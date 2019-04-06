В США объяснили введение новых санкций против ВенесуэлыRT на русском вчера в 20:34

Ранее стало известно, что Министерство финансов США ввело санкции против 34 судов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA, а также двух компаний, поставлявших нефть из Венесуэлы на Кубу.

В США объяснили введение новых санкций против Венесуэлы

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