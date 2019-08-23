Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что Россия считает полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что возвращение России в "семерку" не является самоцелью.

В США назвали условие возвращения России в G8

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