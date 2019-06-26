Происшествия
В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAXRT на русском 17:10
Федеральное авиационное управление США приостановило проведение сертификационного испытательного полёта самолёта Boeing 737 MAX после обнаружения нового потенциального фактора риска в конструкции лайнера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.
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с чего всё началось
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обнаружило новый "потенциальный фактор риска" в Boeing 737 MAX, который предписано устранить, заявил РИА Новости в среду представитель ведомства.РИА Новости16:48
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Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
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В качестве подарка на выпускной красноярским школьникам подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия.
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Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали
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Обновлено в 19:51
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Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной
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Обновлено вчера в 09:20
Здоровье
В детской поликлинике на Льва Толстого завершился ремонт
В поликлинике №1 Детской городской больницы Ульяновска на улице Льва Толстого создана открытая регистратура, call-центр, пересмотрена маршрутизация пациентов.
Обновлено в 00:52
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Участник акций в Тбилиси взял в заложники сотрудницу магазина
Полиция Грузии задержала 32-летнего мужчину, который после участия в акциях протеста в Тбилиси ворвался в магазин техники и взял в заложники сотрудницу.
Обновлено в 19:06
Технологии
РСПП нашел в документах Минсвязи угрозу ограничения доступа в Рунет
Что не устраивает РСПП Несколько пунктов проектов противоречит закону, поскольку из них вытекает, что операторы связи должны будут постоянно направлять весь трафик на специальное оборудование противодействия угрозам, которое им предоставит Роскомнадзор.
Обновлено в 07:26
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено в 20:13
Политика
Гидролог предложил разобрать Крымский мост
Гидролог Юрий Медовар предложил разобрать Крымский мост, об этом ученый заявил в интервью украинским СМИ.
Обновлено в 08:43
Футбол
Появились фото новой домашней и гостевой формы «Спартака»
На основную форму вернулась белая горизонтальная полоса. 🇷🇺 ANTICIPO: Spartak Moscow Home & Away Kits 2019-20 pic.twitter.com/s5H25Bgaag — Todo Sobre Camisetas (@EleteTSC) 26 июня 2019 г. Ранее в Сети появились фото новой формы "Зенита".
Обновлено в 18:23
Политика
PDVSA подала иск в суд США, требуя вернуть контроль над Citgo
Совет директоров государственной нефтяной венесуэльской компании PDVSA подал иск в суд в штате Делавэр с требованием вернуть контроль над своей «дочкой» - американской компанией Citgo.
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