Политика
В США не исключили санкций против Египта за закупку Су-35RT на русском вчера в 22:59
Египет и другие страны, которые планируют закупить российское вооружение, должны помнить о возможных последствиях применения закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
Читать в источнике
Оценить151
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 19:34, Ашберн
Шоу-бизнес
У Аршавина появилась новая возлюбленная
Обновлено в 16:15
Общество
Росгвардия отреагировала на обращение к Путину ветеранов ОМОНа
В Росгвардии ответили на видеообращение в адрес президента России Владимира Путина, которое опубликовали в соцсетях бывшие сотрудники ведомства – они пожаловались, что при выходе на пенсию им не позволяют остаться вместе с семьями в служебных квартирах.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Кокорин обратился к журналистам после заседания суда
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратился к журналистам после заседания суда по делу о двух драках в центре Москвы.
Обновлено в 15:01
Футбол
Ливерпуль — Порту 2:0
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Порту" со счетом 2:0. Оба мяча английская команда забила в первом тайме усилиями Наби Кейта и Роберту Фирмину.
Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес
Звезда «Деффчонок» Галина Боб сменила имидж
Актриса показала результат преображения в соцсети Прославившаяся благодаря съемкам в сериале "Деффчонки" Галина Боб долгое время оставалась верна ярко-рыжему оттенку волос.
Обновлено в 05:50
Технологии
«ВКонтакте» запустила сервис изучения ПДД
Обновлено в 16:22
Политика
Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств
23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.
Обновлено в 17:04
Здоровье
Омбудсмен Анна Кузнецова посетит детский дом в Кольчугине
Как передает ГТРК "Владимир", сегодня федеральный омбудсмен работает в детском доме-интернате в Кольчугине.
Обновлено в 05:30
Политика
Помпео назвал совершенно разными ситуации с Голанами и Крымом
Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединением Крыма с Россией.
Обновлено в 18:23
Политика
Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено в 09:26
Политика
Чайка заявил о хищении более 1,6 млрд руб. в «Роскосмосе» и «Ростехе»
Число коррумпированных работников Следственного комитета России в 2018 году увеличилось с 21 до 29 (на 38,1%), сотрудников органов внутренних дел — с 956 до 971 (на 1,6%).
Обновлено вчера в 23:22
Шоу-бизнес
По стопам мамы: 14-летняя дочь Моники Беллуччи стала моделью
Главной звездой предстоящего видео стала 14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Общество
Синхротрон ждет
В прошлом году вузы Сибиского федерального округа подготовили 3,5 тысячи специалистов с цифровыми компетенциями, что в два раза меньше потребности.
Обновлено в 13:06
Наука
Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей
Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Криминального авторитета Таро снова арестовали
Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу же после освобождения из тюрьмы в Оренбургской области.
Обновлено в 07:46
Наука
Содержащийся в перце капсаицин может замедлять развитие рака легких
Во время экспериментов с генетически модифицированными мышами - носителями клеток рака легких, ученые использовали капсаицин, содержащийся в различных видах стручкового перца.
Обновлено 07 апреля в 15:27
Политика
Противник Нетаньяху объявил себя будущим премьер-министром Израиля
Лидер оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бенни Ганц не стал дожидаться результатов парламентских выборов в Израиле: выступил с победной речью и назвал себя будущим премьер-министром страны.
Обновлено в 18:22
Театры
Серебренников впервые после ареста вышел на сцену «Гоголь-центра»
Режиссер Кирилл Серебренников, недавно освобожденный по решению суда из-под домашнего ареста (под подписку о невыезде), впервые за долгое время появился на сцене «Гоголь-центра».
Обновлено в 17:38
Армия и оружие
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 19:26
Общество
В России впервые признали дискриминацию трансгендера
Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
Обновлено в 11:54
Политика
Путин ответил строчкой из Ильфа и Петрова на вопрос о визите в США
Президент России Владимир Путин в ходе международного форума «Арктика — территория диалога» ответил на вопрос о приглашении американского коллеги Дональда Трампа приехать в Вашингтон.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала первое фото новорожденного сына
Ранее с рождением малыша Савельеву и Сафонова уже поздравили актрисы Мария Кожевникова и Анна Снаткина.
Обновлено в 12:11
Экономика
Арктические льготы получат только новые проекты
Льготы получат только новые проекты, реализуемые в Арктике.
Обновлено в 12:40
Происшествия
СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено в 18:38
Наука
Ученые предупреждают о смертельной опасности шашлыка
Ученые со всего мира в преддверии наступления летнего сезона предупреждают любителей шашлыка о смертельной опасности этого, приготовленного на природе, блюда.
Обновлено в 03:44