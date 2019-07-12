Политика

Госдеп прокомментировал предложение Зеленского о переговорах в МинскеRT на русском 11:15

8 июля Зеленский предложил главе российского государства Владимиру Путину провести переговоры в Минске при участии мировых лидеров, в том числе президента США Дональда Трампа.
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с чего всё началось

США выступают против изменения форматов переговоров по Украине

Зеленский 8 июля на странице Facebook обратился к Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. По его словам, "нужно обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе".
ТАСС11:18

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США отвергли план Зеленского по урегулированию в Донбассе

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США выступают против изменения форматов переговоров по Украине

ТАСС11:18

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Коммерсантъ12:20
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:02, Вашингтон
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Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место

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Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

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Политика

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Шоу-бизнес

Михаил Шац: «Двадцать лет брака очень изменили нас обоих»

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Общество

Прокуратура Москвы предостерегла организаторов акции в Новопушкинском сквере

Прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях и вынесла предостережение организаторам акции, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
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Футбол

Экс-футболист «Спартака»: болельщики зря прессовали Глушакова

Бывший нападающий московского «Спартака» Владимир Обухов, который ныне выступает за «Сочи», поделился мнением об уходе экс-капитана красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено в 10:39
Политика

Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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Гаджеты

Apple MacBook Pro 13 образца 2019 года с двумя портами Thunderbolt 3 получил предсказуемо низкую оценку за ремонтопригодность

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Обновлено в 11:32
Происшествия

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Скотленд-Ярд начал расследование после утечки переписки посла Британии

Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока.
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Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
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Здоровье

Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца

Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
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Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 вышел в России

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Экономика

Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции автопрома Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 12 июля распорядился обеспечить поставки части продукции автопрома страны за криптовалюту петро по всему миру.
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Армия и оружие

Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала

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Политика

Телемост между Россией и Украиной начался на канале «Россия 1»

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Попеску: «Предложение „Спартака“ по Хаджи было ошеломляющим»

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Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
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Происшествия

Не менее 10 человек погибли при нападении на отель в Сомали

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Авто

Lada Xray Cross с вариатором оценили в 980 000 рублей

Бесступенчаая трансмиссия Jatco JF015E кроме Lada Xray Cross устанавливается на такие модели, как Renault Logan Stepway City, Sandero Stepway City, Arkana, Kaptur и Nissan Qashqai.
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Пациент с половиной мозга обнаружен в Подмосковье

Обновлено вчера в 13:50
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