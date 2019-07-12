Политика
В США не поддержали идею расширить формат переговоров по УкраинеИзвестия 11:36
Вашингтон не поддерживает идею о расширении международных форматов переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Об этом заявила представитель Госдепартамента США агентству ТАСС 12 июля.
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Соединенные Штаты не поддерживают идеи, предусматривающие изменение форматов международных переговоров по ситуации на Украине. Об этом сообщила в пятницу корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента США.ТАСС11:18
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