Армия и оружие
В США обеспокоились подрывом потенциала F-35 из-за С-400Lenta.ru 12:36
Приобретение Турцией российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 подрывает потенциал американского истребителя F-35. Об этом во вторник, 16 июля, заявил кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер, его слова приводит Reuters.
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Приобретение С-400 фундаментально подрывает способности F-35, а также нашу способность сохранять это превосходство в воздухе в перспективе.
— Марк Эспер, американский политикВзгляд.ру 12:06
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