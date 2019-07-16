Армия и оружие

В США назвали «уязвимость» С-400Lenta.ru 17:11

Stratfor отмечает ограниченное противодействие С-400 «Триумф» низколетящим в условиях горного рельефа крылатым ракетам.
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Подробнее о событии

Не может быть: США нашли уязвимость в российских С-400

РЕН ТВ17:54

Stratfor назвал единственную уязвимость российского комплекса С-400

ФАН19:15

В США нашли уязвимость С-400

Газета.Ru18:53

В США заявили об уязвимости С-400

Аргументы и Факты18:35

Американская разведка рассказала об «уязвимостях» российских систем С-400

Парламентская газета18:10

Американская разведка заявила об «уязвимости» С-400

РИА Новости17:45

В США назвали «уязвимость» С-400

Lenta.ru17:11
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Финансы

Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года

Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Армия и оружие

Американские военные пообещали защитить Зону 51 от штурма

ВВС США обязуются защитить военную базу Зона 51 в Неваде от штурма желающих увидеть инопланетян.
Обновлено в 17:46
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено в 13:34
Интернет

В Сеть выложили архив рекламы Apple за полвека

Обновлено в 11:33
Армия и оружие

Эрдоган назвал ЗРС С-400 самой мощной системой ПВО в мире

Анкара сдержала слово и приобрела у Москвы самую мощную в мире систему ПВО - зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф".
Обновлено в 17:59
Политика

Трамп ответил на обвинения в расизме предложением покинуть США

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоят обвинения в расизме, потому что «многие люди с ним согласны».
Обновлено в 19:02
Общество

Челябинцы сегодня должны проявлять особую осторожность

Пишут, что жили они во времена императора Максимиана и были верными христианами.
Обновлено в 09:00
Авто

За пять лет рост средних цен на новые автомобили превысил 60%

За последние 5 лет средние цены на новые автомобили в России выросли более чем 60%.
Обновлено в 03:25
Политика

Борис Джонсон не поддержит военную операцию США против Ирана

Лидер избирательной гонки за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон исключил возможность поддержки военной операции США против Ирана.
Обновлено в 16:26
Наука

В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет

На территории современной Бразилии нашли полностью сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет.
Обновлено 13 июля в 00:16
Происшествия

В московской клинике женщина умерла во время массажа лица

Обновлено в 05:27
Музыка

Тереза Мэй снова станцевала под песню группы ABBA

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй уже танцевала на публике под песню группы ABBA.
Обновлено в 09:46
Космос

США заявили о желании защитить свои артефакты на Луне

Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала

Актриса выложила на своей личной странице в Instagram пост – обложку журнала Instyle, для которого она снялась.
Обновлено в 14:09
Политика

В России решили оставить в силе предложение Украины по морякам

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона отказалась от предложенного Украине способа по освобождению моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 19:23
Шоу-бизнес

У Анны Хилькевич украли телефон возле Эйфелевой башни

Обновлено в 07:42
Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес

Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.
Обновлено вчера в 23:24
Политика

Евросоюз вводит санкции против Турции

Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 17:12
Армия и оружие

Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ

Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Политика

Закон о госязыке вступил в силу на Украине

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля.
Обновлено в 19:08
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки

Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина родила сына

Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева родила сына.
Обновлено в 13:50
Кино

Джеймс Бонд, агент 007, в новом фильме будет заменен женщиной

Новое решение многих повергло в шок. Любимый Джеймс Бонд уйдет из франшизы, и на его месте появится женщина.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Похитили мать бывшего главного тренера сборной Нигерии

Преступники похитили мать экс-наставника сборной Нигерии по футболу Самсона Сиасиа, сообщает The Guardian Nigeria.
Обновлено в 16:38
Экономика

Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года

Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Наука

Кузнечики и шелкопряды являются богатым источником антиоксидантов

Основная идея исследования: съедобные насекомые являются богатым источником антиоксидантов.
Обновлено в 05:21
Авто

BMW M5 стал полицейским автомобилем в Австралии

BMW M5 поступил в автомобильный парк полиции Виктории в рамках однолетнего кредита и стал самым быстрым полицейским автомобилем.
Обновлено в 14:16
Происшествия

В Твери арестовали мужчину, изнасиловавшего падчерицу

Как полагает следствие, в период с января 2018 по 4 июля 2019 года задержанный совершил насильственные действия сексуального характера с маленькими дочками своей сожительницы, а одну из девочек он изнасиловал.
Обновлено в 16:05
Здоровье

В Краснодарском крае работает более 650 ФАПов и 250 ВОПов

На территории Краснодарского края работает свыше 650 фельдшерско-акушерских пунктов и более 250 офисов врача общей практики.
Обновлено в 09:59
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