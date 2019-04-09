Политика
В США не исключили введения санкций против Египта из-за покупки Су-35РИА Новости 02:05
Страны, которые хотят купить российское вооружение, должны помнить о возможных последствиях, заявил высокопоставленный представитель администрации США, комментируя сообщения о поставке Су-35 Египту. Он сослался на закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).
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Здоровье
Почему таблетка не действует
Эксперты программы разбирались, почему бывают неэффективны качественные препараты.
Обновлено в 19:38
Политика
Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств
Правительство Венесуэлы покидает Организацию американских государств (ОАГ) после решения постоянного совета ОАГ признать представителя лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Обновлено в 17:04
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Политика
Страны НАТО отказались прислать представителей на конференцию в Москву
США и европейские участники блока НАТО отказались прислать представителей на Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдет с 23 по 25 апреля.
Обновлено в 12:48
Политика
Путин пошутил над не сумевшим ответить на вопрос Орешкиным
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время пленарного заседания Международного арктического форума в Санкт-Петербурге не смог ответить на вопрос президента Владимира Путина об импортозамещении.
Обновлено в 12:39
Технологии
«ВКонтакте» запустила сервис изучения ПДД
Обновлено в 16:22
Экономика
Правила работы для пивоваров могут ужесточиться
Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов разработал поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, касающиеся пивоваров.
Обновлено в 15:23
Политика
Президент Исландии решил дальше учить русский
Позже в беседе с журналистами на полях форума Гвюдни Йоуханнессон пообещал продолжить учить русский язык.
Обновлено в 19:24
Космос
Конспирологи утверждают, что в центре далекой галактики находятся «врата в рай»
Некоторые считают, что структура в форме креста в центре галактики Мессье 51 указывает на расположение врат рая / © H. Ford/JHU/STScI/the Faint Object Spectrograph IDT/NASA Другой пользователь предположил, что эта структура может быть светом, за которым людям надо следовать после смерти, чтобы достичь небес.
Обновлено в 09:28
Политика
В Кремле не связали нарушения в «Роскосмосе» с работой Рогозина
Господин Рогозин, собственно, чуть меньше года возглавляет "Роскосмос".
Обновлено в 07:26
Политика
Зеленский поблагодарил военных за поддержку
Обновлено в 13:29
Армия и оружие
В ЛНР заявили об обстреле силовиками двух населенных пунктов
Украинские силовики во вторник обстреляли подконтрольные самопровозглашенной Луганской народной республике населенные пункты Золотое-5 и Первомайск, повреждены два дома, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Обновлено в 12:27
Гаджеты
Xiaomi по распродаже за 12 часов продала 200 000 телевизоров
В Китае в честь ежегодного весеннего фестиваля, посвящённого 9-летию компании, Xiaomi снизила цены на свои телевизоры, а это позволило крупнейшему в КНР производителю за 12 часов на разных онлайн-магазинах реализовать в общей сложности 200 000 ед. телевизоров.
Обновлено в 13:04
Политика
Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным
Предвыборный штаб Петра Порошенко объяснил появление плакатов, где он изображен вместе с Владимиром Путиным, необходимостью "сильного президента".
Обновлено в 19:00
Политика
ЕСПЧ обязал Россию выплатить Навальному более 22 тысяч евро
По решению суда Навальному присуждено 20 тысяч евро в качестве моральной компенсации и 2,5 тысячи евро адвокату в качестве компенсации судебных издержек.
Обновлено в 06:00
Экономика
Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года
Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
Обновлено в 05:38
Политика
Путин ответил цитатой из Ильфа и Петрова на вопрос о визите в США
Президент России Владимир Путин ответил цитатой из романа советских сатириков Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок» на вопрос о том, когда он приедет в Соединенные Штаты.
Обновлено в 13:13
Игры
Стала известна дата выхода Sniper Elite V2 Remastered
Sniper Elite V2 Remastered выйдет на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.
Обновлено в 19:25
Авто
LADA Granta Cross появится в продаже летом 2019 года
Универсал повышенной проходимости Lada Granta с приставкой Cross поступит в дилерские центры марки летом 2019 года.
Обновлено в 09:28
Политика
ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле
Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено в 20:47
Транспорт
Долгожданную скоростную трассу в Приморье собираются сделать платной
Дорога позволяет улучшить и транспортную инфраструктуру южного побережья Приморья, ориентированного на туристов.
Обновлено в 19:34
Футбол
«Фиорентина» подтвердила отставку Пиоли
«Фиорентина» на своем официальном сайте объявила об уходе Стефано Пиоли с поста главного тренера.
Обновлено в 10:45
Хоккей
ЦСКА обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено в 14:44
Финансы
ЦБ может повысить резервы по долгу закредитованных компаний
Банк России может повысить уровень резервирования по ссудам компаниям с высокой долговой нагрузкой, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на Апрельской международной научной конференции ВШЭ.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
В Тихом океане найдены обломки пропавшего F-35А
Обновлено в 19:30
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено в 19:52