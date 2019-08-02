Речь идет о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах 2017 года. Ранее такие ракеты были запрещены Договором о нераспространении ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Однако 2 августа 2019 года США официально вышли из соглашения.

В США объявили о разработке запрещенных ДРСМД ракет

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