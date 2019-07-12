Зеленский 8 июля на странице Facebook обратился к Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. По его словам, "нужно обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе".

с чего всё началось

8 июля Зеленский предложил главе российского государства Владимиру Путину провести переговоры в Минске при участии мировых лидеров, в том числе президента США Дональда Трампа.

Госдеп прокомментировал предложение Зеленского о переговорах в Минске

Политика На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".

Политика Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.

Политика Трамп намерен уволить главу нацразведки Президент США Дональд Трамп хочет отправить в отставку главу Национальной разведки страны Дэниела Коутса, передает Axios со ссылкой на собственные источники.

Кино Стала известна дата выхода второго сезона «Охотника за разумом» Дэвид Финчер сообщил, что второй сезон сериала «Охотника за разумом» выйдет на Netflix 16 августа.

Происшествия При падении УАЗа в реку в Туве погибли семеро детей В ГИБДД сообщили, что в машине, пытавшейся пересечь реку в Туве, было 12 человек, погибли девять, из них семеро детей.

Общество Прокуратура Москвы предостерегла организаторов акции в Новопушкинском сквере Прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях и вынесла предостережение организаторам акции, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Футбол Экс-футболист «Спартака»: болельщики зря прессовали Глушакова Бывший нападающий московского «Спартака» Владимир Обухов, который ныне выступает за «Сочи», поделился мнением об уходе экс-капитана красно-белых Дениса Глушакова.

Политика Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес «Горжусь находкой»: Гагарина поделилась секретом воспитания дочери-непоседы "Горжусь находкой": Гагарина поделилась секретом воспитания дочери-непоседы На официальной странице в Инстаграм певица рассказала, как быстро уложить ребенка спать.

Политика Скотленд-Ярд начал расследование после утечки переписки посла Британии Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока.

Политика Трамп заявил о смерти Шварценеггера Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.

Здоровье Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.

Экономика Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции автопрома Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро 12 июля распорядился обеспечить поставки части продукции автопрома страны за криптовалюту петро по всему миру.

Политика Зеленский прокомментировал разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».