Политика

В США не исключили санкций против Египта за закупку Су-35RT на русском вчера в 22:59

Египет и другие страны, которые планируют закупить российское вооружение, должны помнить о возможных последствиях применения закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
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США рассчитывают, что Египет откажется от покупки российских Су-35

Коммерсантъ19:18

В США подтвердили намерение ввести санкции против Египта из-за российских Су-35

Газета.Ru17:56

Танки санкций не боятся

Российская газета12:24

Помпео пригрозил Египту санкциями в случае покупки российских Су-35

RT на русском15:54

США пообещали ввести санкции против Египта из-за покупки российских Су-35

РИА Новости15:39

США пообещали Египту санкции за закупку российских Су-35

Московский Комсомолец15:55

Помпео заявил, что Египет учитывает угрозу санкций за покупку у России Су-35

ТАСС15:54
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 19:34, Ашберн
Шоу-бизнес

У Аршавина появилась новая возлюбленная

Обновлено в 16:15
Общество

Росгвардия отреагировала на обращение к Путину ветеранов ОМОНа

В Росгвардии ответили на видеообращение в адрес президента России Владимира Путина, которое опубликовали в соцсетях бывшие сотрудники ведомства – они пожаловались, что при выходе на пенсию им не позволяют остаться вместе с семьями в служебных квартирах.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Кокорин обратился к журналистам после заседания суда

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратился к журналистам после заседания суда по делу о двух драках в центре Москвы.
Обновлено в 15:01
Происшествия

Boeing не получила ни одного заказа на самолеты типа 737 в марте

Обновлено в 18:05
Футбол

Ливерпуль — Порту 2:0

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Порту" со счетом 2:0. Оба мяча английская команда забила в первом тайме усилиями Наби Кейта и Роберту Фирмину.
Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес

Звезда «Деффчонок» Галина Боб сменила имидж

Актриса показала результат преображения в соцсети Прославившаяся благодаря съемкам в сериале "Деффчонки" Галина Боб долгое время оставалась верна ярко-рыжему оттенку волос.
Обновлено в 05:50
Технологии

«ВКонтакте» запустила сервис изучения ПДД

Обновлено в 16:22
Политика

Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.
Обновлено в 17:04
Здоровье

Омбудсмен Анна Кузнецова посетит детский дом в Кольчугине

Как передает ГТРК "Владимир", сегодня федеральный омбудсмен работает в детском доме-интернате в Кольчугине.
Обновлено в 05:30
Политика

Помпео назвал совершенно разными ситуации с Голанами и Крымом

Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединением Крыма с Россией.
Обновлено в 18:23
Политика

Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено в 09:26
Политика

Чайка заявил о хищении более 1,6 млрд руб. в «Роскосмосе» и «Ростехе»

Число коррумпированных работников Следственного комитета России в 2018 году увеличилось с 21 до 29 (на 38,1%), сотрудников органов внутренних дел — с 956 до 971 (на 1,6%).
Обновлено вчера в 23:22
Шоу-бизнес

По стопам мамы: 14-летняя дочь Моники Беллуччи стала моделью

Главной звездой предстоящего видео стала 14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие

Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Общество

Синхротрон ждет

В прошлом году вузы Сибиского федерального округа подготовили 3,5 тысячи специалистов с цифровыми компетенциями, что в два раза меньше потребности.
Обновлено в 13:06
Космос

NASA разрабатывает «умные жилища» для астронавнов на Луне и Марсе

Обновлено в 15:49
Наука

Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей

Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес

Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет

Обновлено в 02:23
Происшествия

Криминального авторитета Таро снова арестовали

Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу же после освобождения из тюрьмы в Оренбургской области.
Обновлено в 07:46
Наука

Содержащийся в перце капсаицин может замедлять развитие рака легких

Во время экспериментов с генетически модифицированными мышами - носителями клеток рака легких, ученые использовали капсаицин, содержащийся в различных видах стручкового перца.
Обновлено 07 апреля в 15:27
Политика

Противник Нетаньяху объявил себя будущим премьер-министром Израиля

Лидер оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бенни Ганц не стал дожидаться результатов парламентских выборов в Израиле: выступил с победной речью и назвал себя будущим премьер-министром страны.
Обновлено в 18:22
Театры

Серебренников впервые после ареста вышел на сцену «Гоголь-центра»

Режиссер Кирилл Серебренников, недавно освобожденный по решению суда из-под домашнего ареста (под подписку о невыезде), впервые за долгое время появился на сцене «Гоголь-центра».
Обновлено в 17:38
Армия и оружие

Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм

Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 19:26
Общество

В России впервые признали дискриминацию трансгендера

Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
Обновлено в 11:54
Политика

Путин ответил строчкой из Ильфа и Петрова на вопрос о визите в США

Президент России Владимир Путин в ходе международного форума «Арктика — территория диалога» ответил на вопрос о приглашении американского коллеги Дональда Трампа приехать в Вашингтон.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала первое фото новорожденного сына

Ранее с рождением малыша Савельеву и Сафонова уже поздравили актрисы Мария Кожевникова и Анна Снаткина.
Обновлено в 12:11
Экономика

Арктические льготы получат только новые проекты

Льготы получат только новые проекты, реализуемые в Арктике.
Обновлено в 12:40
Происшествия

СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено в 18:38
Авто

В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей

Обновлено в 01:46
Наука

Ученые предупреждают о смертельной опасности шашлыка

Ученые со всего мира в преддверии наступления летнего сезона предупреждают любителей шашлыка о смертельной опасности этого, приготовленного на природе, блюда.
Обновлено в 03:44
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