Армия и оружие

В США объявили о разработке запрещенных ДРСМД ракетМосковский Комсомолец 13:31

Речь идет о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах 2017 года. Ранее такие ракеты были запрещены Договором о нераспространении ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Однако 2 августа 2019 года США официально вышли из соглашения.
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США объявили о намерении создавать запрещенные ДРСМД ракеты

Взгляд.ру13:25

В Госдуме прокомментировали разработку в США запрещённых ДРСМД ракет

RT на русском14:34

Пентагон объявил о новых разработках ракет после выхода из ДРСМД

РБК14:31

Пентагон приступит к разработке ракет после выхода из ДРСМД

Российская газета14:29

США продолжат разработку запрещенных ДРСМД ракет

Известия14:08

США приступили к разработке ракет, которые были запрещены договором РСМД

РИА Новости13:57

Цирк: в Госдуме оценили начало разработок США запрещенных ДРСМД ракет

РЕН ТВ16:08
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Месси дисквалифицировали на 3 месяца

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Суд арестовал студента ВШЭ по делу о беспорядках 27 июля

Обновлено в 11:22
Гаджеты

Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
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Политика

Глава офиса Зеленского прокомментировал своё заявление об отставке

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан подтвердил, что написал заявление об увольнении с занимаемой должности.
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Здоровье

Женщин с детьми защитят от злых работодателей

Как решить вопрос низкой рождаемости рассказывает член Комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.
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Политика

Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды

Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией – расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".
Обновлено в 20:01
Политика

Китай пообещал ответить на новые пошлины США

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что власти страны готовы принять адекватные меры в ответ на анонсированное американскими властями повышение пошлин на китайские товары.
Обновлено в 06:36
Общество

Август будет аномально холодным, предупредили в Гидрометцентре

На побережье Краснодарского края и в Крыму август будет традиционно жарким — температура достигнет +32 °C.
Обновлено в 05:43
Экономика

Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб

О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.
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Лолита Милявская после развода не собирается ничего в себе менять

Певица наслышана, что многие женщины после непростого развода с любимым человеком пытаются начать жизнь с чистого листа, и начинают его с новой прически, макияжа, обновления гардероба и тому подобное.
Обновлено в 13:53
Политика

В Госдуме планируют штрафовать участников митингов на миллион

В Госдуме предлагают увеличить штрафы за участие в несанкционированных акциях. С данной идеей выступил депутат Михал Старшинов.
Обновлено в 18:47
Политика

В российском посольстве прокомментировали новые санкции США

Новые американские санкции против России Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Соединенных Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.
Обновлено в 20:06
Происшествия

Экс-чемпион мира по боксу найден мертвым в польской тюрьме

Бывший чемпион мира по боксу среди молодежи по версии WBC Давид Костецки был найдет мертвым в польской тюрьме, где отбывал наказание.
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Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения

Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем вопросы о заключении соглашения по ядерному оружию.
Обновлено в 16:52
Авто

Обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLC доехал до российских дилеров

Модернизированная версия совершила свой дебют вместе с GLC Coupe в конце зимы.
Обновлено в 16:25
Политика

Госдепартамент США предупредил о террористической угрозе на Украине

Согласно информации ведомства, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в России) и другие экстремистские группы могут выбрать праздники или предшествующие им дни.
Обновлено в 12:43
Политика

Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено в 16:12
Шоу-бизнес

Волочкова разделась для ответа злопыхателям

Дорогие мои, многие спрашивают, как я справляюсь с невероятным количеством негатива, беспардонно сливающимся в мой адрес со стороны злопыхателей.
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Кино

Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене

Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
Обновлено в 12:55
Политика

Кондолиза Райс оценила шансы на членство Украины в НАТО

В ближайшие годы Украина не сможет стать членом НАТО. Такое мнение выразила экс-глава Госдепартамента США Кондолиза Райс.
Обновлено вчера в 23:26
Политика

Зеленский пригрозил депутату Иванчуку обнародовать все его телефоны

Рабочий визит в пятницу, 2 августа, транслировал телеканал "112 Украина" Зеленский обратил внимание, что в зале присутствовал депутат прошлых созывов и нового парламента, мажоритарщик Андрей Иванчук, и спросил его, может ли он помочь со строительством дорог.
Обновлено в 08:28
Футбол

Форвард «Спартака» может уйти в «Ахмат»

Форвард красно-белых Георгий Мелкадзе интересует Ахмат, который собирается взять футболиста в аренду на один год.
Обновлено в 17:43
Здоровье

В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом

Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие

Истребитель Су-57 впервые покажут на статической экспозиции МАКС-2019

«На авиасалоне МАКС-2019 будет продемонстрирован истребитель пятого поколения Су-57», - сообщили в пресс-службе корпорации.
Обновлено в 20:00
Гаджеты

Apple запретила покупать криптовалюту и фишки в казино со своей карты

Кредитную карту, которую Apple выпустила совместно с Goldman Sachs, нельзя будет использовать для целого ряда покупок.
Обновлено в 18:36
Баскетбол

Сборная России разгромила Иорданию на турнире в Москве с разницей +40

Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске

"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
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СК возбудил уголовное дело о лесных пожарах в Сибири

Обновлено в 01:05
Авто

В Сети появились первые изображения российского электрокара Zetta

Первые изображения новинки, производство которой начнется уже в декабре, появились в патентной базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
Обновлено в 04:26
Политика

Минобороны повысит выплаты контрактникам на 50%

Обновлено вчера в 12:20
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Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
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