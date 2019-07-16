Армия и оружие
В США назвали «уязвимость» С-400Lenta.ru 17:11
Stratfor отмечает ограниченное противодействие С-400 «Триумф» низколетящим в условиях горного рельефа крылатым ракетам.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 19:36, Вашингтон
Финансы
Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года
Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Армия и оружие
Американские военные пообещали защитить Зону 51 от штурма
ВВС США обязуются защитить военную базу Зона 51 в Неваде от штурма желающих увидеть инопланетян.
Обновлено в 17:46
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено в 13:34
Интернет
В Сеть выложили архив рекламы Apple за полвека
Обновлено в 11:33
Армия и оружие
Эрдоган назвал ЗРС С-400 самой мощной системой ПВО в мире
Анкара сдержала слово и приобрела у Москвы самую мощную в мире систему ПВО - зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф".
Обновлено в 17:59
Политика
Трамп ответил на обвинения в расизме предложением покинуть США
Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоят обвинения в расизме, потому что «многие люди с ним согласны».
Обновлено в 19:02
Общество
Челябинцы сегодня должны проявлять особую осторожность
Пишут, что жили они во времена императора Максимиана и были верными христианами.
Обновлено в 09:00
Авто
За пять лет рост средних цен на новые автомобили превысил 60%
За последние 5 лет средние цены на новые автомобили в России выросли более чем 60%.
Обновлено в 03:25
Политика
Борис Джонсон не поддержит военную операцию США против Ирана
Лидер избирательной гонки за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон исключил возможность поддержки военной операции США против Ирана.
Обновлено в 16:26
Наука
В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет
На территории современной Бразилии нашли полностью сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет.
Обновлено 13 июля в 00:16
Музыка
Тереза Мэй снова станцевала под песню группы ABBA
Глава правительства Великобритании Тереза Мэй уже танцевала на публике под песню группы ABBA.
Обновлено в 09:46
Космос
США заявили о желании защитить свои артефакты на Луне
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала
Актриса выложила на своей личной странице в Instagram пост – обложку журнала Instyle, для которого она снялась.
Обновлено в 14:09
Политика
В России решили оставить в силе предложение Украины по морякам
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона отказалась от предложенного Украине способа по освобождению моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 19:23
Шоу-бизнес
У Анны Хилькевич украли телефон возле Эйфелевой башни
Обновлено в 07:42
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Евросоюз вводит санкции против Турции
Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 17:12
Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Политика
Закон о госязыке вступил в силу на Украине
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля.
Обновлено в 19:08
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина родила сына
Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева родила сына.
Обновлено в 13:50
Кино
Джеймс Бонд, агент 007, в новом фильме будет заменен женщиной
Новое решение многих повергло в шок. Любимый Джеймс Бонд уйдет из франшизы, и на его месте появится женщина.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Похитили мать бывшего главного тренера сборной Нигерии
Преступники похитили мать экс-наставника сборной Нигерии по футболу Самсона Сиасиа, сообщает The Guardian Nigeria.
Обновлено в 16:38
Экономика
Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года
Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Наука
Кузнечики и шелкопряды являются богатым источником антиоксидантов
Основная идея исследования: съедобные насекомые являются богатым источником антиоксидантов.
Обновлено в 05:21
Авто
BMW M5 стал полицейским автомобилем в Австралии
BMW M5 поступил в автомобильный парк полиции Виктории в рамках однолетнего кредита и стал самым быстрым полицейским автомобилем.
Обновлено в 14:16
Происшествия
В Твери арестовали мужчину, изнасиловавшего падчерицу
Как полагает следствие, в период с января 2018 по 4 июля 2019 года задержанный совершил насильственные действия сексуального характера с маленькими дочками своей сожительницы, а одну из девочек он изнасиловал.
Обновлено в 16:05
Здоровье
В Краснодарском крае работает более 650 ФАПов и 250 ВОПов
На территории Краснодарского края работает свыше 650 фельдшерско-акушерских пунктов и более 250 офисов врача общей практики.
Обновлено в 09:59