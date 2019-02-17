Армия и оружие

В США не хотят, чтобы Асад вернул контроль над северо-востоком СирииТАСС 06:10

Соединенные Штаты не хотят, чтобы правительство президента Башара Асада вернуло контроль над северо-востоком Сирии. Об этом заявил в воскресенье спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри на Мюнхенской конференции по безопасности.
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