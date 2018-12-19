Армия и оружие
Сенатор-республиканец Линдси Грэм отреагировал на возможный вывод американских войск из Сирии.
Газета.Ruвчера в 10:52
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Армия и оружие
США начали выводить войска из Сирии
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