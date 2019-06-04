В США назвали вероятное место начала конфликта НАТО и РФМир новостей 05:26

Если вооруженный конфликт России и США действительно произойдет, то не в Сирии, а, скорее, на Украине, считает почетный профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк) Роберт Легвольд.

с чего всё началось

Американский профессор уверен, что текущая холодная война между Россией и Западом серьёзно отличается от предыдущей. В первую очередь, в XXI веке стороны противостояния используют экономические санкции в качестве основного рычага давления.

В США назвали вероятное место начала конфликта НАТО и РФ

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