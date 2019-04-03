Армия и оружие
В США обосновали отказ от российских ракетных двигателей РД-180REGNUM вчера в 19:38
Закупка российских ракетных двигателей РД-180 будет прекращена Соединенными Штатами после 2022 финансового года, заявил в конгрессе Джон Реймонд, командующий американскими космическими силами. По словам Реймонда, отказ от РД-180 связан с необходимостью соблюдать американское законодательство.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Стало известно, когда США откажутся от «незаменимых» ракетных двигателей из России
Газета.Ruвчера в 19:49
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Политика
Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit
Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что намерена просить новой отсрочки по Brexit у Евросоюза.
Обновлено вчера в 19:36
Шоу-бизнес
«Старушенция»: Анна Нетребко жутко «состарилась» и напугала Киркорова
Певец Филипп Киркоров, кажется, вовсе испугался и просто оставил "Omg" в комментариях.
Обновлено вчера в 08:08
Политика
Давление на Германию из-за «Северного потока-2» продолжится
Скиннер заявил, что США и ФРГ имеют разные точки зрения на строительство российского газопровода, но это не запрещает Штатам убеждать европейского партнера изменить свою позицию, передает агентство Nation News.
Обновлено вчера в 23:19
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления жены
Напомним, что Конор Макгрегор, переступая все грани, оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
В Японии снова арестован Карлос Гон
Обновлено вчера в 18:34
Театры
Актриса дала пощечину зрительнице на спектакле «Груз 300» в Петербурге
Обновлено вчера в 12:40
Интернет
Халява пришла. Google запустила студенческие подписки на YouTube Music и YouTube Premium в России
Компания Google запустила новые студенческие тарифные планы для YouTube Music и YouTube Premium в России.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
В Министерстве здравоохранения Якутии проходят обыски
Обыски проводятся в здании Министерства здравоохранения Якутии и квартире одного из заместителей министра, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Евгения Брик: «У нас с Валерой не было свадьбы»
Как призналась Брик, пышной свадьбы у них не случилось.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе
В среду Зеленский заявил, что принимает вызов Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов и выдвинул условие, чтобы они прошли на стадионе в Киеве, на раздумье Порошенко он дал 24 часа.
Обновлено вчера в 21:20
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено вчера в 04:23
Авто
Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей
Обновлено вчера в 03:14
Общество
«Оценка — способ поиздеваться»: мама школьников — о том, почему ей плевать на отметки в дневниках
Роли розданы, оценки за каждым закрепились.
Обновлено вчера в 23:00
Музыка
Макаревич раскритиковал новую книгу Джоанны Стингрей
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал книгу американской певицы и актрисы Дожанны Стингрей «Стингрей в стране чудес».
Обновлено вчера в 03:23
Экономика
Росстат пояснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь
Росстат выпустил разъяснение результатов исследования «Комплексное наблюдение условий жизни населения», в котором сообщалось, что треть россиян не имеет денег на обувь, сообщает пресс-служба Росстата.
Обновлено вчера в 13:21
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия
Владелец затонувшего у Курил судна приговорен к четырем годам
Обновлено вчера в 22:37
Политика
В ООН одобрили заявку России на расширение шельфа в Арктике
Россия в 2015 году подала в ООН заявку на расширение границ своего континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км. В 2002 году аналогичная заявка была отклонена по причине нехватки аргументов.
Обновлено вчера в 10:06
Космос
Модуль «Наука» отправят к МКС с помощью «Протона» повышенной мощности
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Трамп 4 апреля встретится с вице-премьером КНР
Американский лидер Дональд Трамп встретится 4 апреля с вице-премьером КНР Лю Хэ. Об этом говорится в графике Белого дома.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Протестующие в Ингушетии сообщили о пропаже пятерых задержанных
Пять участников протеста в Ингушетии, задержанные утром 3 апреля после массовых обысков, до сих пор не вышли на связь.
Обновлено вчера в 15:49
Политика
Экс-мэр Таллина попросил обсудить отмену санкций с Россией
Экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар выступил с призывом к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд провести обсуждение с российским лидером Владимиром Путиным отмену санкций и контрмер России после произошедшего ранее уничтожения 72 тонн эстонской кильки на территории РФ.
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Путин расписался на Mercedes российской сборки
Президент Владимир Путин оставил автограф на капоте автомобиля Mercedes E-класса, собранном на заводе в Подмосковье.
Обновлено вчера в 08:28
Авто
Семья депутата Гартунга планирует отсудить бренд «Победа» у Группы ГАЗ
Компания «Хартунг», которую контролирует семья депутата Госдумы Валерия Гартунга, оспаривает в суде право на товарный знак автомобиля «Победа», принадлежащий Группе ГАЗ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено вчера в 07:53
Футбол
«Валенсия» с Черышевым остановила «Реал»
Обновлено вчера в 17:48
Армия и оружие
Пентагон объявил о разработке системы обнаружения гиперзвуковых ракет
Замглавы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд заявил на слушаниях в комитете палаты представителей конгресса США, что в течение трех лет в Соединенных Штатах будет разработана система предупреждения о пусках гиперзвуковых ракет.
Обновлено вчера в 23:05
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Обновлено вчера в 14:31
Интернет
В WhatsApp заработала новая функция
Популярный мессенджер WhatsApp добавил новую функцию, согласно которой пользователи в настройках могут запретить добавлять себя в группы без своего согласия.
Обновлено вчера в 18:49
Политика
В Кремле заявили о подготовке визита Путина в Италию
Визит российского лидера Владимира Путина в Италию планируется летом 2019 года, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Обновлено вчера в 11:46