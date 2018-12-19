Армия и оружие

В сенате США назвали «ошибкой» возможный вывод войск из Сирии
Газета.Ru
вчера в 10:52

Сенатор-республиканец Линдси Грэм отреагировал на возможный вывод американских войск из Сирии.
Газета.Ruвчера в 10:52

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Сенаторы США попросили Трампа пересмотреть решение о выводе войск из Сирии

Интерфаксвчера в 22:38

Сенаторы США просят Трампа пересмотреть решение о выводе войск из Сирии

Говорит Москва00:32

«Огромная ошибка в стиле Обамы». В сенате раскритиковали вывод войск США из САР

Life.ruвчера в 13:59

Республиканцы назвали вывод войск США из Сирии огромной ошибкой

Взгляд.рувчера в 12:16

Американские сенаторы возмутились выводом войск из Сирии

Московский Комсомолецвчера в 11:41

В США обеспокоились победой России в Сирии после вывода американских войск

Lenta.ruвчера в 11:23

В сенате США назвали «ошибкой» возможный вывод войск из Сирии

Газета.Ruвчера в 10:52
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Армия и оружие

США начали выводить войска из Сирии

Обновлено вчера в 10:49
Армия и оружие

В разрушенный пригород Дамаска вернулись 1,5 тысячи беженцев

В освобожденные от террористов сирийские города возвращаются беженцы.
Обновлено в 00:23
Армия и оружие

Стартовал оперативный сбор руководителей Сухопутных войск России

Оперативный сбор руководящего состава Сухопутных войск (СВ) России начался в Москве.
Обновлено вчера в 12:03
Армия и оружие

Турчинов «объяснил», почему военное положение ввели на 5-й год войны

Турчинов в интервью объявил, что военное положение на пятый год войны введено, так как «Россия подтвердила акт агрессии в Чёрном море», а также «подтвердила опознавательные знаки».
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие

К месту посадки «Союза» в Казахстане вылетела военная авиация

Дежурство по посадке спускаемого аппарата организовано в центре боевого управления 14-й армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 23:57
Армия и оружие

ВВС Канады пожаловались на мешавшие им китайские военные самолеты

Китайские военные самолеты пытались помешать полету канадского самолета-разведчика в международном воздушном пространстве рядом с Северной Кореей.
Обновлено вчера в 22:37
Армия и оружие

В Одессу прибыл разведывательный корабль ВМС Великобритании

Обновлено вчера в 08:50
Армия и оружие

Экипажи БМП-2 под Хабаровском поражают цели в движении: кадры маневров

Ранее под Хабаровском мотострелки на БМП-2 преодолели водные преграды под Хабаровском.
Обновлено вчера в 23:50
Армия и оружие

Морская пехота в Приморье отрабатывает десантирование с воздуха

Особое внимание уделяется действиям при нестандартных ситуациях в воздухе и при приземлении.
Обновлено вчера в 18:40
Армия и оружие

«Брест» поставил минное заграждение в Баренцевом море

Экипаж малого противолодочного корабля «Брест» Кольской флотилии Северного флота выполнил задачи минных постановок в морских полигонах боевой подготовки.
Обновлено вчера в 12:31
Армия и оружие

Вьетнамские рыбаки «поймали» торпеду китайского производства

Заявлено, что к ним в сети попала торпеда китайского производства.
Обновлено в 00:03
Армия и оружие

В Воздушно-десантных войсках появилась полноценная научная рота

Сегодня на доукомплектование Воздушно-десантных войск (ВДВ) отобрали двадцать лучших молодых ученых и дипломированных инженеров, чтобы они продолжили свою службу в специальном подразделении – научно-производственной роте ВДВ.
Обновлено вчера в 17:40
Армия и оружие

В США просчитали последствия одного залпа подлодки «Борей»

Американский портал We Are The Mighty предположил, какими могут быть последствия удара по США российского подводного крейсера типа "Борей" ракетами с ядерными боеголовками.
Обновлено вчера в 08:46
Армия и оружие

В DARPA сообщили, какой вид войск США последним получит боевые лазеры

В DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона) выразили мнение о том, что средства авиации станут последними из тех, которые на вооружение получат боевые лазеры.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие

Командующий Тихоокеанским флотом подвел итоги уходящего года

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц рассказал о достижениях ТОФ за 2018 год и подвел итоги по выполнению поставленных задач перед флотом.
Обновлено вчера в 03:21
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Линдси Грэм
Американский политик
Американский политик-республиканец. С 1995 по 2003 год был членом Палаты представителей США от 3-го избирательного округа Южной Каролины.
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