В Boeing 737 MAX обнаружен новый опасный дефектИзвестия вчера в 16:35

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обнаружило новый "потенциальный фактор риска" в Boeing 737 MAX, который предписано устранить, заявил РИА Новости в среду представитель ведомства.

с чего всё началось

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило в самолетах Boeing 737 MAX новый потенциальный источник риска, пишет 26 июня Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, фактор, способный привести к крушению, обнаружили в ходе испытаний на тренажерах.

Музыка Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников «25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.

Политика Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.

Политика Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112 Украина», что команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу страны из Киева в другой город.

Происшествия В районе Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 5,7 Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в четверг в районе Командорских островов, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Общество В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.

Армия и оружие Армия Хафтара передала США воевавшего за ПНС американского пилота «Ливийская национальная армия» (ЛНА) Халифы Хафтара передала Соединенным Штатам американского пилота, воевавшего на стороне так называемого международно признанного правительства Фаиза Сараджа.

Наука Метильная группа помогла эффективно вымыть уран из организма В результате экспериментов ученые обнаружили, что комплексующий агент почти полностью (99,5 процентов) вымывал уран из клеток в лабораторных условиях, а степень выведения из живого организма оказалась ниже лишь на десять процентов и не зависела от времени начала терапии.

Происшествия Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.

Происшествия В Красноармейске погибли два человека при чистке канализации Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в облспасе, в Красноармейске на улице Цветочная, 6 при чистке канализации трое мужчин упали в люк.

Политика Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.

Политика Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России Актер Вахтанг Кикабидзе в интервью газете "Московский комсомолец" высказал свое мнение о ситуации в Грузии.

Экономика Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд рублей у таможни Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.

Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший зонт Эксперты Роскачества подготовили рекомендации, как выбрать качественный надёжный зонт и продлить его срок службы.

Экономика Правительство поддержит спрос на автомобили Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.

Экономика Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.

Политика США и Китай договорились о мире в торговой войне, сообщают источники "США и Китай договорились еще об одном мире в торговой войне, чтобы возобновить переговоры", - говорится в сообщении.

Театры Названа причина отказа Пласидо Доминго выйти на сцену Мариинки В пресс-службе театра сообщили, что Доминго участвовал во всех репетициях спектакля, но перед самым выходом на сцену принял решение отказаться от участия в постановке из-за резкого ухудшения здоровья — знаменитый тенор частично потерял голос и не мог петь.

Общество Министр Мантуров объяснил выбор люксов в командировках их доступностью В следующем году Мантуров переночевал в президентском номере отеля Four Season Hotel Mexico City в Мехико почти за 479 000 руб.

Экономика Гройсман пообещал поднять на $19 пенсии для 2,5 млн пенсионеров С 1 июля правительство Украины поднимет пенсии для 2,5 миллионов граждан с 57 до 76 долл.

Наука Два саратовских изобретения вошли в российский Топ-100 Роспатент подвел итоги 2018 г. и выбрал 100 лучших из более чем 35 тыс. отечественных изобретений.

Музыка Утонул гитарист ансамбля «Песняры» Аркадий Ивановский Гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский утонул в Белоруссии. Об этом стало известно из сообщений на форуме поклонников группы.