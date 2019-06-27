Происшествия
В Boeing 737 MAX обнаружен новый опасный дефектИзвестия вчера в 16:35
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило в самолетах Boeing 737 MAX новый потенциальный источник риска, пишет 26 июня Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, фактор, способный привести к крушению, обнаружили в ходе испытаний на тренажерах.
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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обнаружило новый "потенциальный фактор риска" в Boeing 737 MAX, который предписано устранить, заявил РИА Новости в среду представитель ведомства.РИА Новостивчера в 16:48
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