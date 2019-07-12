Соединенные Штаты не поддерживают идеи, предусматривающие изменение форматов международных переговоров по ситуации на Украине. Об этом сообщила в пятницу корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента США.

с чего всё началось

Вашингтон не поддерживает идею о расширении международных форматов переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Об этом заявила представитель Госдепартамента США агентству ТАСС 12 июля.

В США не поддержали идею расширить формат переговоров по Украине

Гаджеты Huawei пока не решила, станет ли Hongmeng OS заменой Android Компания Huawei до сих пор считает Android предпочтительной операционной системой для своих мобильных устройств.

Экономика «Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).

Автоспорт Гран-при Великобритании. Боттас был лучшим во второй практике На автодроме в Сильверстоуне проходит десятый этап Формулы-1 – Гран-при Великобритании. Состоялась вторая свободная практика.

Политика Трамп заявил о смерти Шварценеггера Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.

Футбол Черышев подписал контракт с «Валенсией» с отступными в 80 млн евро Соглашение рассчитано до июня 2022 года и предусматривает отступные в размере 80 млн евро.

Политика Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез «Несмотря на дичайшие уголовные дела, упоротые обвинения в терроризме, госизмене и прочие кары прокурорские, обрушившиеся на несчастный украинский телеканал Newsone, телемост с Украиной все-таки победоносно прошел», – написала Симоньян в своем телеграм-канале.

Общество Метеоролог назвал сроки возвращения летнего тепла в Москву Старков отметил, что летняя погода вернется уже на следующей неделе — температура днем поднимется опять до 25 градусов тепла.

Происшествия Группа туристов перевернулась на катамаране при сплаве по реке в КЧР Четыре туриста из Калининградской области перевернулись при сплаве по реке Аксаут в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления МЧС.

Энергетика Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов.

Политика Порошенко не захотел быть люстрированным Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил против инициативы нынешнего главы государства Владимира Зеленского расширить люстрационные законы.

Политика В Чечне единогласно решили переименовать родовое село Кадырова Парламент Чечни единогласно проголосовал за переименование родового села главы республики Рамзана Кадырова Центарой.

Происшествия В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд.

Политика Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.

Происшествия На Кольцевой линии московского метро произошел сбой Сбой произошёл на Кольцевой линии московского метро в пятницу вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.

Общество Росгвардии хотят передать под охрану маковые поля Охрану посевов наркосодержащих растений в России планируют поручить Росгвардии, подведомственным ей организациям, а также ведомственной охране федеральных органов исполнительной власти, соответствующий законопроект размещен в пятницу на федеральном портале нормативных правовых актов.

Экономика Медведев потребовал наращивать строительство жилья в регионах России Темпы строительства жилой недвижимости необходимо наращивать практически в каждом регионе нашей страны, резюмировал премьер-министр.

Авто Продажи российских автомобилей с пробегом падают сильнее рынка За 5 месяцев 2019 года в России было продано 562 тысячи подержанных легковых автомобилей отечественных марок, что на 4,3% меньше, чем годом ранее.

Происшествия Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.

Авто Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.

Политика На Украине пообещали вновь провести корабли через Керченский пролив Украина может в очередной раз попытаться провести свои военные корабли через Керченский пролив на глазах у российской стороны.

Футбол 19-летний Медведь стал игроком «Ростова» "Ростов" заключил контракт с 19-летним полузащитником Владимиром Медведем, сообщается на официальном сайте российского клуба.

Происшествия Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага» Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.