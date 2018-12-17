Мы ввели пакует санкций, связанных с Крымом, пакет санкций, касающийся невыполнения минских соглашений, мы говорили о том, что должно быть предпринято в связи с событиями в Азовском море.

США могут ввести новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

В США не исключили новых санкций против России

Политика Политика Лавров заявил о подготовке Киева к провокации на границе с Крымом Согласно имеющейся информации, украинские власти до конца 2018 года планируют осуществить вооружённую провокацию на границе с Крымом.

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Политика Политика Два митрополита УПЦ лишены сана и преданы анафеме Из Украинской православной церкви Московского патриархата - как сказали бы миряне, "структурного подразделения" РПЦ - на собор приехали лишь двое иерархов из почти 80: давно выступавший за автокефалию украинской церкви митрополит Переяславский Александр (Драбинко) и митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий).

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Политика Политика Встреча России, Ирана и Турции по Сирии пройдёт в Женеве 18 декабря Встреча глав МИД стран астанинского процесса запланирована на 18 декабря в Женеве.

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Армия и оружие Армия и оружие Наступление ВСУ под Мариуполем переносится на 25 декабря

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Политика Политика США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи Береговая охрана США решила воздержаться от учений в Арктике из-за опасения, что единственный американский тяжелый ледокол сломается.