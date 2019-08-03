Армия и оружие

В США объявили о разработке запрещенных ДРСМД ракетМосковский Комсомолец вчера в 13:31

Речь идет о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах 2017 года. Ранее такие ракеты были запрещены Договором о нераспространении ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Однако 2 августа 2019 года США официально вышли из соглашения.
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США объявили о намерении создавать запрещенные ДРСМД ракеты

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Экс-игрок лондонского "Челси" Клод Макелеле занял одну из тренерских должностей в клубе, передает официальный сайт клуба.
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