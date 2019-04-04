Армия и оружие

В США обосновали отказ от российских ракетных двигателей РД-180REGNUM 19:38

Закупка российских ракетных двигателей РД-180 будет прекращена Соединенными Штатами после 2022 финансового года, заявил в конгрессе Джон Реймонд, командующий американскими космическими силами. По словам Реймонда, отказ от РД-180 связан с необходимостью соблюдать американское законодательство.
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Пентагон заявил об отказе от российских двигателей РД-180 к 2022 году

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РЕН ТВ16:25

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РБК18:58
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Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов, а ныне главный тренер молодёжного состава сине-бело-голубых отметил рост уровня российского футбола.
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Премьера нового гиперкара McLaren Gran Tourer состоится в мае текущего года.
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