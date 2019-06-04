Армия и оружие

В США назвали вероятное место начала конфликта НАТО и РФМир новостей 05:26

Американский профессор уверен, что текущая холодная война между Россией и Западом серьёзно отличается от предыдущей. В первую очередь, в XXI веке стороны противостояния используют экономические санкции в качестве основного рычага давления.
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с чего всё началось

Американский профессор рассказал, где может начаться конфликт России и США

Если вооруженный конфликт России и США действительно произойдет, то не в Сирии, а, скорее, на Украине, считает почетный профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк) Роберт Легвольд.
РИА Новостивчера в 13:39

Подробнее о событии

Профессор из США предсказал возможное место начала конфликта с Россией

Известиявчера в 21:07

Американский профессор назвал виновника возможного конфликта между РФ и США

ФАНвчера в 15:40

Профессор из США рассказал, откуда может начаться война с РФ

News.ruвчера в 13:52

Названо место возможного начала вооруженного конфликта России и США

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Американский профессор сделал предположение о возможной войне США с Россией

РЕН ТВвчера в 13:58

Американский профессор предположил, где холодная война между Россией и США может перейти в «горячую» фазу

Царьградвчера в 15:28

Американский профессор рассказал, где может начаться конфликт России и США

РИА Новостивчера в 13:39
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Здоровье

Половина российских женщин после 55 лет страдает ожирением

Обновлено в 04:47
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Обновлено в 04:56
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию

Обновлено в 03:29
Культура

Канделаки предложила BadComedian помощь своих юристов

Глава «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что Евгений Баженов отказался продать ей канал BadComedian, чтобы справиться с исками от кинокомпании Kinodanz, и предложила блогеру помощь юристов.
Обновлено вчера в 10:54
Армия и оружие

Шойгу рассказал о военно-политической обстановке на границах СНГ

Военно-политическая обстановка на границах СНГ крайне напряжённая, всё более реальными становятся вызовы суверенитету стран Содружества, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 03:39
Экономика

На ПМЭФ привезли золотой «Aurus»

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который стартует в Санкт-Петербуоге в четверг, 6 июня, покажут новинку отечественного элитного автопрома – золотой «Aurus».
Обновлено в 05:42
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила еще один новый клип

Группа «Ленинград» выпустила новый клип на песню «i_$uss».
Обновлено в 05:32
Футбол

Финальный турнир футбольной Лиги наций стартует в Португалии

Решающие матчи первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций пройдут с 5 по 9 июня в Порту и Гимарайнше (Португалия).
Обновлено вчера в 17:19
Политика

Трамп допустил военный удар по Ирану

Президент США Дональд Трам заявил, что готов вести переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани, но допускает, что США могут нанести военный удар по исламской республике, передает Reuters.
Обновлено в 02:49
Общество

Российский мэр прошлась по улицам своего города и упала в лужу

Мэр Омска Оксана Фадина совершала обход городских улиц и, попытавшись перепрыгнуть через лужу, споткнулась и упала в грязь.
Обновлено в 05:34
Общество

В России предложили ввести новый вид алиментов

Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено вчера в 15:27
Энергетика

Кабмин Украины обяжет «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство страны обяжет "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения.
Обновлено в 05:24
Футбол

Скончался бывший президент УЕФА Юханссон

Бывший президент УЕФА и вице-президент ФИФА, шведский футбольный функционер Леннарт Юханссон скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 02:53
Общество

Определены самые грязные и чистые регионы России

Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Не знали, где выходы: сотрудник «Зимней вишни» дала показания в суде

Обновлено в 03:35
Политика

Зеленский обвинил Россию в обострении в Донбассе

Обновлено в 05:05
Политика

Акимов пожелал удачи губернаторам, отсутствующим на совещании по нацпроекту

Вице-премьер Максим Акимов пожелал успеха губернаторам, которые не пришли к нему на совещание по исполнению нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Обновлено в 05:15
Экономика

В два раза выросло число жителей РФ, которым сократили зарплаты

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, уменьшение размера своей заплаты заметили в 2018 году 18,3% жителей России.
Обновлено в 04:37
Общество

Мелания Трамп отличилась на ужине с принцем Чарльзом и Терезой Мэй

Обновлено в 03:26
Здоровье

Названы увеличивающие риск возникновения рака груди продукты

Врачи рассказали, какие продукты провоцируют возникновение рака груди.
Обновлено вчера в 06:16
Политика

Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов

«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Обновлено вчера в 17:53
Экономика

В Москве выставили на торги гостиницу «Пекин»

Девелоперская компания "Галс-девелопмент" выставила на открытые торги московскую гостиницу "Пекин".
Обновлено в 03:47
Происшествия

Житель Кубани погиб после взрыва гранаты

Обновлено в 04:07
Наука

Немецкий студент придумал супер‐экономичный самолет. KLM уже начала его строить

Голландская авиастроительная компания KLM приступила к созданию прототипа самолета, который придумал студент TU Berlin Юстус Бенад.
Обновлено вчера в 18:04
Политика

Минобрнауки примет меры для устранения замечаний Счетной палаты

Министерство науки и высшего образования России предпримет меры для устранения замечаний Счетной палаты, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Единоборства

Украинского боксёра Усика лишили пояса чемпиона

ИА «Ореанда-Новости» Украинский спортсмен Александр Усик официально лишён полноценного титула чемпиона в первом тяжёлом весе, такое решение было принято Всемирным боксерским советом (WBC).
Обновлено в 02:00
Происшествия

Чиновника попросили посадить под домашний арест после жалобы Путину

Обновлено в 04:49
Политика

Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба

Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.
Обновлено в 04:06
Общество

Свой язык ближе: россияне назвали самые важные школьные предметы

Гуманитарный голод Российские граждане считают, что сейчас в школах нужно больше внимания уделять преподаванию русского языка и истории.
Обновлено вчера в 17:01
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