Армия и оружие
The National Interest пишет, что ограниченное освещение темпов разработки С-500 может быть обусловлено не технологическими трудностями в создании системы, а экономическими соображениями. «То есть они опасаются, что выпуск С-500 может подорвать огромный экспортный успех С-400», — полагает издание.
Lenta.ruвчера в 16:15
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с чего всё началось
Американский журнал The National Interest опубликовал материал, в котором назвал возможную причину отсутствия "рекламы" российского зенитно-ракетного комплекса С-500.Московский Комсомолец06:03
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 09:32, Ашберн
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Падение российского военного спутника попало на видео
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Армия и оружие
В ЦАР может появиться российская военная база
Российская военная база может появиться в Центрально-Африканской Республике, сообщила министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра.
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Россия поставила Лаосу несколько самолетов Як-130
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Армия и оружие
Офицер ВСУ продал ЛНР данные о дислокации военных
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Беспилотник-бомба подорвал военный парад в Йемене
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Армия и оружие
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Обновлено в 07:15
Армия и оружие
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Зенитно-ракетные комплексы С-400 в ходе учений на Черноморском побережье отразили массированный ракетный удар, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).
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Армия и оружие
Американский генерал предрек войну США с Китаем в ближайшие 10 лет
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Армия и оружие
Назначен новый командир Балтийской военно-морской базы
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
В США засекретили проект робота-охотника за подлодками
Sea Hunter является частью плана ВМС США по разработке беспилотных подводных и надводных судов, которые могут работать без риска для моряков и быть экономически более эффективными, чем управляемые экипажем.
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Армия и оружие
С легким танком: старый класс бронетехники возвращается в армии мира
В середине декабря армия США выбрала компании, которые будут работать над созданием новой боевой машины по программе Mobile Protected Firepower (MPF), фактически речь идет о легком танке.
Обновлено вчера в 16:02
Армия и оружие
В Балтийское море вошел эсминец ВМС США с «Томагавками»
Ракетный эсминец ВМС США "Грейвли" (USS Gravely) 10 января прошел Датские проливы и вошел в Балтийское море.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил первый этап испытаний
Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" успешно завершил первый этап заводских ходовых испытаний и вернулся в Санкт-Петербург.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
ВМФ России закупит батискафы для подводных спецопераций
Обновлено в 01:56