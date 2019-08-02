Армия и оружие
В США объявили о разработке запрещенных ДРСМД ракетLenta.ru вчера в 15:08
США приступают к разработке неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщается на сайте американского оборонного ведомства.
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Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Госдеп сообщил детали новых антироссийских санкций
Госдеп Соединенных Штатов официально проинформировал о том, что второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей начнет действовать 19 августа и останется в силе не менее года.
Обновлено в 00:42
Футбол
Черышев не спас «Валенсию» от поражения «Брайтону»
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
Почти 40 человек пострадали из-за утечки хлора в бассейне Пекина
В результате утечки газообразного хлора в одном из бассейнов на юго-западе Пекина пострадали 38 человек.
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске
"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 09:59
Футбол
«Зенит» приобрел игрока «Барселоны» Малкома
Петербургский "Зенит" приобрел вингера "Барселоны" Малкома. Трансфер бразильца обошелся сине-бело-голубым более чем в €40 млн.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о лесных пожарах в Сибири
Обновлено вчера в 01:05
Происшествия
В Швеции суд освободил американского рэпера A$AP Rocky из-под стражи
В Швеции освободили из-под стражи американского рэпера A$AP Rocky, обвиняемого по делу об уличной драке.
Обновлено в 01:35
Футбол
Сен-Максимен может перейти в «Ньюкасл»
Сообщается, что представители английского клуба сейчас находятся во Франции, где ведут переговоры с руководством «Ниццы».
Обновлено 01 августа в 11:35
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом
Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.
Обновлено вчера в 10:01
Политика
Трамп заявил о пошлинах на товары из Китая
"Переговоры по торговле продолжаются, и вместе с ними 1 сентября США начнут вводить небольшие десятипроцентные пошлины на остающуюся долю ввозимых Китаем в нашу страну товаров общим объемом в 300 миллиардов долларов", - написал американский лидер в своем Twitter.
Обновлено 01 августа в 14:23
Футбол
Месси дисквалифицировали на 3 месяца
Обновлено вчера в 20:28
Политика
Милонов предложил ввести «правила для иностранных артистов»
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову подумать о введении «дополнительных правил для иностранных артистов», прибывающих в Россию, поскольку, по его мнению, те нередко «переступают границы» допустимого.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия
СМИ: Пьяный таксист перевернулся на машине в Москве
Обновлено в 00:20
Происшествия
Крупный пожар случился в центре Москвы
В районе Замоскворечья в центре Москвы загорелась здание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж
Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что командование ВСУ приняло решение о выведении из зоны боевых действий в Донбассе 25-ой отдельной воздушно-десантной бригада.
Обновлено в 00:10
Баскетбол
Сборная России разгромила Иорданию на турнире в Москве с разностью +40
Сборная России в матче международного турнира в Москве разгромила Иорданию со счетом 111:71.
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Лукашенко поручил ускорить интеграцию с Россией
Обновлено вчера в 13:55
Путешествия
Первый морской туристический маршрут соединил Крым и Кубань
Крым и Краснодарский край соединил первый морской туристический маршрут "Паруса Боспора" продолжительностью пять-восемь дней.
Обновлено вчера в 06:08
Происшествия
Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Обновлено вчера в 05:31
Авто
Компания Lynk & Co показала «заряженный» седан
Напомним, стандартная модификация седана Lynk & Co 03 в Китае поставляется с 1,5-литровым 3-цилиндровым или 2,0-литровым 4-цилиндровым турбированными агрегатами, отдача которых варьируется от 156 до 190 л.с. Стартовая цена модели составляет 113 800 юаней или порядка 1,06 млн рублей по актуальному курсу.
Обновлено в 01:32
Политика
Стала известна зарплата Зеленского
В середине июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (32,6 тысячи рублей).
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
WSJ: Boeing 737 Max не возобновит полеты до 2020 года
Источник проинформировал о том, что использование самолетов Boeing 737 MAX снова будет возобновлено не раньше 2020 года.
Обновлено в 00:31
Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено вчера в 05:42
Интернет
В Минкомсвязи поддержали идею заклеивать камеру на ноутбуке
Пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Евгений Новиков поддержал идею Роскачества заклеивать камеру и микрофон на ноутбуке и других устройствах, сообщает агентство "Москва"
Обновлено вчера в 21:14
Общество
Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера
Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия
В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу
Обновлено вчера в 12:40