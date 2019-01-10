с чего всё началось

The National Interest пишет, что ограниченное освещение темпов разработки С-500 может быть обусловлено не технологическими трудностями в создании системы, а экономическими соображениями. «То есть они опасаются, что выпуск С-500 может подорвать огромный экспортный успех С-400», — полагает издание.

В США объяснили «молчание» России про С-500

Армия и оружие Армия и оружие Падение российского военного спутника попало на видео

Армия и оружие Армия и оружие В ЦАР может появиться российская военная база Российская военная база может появиться в Центрально-Африканской Республике, сообщила министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра.

Армия и оружие Армия и оружие Помпео подтвердил, что США выведут войска из Сирии Госсекретарь США Майк Помпео на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри подтвердил, что США выведут свои войска из Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие Россия поставила Лаосу несколько самолетов Як-130 На Як-130 можно обучить пилотов для боевых самолетов поколений «4+» и «5». Первый полет этой машины состоялся в 1996 году.

Армия и оружие Армия и оружие Офицер ВСУ продал ЛНР данные о дислокации военных

Армия и оружие Армия и оружие Беспилотник-бомба подорвал военный парад в Йемене Йеменские повстанцы-хуситы атаковали правительственную военную базу с помощью коптера со взрывчаткой, сообщает BBC News.

Армия и оружие Армия и оружие Пилотов предупредили о проблемах с GPS на севере Норвегии Норвежское авиационное управление выпустило предупреждение для пилотов самолетов о проблемах с GPS-навигацией в районе города Киркенеса на севере страны, пишет издание Barents Observer.

Армия и оружие Армия и оружие С-400 отразили ракетный удар в ходе учений на Черноморском побережье Зенитно-ракетные комплексы С-400 в ходе учений на Черноморском побережье отразили массированный ракетный удар, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Армия и оружие Армия и оружие Американский генерал предрек войну США с Китаем в ближайшие 10 лет Бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-полковник Бен Ходжес в интервью Baltic News Service поделился опасениями, что открытое военное противостояние Соединенных Штатов и КНР может начаться в ближайшие 10 лет.

Армия и оружие Армия и оружие Назначен новый командир Балтийской военно-морской базы

Армия и оружие Армия и оружие В США засекретили проект робота-охотника за подлодками Sea Hunter является частью плана ВМС США по разработке беспилотных подводных и надводных судов, которые могут работать без риска для моряков и быть экономически более эффективными, чем управляемые экипажем.

Армия и оружие Армия и оружие С легким танком: старый класс бронетехники возвращается в армии мира В середине декабря армия США выбрала компании, которые будут работать над созданием новой боевой машины по программе Mobile Protected Firepower (MPF), фактически речь идет о легком танке.

Армия и оружие Армия и оружие В Балтийское море вошел эсминец ВМС США с «Томагавками» Ракетный эсминец ВМС США "Грейвли" (USS Gravely) 10 января прошел Датские проливы и вошел в Балтийское море.

Армия и оружие Армия и оружие Фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил первый этап испытаний Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" успешно завершил первый этап заводских ходовых испытаний и вернулся в Санкт-Петербург.