Происшествия
В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAXRT на русском 17:10
Федеральное авиационное управление США приостановило проведение сертификационного испытательного полёта самолёта Boeing 737 MAX после обнаружения нового потенциального фактора риска в конструкции лайнера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.
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с чего всё началось
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обнаружило новый "потенциальный фактор риска" в Boeing 737 MAX, который предписано устранить, заявил РИА Новости в среду представитель ведомства.РИА Новости16:48
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