Происшествия

В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAXRT на русском 17:10

Федеральное авиационное управление США приостановило проведение сертификационного испытательного полёта самолёта Boeing 737 MAX после обнаружения нового потенциального фактора риска в конструкции лайнера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.
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В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обнаружило новый "потенциальный фактор риска" в Boeing 737 MAX, который предписано устранить, заявил РИА Новости в среду представитель ведомства.
РИА Новости16:48

Подробнее о событии

У Boeing 737 MAX нашли новое смертельное нарушение

Газета.Ru16:35

В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX

RT на русском17:10

В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск

РИА Новости16:48

В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск

Lenta.ru16:39

В Boeing 737 MAX обнаружен новый опасный дефект

Известия16:35

Reuters узнал об обнаружении нового фактора риска для Boeing 737 MAX

РБК17:35

Reuters: сертификационный полет Boeing 737 MAX отложили из-за нового источника риска

ТАСС16:32
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Политика

Уход делегации с сессии ПАСЕ из-за России опровергли в Словакии

Совместное заявление, опровергающее уход делегации Словакии с сессии ПАСЕ из-за России, опубликовали спикер парламента республики Андрей Данко и руководитель словацкой делегации Любош Блага.
Обновлено в 18:13
Происшествия

Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной

В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.
Обновлено вчера в 09:20
Футбол

«Ювентус» договорился о контракте с Де Лигтом

Руководство «Ювентуса» договорилось с защитником «Аякса» Маттейсом Де Лигтом о личном контракте, сообщает SkySports.
Обновлено в 18:23
Общество

Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей

Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.
Обновлено в 14:00
Политика

Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали

Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения «Парус» Юрий Кот.
Обновлено в 19:51
Политика

В Киеве запретили называть проспекты именами Шухевича и Бандеры

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено в 10:24
Политика

Зеленский назначил «постпреда президента» в Крыму

"Назначить Кориневича Антона Александровича постоянным представителем президента Украины в республике Крым", - говорится в документе, опубликованном на сайте украинского лидера.
Обновлено в 07:06
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Обновлено в 16:34
Экономика

Расходы на охрану окружающей среды в регионах снизились почти на 20%

В начале года регионы России резко, почти на 20%, снизили расходы на охрану окружающей среды.
Обновлено в 16:00
Политика

Путин назначил врио главы Ингушетии

Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Обновлено в 17:42
Политика

Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 15:55
Шоу-бизнес

Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа

Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа Журналистка повеселилась на дне рождения младшей дочери Тиграна Кеосаяна.
Обновлено в 09:18
Политика

Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины

Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112 Украина», что команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 13:48
Происшествия

Неизвестные атаковали военную базу в Колумбии

Во время первой атаки неизвестными по территории базы были выпущены самодельные взрывные устройства.
Обновлено в 20:51
Авто

Кросс-хэтч Kia XCeed представлен официально

Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено вчера в 22:20
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

Обновлено в 19:11
Политика

Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие

В России создают новый плавающий танк на базе самоходной пушки «Спрут»

Новый легкий плавающий танк разрабатывается в России на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1".
Обновлено в 20:18
Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Кино

Умер американский актер Билли Драго

В возрасте 73 лет умер американский актер Билли Драго.
Обновлено в 21:46
Авто

Какие автомобили предпочитает Андрей Малахов

Обновлено в 20:57
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено вчера в 06:18
Армия и оружие

В ДНР назвали цели отхода украинских военных от линии соприкосновения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставляют позиции на юго-востоке Украины для шантажа командиров подразделений, не выплачивающих надбавки военнослужащим за участие в боевых действиях.
Обновлено в 12:31
Музыка

Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 04:19
Общество

Психотропные вещества нашли в организме Алибасова

Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Происшествия

В Архангельской области поезд столкнулся с легковым автомобилем

В Архангельской области поезд столкнулся с легковым автомобилем.
Обновлено в 20:59
Политика

Мадуро заявил о поимке всех участников новой попытки переворота

Обновлено в 21:39
Происшествия

Боевики взорвали газопровод в Йемене

Источник заявил, что взрыв газопровода, чья протяженность составляет 320 километров, произошел около района Айн Бамабаад на юго-востоке провинции Шабва.
Обновлено в 16:03
Культура

С 1 сентября для школьников введут культурные нормативы

Обновлено в 04:23
Общество

Асфальт в Ударное за 172 миллиона приведет к дачам и прачечной

Дорогу в село Ударное из Шахтерска восстановят. Это обойдется в 172 миллиона рублей.
Обновлено в 18:28
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