Сенатор-республиканец Линдси Грэм отреагировал на возможный вывод американских войск из Сирии.

В сенате США назвали «ошибкой» возможный вывод войск из Сирии

Армия и оружие Армия и оружие США начали выводить войска из Сирии

Армия и оружие Армия и оружие В разрушенный пригород Дамаска вернулись 1,5 тысячи беженцев В освобожденные от террористов сирийские города возвращаются беженцы.

Армия и оружие Армия и оружие Стартовал оперативный сбор руководителей Сухопутных войск России Оперативный сбор руководящего состава Сухопутных войск (СВ) России начался в Москве.

Армия и оружие Армия и оружие Турчинов «объяснил», почему военное положение ввели на 5-й год войны Турчинов в интервью объявил, что военное положение на пятый год войны введено, так как «Россия подтвердила акт агрессии в Чёрном море», а также «подтвердила опознавательные знаки».

Армия и оружие Армия и оружие К месту посадки «Союза» в Казахстане вылетела военная авиация Дежурство по посадке спускаемого аппарата организовано в центре боевого управления 14-й армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге.

Армия и оружие Армия и оружие ВВС Канады пожаловались на мешавшие им китайские военные самолеты Китайские военные самолеты пытались помешать полету канадского самолета-разведчика в международном воздушном пространстве рядом с Северной Кореей.

Армия и оружие Армия и оружие В Одессу прибыл разведывательный корабль ВМС Великобритании

Армия и оружие Армия и оружие Экипажи БМП-2 под Хабаровском поражают цели в движении: кадры маневров Ранее под Хабаровском мотострелки на БМП-2 преодолели водные преграды под Хабаровском.

Армия и оружие Армия и оружие Морская пехота в Приморье отрабатывает десантирование с воздуха Особое внимание уделяется действиям при нестандартных ситуациях в воздухе и при приземлении.

Армия и оружие Армия и оружие «Брест» поставил минное заграждение в Баренцевом море Экипаж малого противолодочного корабля «Брест» Кольской флотилии Северного флота выполнил задачи минных постановок в морских полигонах боевой подготовки.

Армия и оружие Армия и оружие Вьетнамские рыбаки «поймали» торпеду китайского производства Заявлено, что к ним в сети попала торпеда китайского производства.

Армия и оружие Армия и оружие В Воздушно-десантных войсках появилась полноценная научная рота Сегодня на доукомплектование Воздушно-десантных войск (ВДВ) отобрали двадцать лучших молодых ученых и дипломированных инженеров, чтобы они продолжили свою службу в специальном подразделении – научно-производственной роте ВДВ.

Армия и оружие Армия и оружие В США просчитали последствия одного залпа подлодки «Борей» Американский портал We Are The Mighty предположил, какими могут быть последствия удара по США российского подводного крейсера типа "Борей" ракетами с ядерными боеголовками.

Армия и оружие Армия и оружие В DARPA сообщили, какой вид войск США последним получит боевые лазеры В DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона) выразили мнение о том, что средства авиации станут последними из тех, которые на вооружение получат боевые лазеры.