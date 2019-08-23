Политика
В США назвали условие возвращения России в G8Газета.Ru 17:38
С минскими соглашениями связывает возможное возвращение России в клуб и президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, возвращение формата G8 без разрешения вопросов на Украине было бы стратегической ошибкой, сообщает Reuters.
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Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Происшествия
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие
Россия заявила об угрозе краха еще одного договора после ДРСМД
После разрыва Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности под угрозой находится еще одно международное соглашение — договор об ограничении стратегических наступательных вооружений — СНВ-III.
Обновлено в 15:43
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Общество
Беглов рассказал о строительстве новых школ и детсадов в Петербурге
Отмечается, что в ближайшие пять лет с учетом роста населения Петербургу понадобятся еще 84 новых школы и 169 детских садов.
Обновлено в 16:49
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34
Происшествия
При стрельбе в Лос-Анджелесе пострадали четыре человека
В результате ранения получили не менее четырех человек. Такую информацию распространил местный телеканал Fox-11.
Обновлено в 18:19
Армия и оружие
Появились сообщения о получении США танка Т-90
США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней, сообщил в Twitter эксперт польского журнала Nowa Technika Wojskowa («Новая военная техника») Дамиан Ратка.
Обновлено в 12:44
Космос
Китай провел испытания системы межзвездной навигации по излучению пульсаров
Китайские ученые провели эксперименты с навигацией на основе рентгеновского излучения пульсаров при помощи рентгеновского телескопа в надежде, что в дальнейшем она поможет в глубоком освоении космоса и межзвездных перелетах, сообщает 22 августа агентство Синьхуа.
Обновлено в 00:55
Политика
Песков назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»
Планы президента США Дональда Трампа насчет датского острова Песков назвал «международным шопингом».
Обновлено в 09:51
Происшествия
Ранг пожара в складском здании в Петербурге повысили до пятого номера
Ранг пожара в административно-складском здания в Невском районе Петербурга повышен до пятого номера, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
Обновлено в 09:40
Космос
Источник рассказал о задачах робота «Федора» на борту МКС
Российскому человекоподобному роботу "Федору" во время пребывания на Международной космической станции поручат протереть иллюминаторы от пыли, подержать фонарик, перекусить провод и соединить штекеры, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:06
Авто
В продажу вышел близнец обновленного Mitsubishi ASX
Японский автопроизводитель объявил старт продаж кроссовера RVR, который является обновленной версией ASX на глобальном рынке.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Число жертв удара молнии в польских Татрах достигло пяти
В Западных Татрах в Словакии от удара молнии погиб один турист, двое человек получили ранения.
Обновлено в 16:16
Экономика
Сотрудникам ГАЗа санкционировали отпуск
Группа ГАЗ Олега Дерипаски уведомила сотрудников о переводе на четырехдневную рабочую неделю с 21 октября по 20 апреля 2020 года, сообщается на форумах сотрудников предприятия.
Обновлено в 17:03
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Культура
Морской биолог указал на ошибку в культовом эпизоде сериала «Друзья»
Эпизод, вышедший в 1996 году, признали лучшим за всю историю сериала.
Обновлено в 16:25
Политика
Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик
Обновлено в 17:05
Политика
Путин встретится с главами угледобывающих регионов
Президент России Владимир Путин 22 августа в преддверии Дня шахтера встретится с главами угледобывающих регионов страны, обсудит ситуацию в угольной отрасли, а также стратегию ее развития, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 08:19
Наука
Waymo поделилась с учеными собранными автопилотом данными
Компания Waymo (подразделение холдинга Alphabet), один из ведущих разработчиков алгоритмов автомобильного автопилота, разместила собственный масштабный датасет в открытом доступе.
Обновлено в 10:55
Политика
Посольство России в Чехии осудило осквернение памятника маршалу Коневу
Посольство России в Чехии в четверг решительно осудило совершенный в ночь на 22 августа акт вандализма в отношении памятника маршалу Ивану Коневу, установленному на площади Интербригады в районе Прага-6.
Обновлено в 15:26
Футбол
В офисе владельца ФК «Чайка» прошли обыски
По данным источника «Блокнот Ростов» накануне в офисе компании «Чайка» в бизнес-центре «Колизей» прошли обыски.
Обновлено в 01:03
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
В Донецке подняли российский триколор вместо флага самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 02:43
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Происшествия
ВВС: с зараженными радиацией в больнице Архангельска контактировали 90 человек
С пострадавшими при взрыве на полигоне Нёнокса, которых привезли в Архангельскую больницу, входило в контакт примерно 90 человек, передает «Русская служба Би-би-си».
Обновлено в 13:56
Политика
Пушков назвал неправомерными условия для возвращения России в G8
"Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению", — написал он в твиттере.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд
Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:24