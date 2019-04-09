Армия и оружие
В США не исключили санкций против Египта за закупку Су-35RT на русском вчера в 22:59
Египет и другие страны, которые планируют закупить российское вооружение, должны помнить о возможных последствиях применения закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
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США напомнили об «угрозе санкций» покупающим российское оружие странам
Российская газетавчера в 19:14
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Экономика
МТС начала переговоры о покупке онлайн-кинотеатра ivi.ru
Крупнейший оператор сотовой связи в России МТС ведет переговоры о покупке лидера в сегменте онлайн-кинотеатров — ivi.ru, рассказали РБК два источника на телекоммуникационном рынке, топ-менеджер одного из видеосервисов, а также источник на венчурном рынке.
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Строящийся в Челябинске конгресс-холл ждет серьезная проверка
8 апреля на стройке в центре Челябинска произошел серьезный пожар.
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Москвичей пригласили на диспансеризацию ногтей
Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы 13 и 20 апреля проведет акцию "Весенняя диспансеризация ногтей".
Обновлено вчера в 17:39
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 08:59
Экономика
В 2018 году создатель Twitter получил зарплату в размере 140 центов
Зарплата исполнительного директора компании Twitter Джека Дорси составила в 2018 году 140 центов (около 90 рублей), сообщает во вторник агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:26
Экономика
Всемирный банк зафиксировал рекордный объем перевода денег мигрантами
Исследование опубликовано на сайте ВБ. Отмечается, что $529 млрд мигранты перевели в страны с низким и средним уровнем дохода.
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Экономика
Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей
Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено 07 апреля в 18:45
Политика
В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников
Число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ выросло за год вдвое, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:08
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура разводится с мужем
Сама Анастасия Винокур отрицает информацию о разводе и подаче иска.
Обновлено вчера в 12:21
Финансы
Рубль ускорил рост к доллару и подорожал к евро благодаря нефти
Доллар США ускорил снижение, евро развернулся вниз и тоже дешевеет на Московской бирже в понедельник вечером, рубль растет к бивалютной корзине на фоне уверенно дорожающей нефти.
Обновлено вчера в 12:39
Экономика
«Ведомостям» подыскивают нового читателя
Продажа газеты обсуждается с владельцем Arbat Capital Алексеем Голубовичем Медиаменеджер Демьян Кудрявцев обсуждает продажу газеты «Ведомости» основателю инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу.
Обновлено вчера в 15:48
Политика
Глава ДНР заявил, что Донбасс идет к «полноправному членству» в России
Глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу "Юнион" заявил, что главная цель Донбасса заключается в "возвращении на Родину полноправным членом".
Обновлено вчера в 21:26
Политика
Немцы в ПАСЕ ответили руганью на вопрос украинцев о России
Руководитель делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андреас Ник отреагировал недопустимыми ругательствами на вопрос украинских депутатов о России.
Обновлено вчера в 11:42
Общество
В Приморье впервые в мире в искусственных условиях родился белек
В Приморском океанариуме впервые в мировой практике в искусственных условиях родился пятнистый тюлень.
Обновлено в 01:11
Шоу-бизнес
Молодой любовник 55-летней актрисы Натальи Лапиной оказался аферистом
Обновлено вчера в 11:33
Транспорт
Работы на закрытых станциях фиолетовой ветки завершены
Обновлено в 01:10
Политика
Президент Бразилии не исключил участия во вторжении в Венесуэлу
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что будет консультироваться с парламентом об участии в вооруженном вторжении в Венесуэлу, если такое развитие событий последует.
Обновлено вчера в 21:32
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России
Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд, говорится в статистике, которую опубликовал Центральный банк.
Обновлено вчера в 13:44
Гаджеты
В России начались продажи восстановленных iPhone с неактивным Touch ID
На восстановленные смартфоны и планшеты с неактивным Touch ID, как и на другие гаджеты от SmartPrice, распространяется трехмесячная гарантия.
Обновлено вчера в 06:45
Происшествия
На туристической базе в Приамурье медведь напал на женщину
Женщина, пострадавшая при нападении медведя на туристической базе в Приамурье, находится в тяжелом состоянии в реанимации Амурской областной клинической больницы, ей ампутировали левую руку.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Появилось видео воздушной атаки на аэропорт Триполи
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана начались в Кремле
Обновлено вчера в 07:22
Политика
На Украине предложили перейти от декоммунизации к дерусификации
Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович озвучил предложение продолжить кампанию по декоммунизации кампанией по дерусификации.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей
Обновлено 07 апреля в 17:14
Экономика
Минфин поддержал обнуление НДС на рейсы в обход Москвы
Исключение по-прежнему составили маршруты до или из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа: на них останется НДС 0%. Такая же нулевая ставка будет и у полетов в обход Москвы, говорится в документе Минфина.
Обновлено вчера в 12:02
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено вчера в 06:58
Футбол
Головин: «Чалов точно собирается в Европу»
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что его бывший партнер по ЦСКА Федор Чалов тоже собирается продолжить карьеру в Европе.
Обновлено вчера в 13:51
Политика
Лукашенко назвал вероятного победителя выборов на Украине
Президент Беларуссии Александр Лукашенко назвал вероятного победителя во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 08:02
Политика
Зеленский назвал свою дату дебатов с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отказался проводить дебаты с действующим президентом Петром Порошенко 14 апреля, как предлагал последний, и назначил свою дату - 19 апреля.
Обновлено вчера в 06:05