

Месси дисквалифицировали на 3 месяца

Обновлено вчера в 20:28
Футбол

Лукаку пытался доказать фанатам, что является скоростным игроком

Обновлено в 00:26
Политика

Милонов предложил ввести «правила для иностранных артистов»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову подумать о введении «дополнительных правил для иностранных артистов», прибывающих в Россию, поскольку, по его мнению, те нередко «переступают границы» допустимого.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия

СМИ: Пьяный таксист перевернулся на машине в Москве

Обновлено в 00:20
Происшествия

Крупный пожар случился в центре Москвы

В районе Замоскворечья в центре Москвы загорелась здание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие

ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж

Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что командование ВСУ приняло решение о выведении из зоны боевых действий в Донбассе 25-ой отдельной воздушно-десантной бригада.
Обновлено в 00:10
Баскетбол

Сборная России разгромила Иорданию на турнире в Москве с разностью +40

Сборная России в матче международного турнира в Москве разгромила Иорданию со счетом 111:71.
Обновлено вчера в 14:51
Политика

Лукашенко поручил ускорить интеграцию с Россией

Обновлено вчера в 13:55
Путешествия

Первый морской туристический маршрут соединил Крым и Кубань

Крым и Краснодарский край соединил первый морской туристический маршрут "Паруса Боспора" продолжительностью пять-восемь дней.
Обновлено вчера в 06:08
Происшествия

Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Обновлено вчера в 05:31
Авто

Компания Lynk & Co показала «заряженный» седан

Напомним, стандартная модификация седана Lynk & Co 03 в Китае поставляется с 1,5-литровым 3-цилиндровым или 2,0-литровым 4-цилиндровым турбированными агрегатами, отдача которых варьируется от 156 до 190 л.с. Стартовая цена модели составляет 113 800 юаней или порядка 1,06 млн рублей по актуальному курсу.
Обновлено в 01:32
Политика

Стала известна зарплата Зеленского

В середине июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (32,6 тысячи рублей).
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

WSJ: Boeing 737 Max не возобновит полеты до 2020 года

Источник проинформировал о том, что использование самолетов Boeing 737 MAX снова будет возобновлено не раньше 2020 года.
Обновлено в 00:31
Политика

Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено вчера в 05:42
Интернет

В Минкомсвязи поддержали идею заклеивать камеру на ноутбуке

Пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Евгений Новиков поддержал идею Роскачества заклеивать камеру и микрофон на ноутбуке и других устройствах, сообщает агентство "Москва"
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия

В Калифорнии при обрушении скалы на пляж погибли три человека

Обновлено в 01:40
Общество

Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера

Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия

В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу

Обновлено вчера в 12:40
Как работают Яндекс.Новости?
Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
Главное