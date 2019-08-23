Политика
В США назвали условие возвращения России в G8РИА Новости 16:23
Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что Россия считает полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что возвращение России в "семерку" не является самоцелью.
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Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34
Технологии
Опасные вейпы: у курильщиков нашли неизвестную болезнь легких
В недомоганиях некоторые из пациентов обвиняют опасные вейпы.
Обновлено в 17:57
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено в 10:01
Культура
Делегация из Италии приедет в Крым с культурной миссией
Делегация из Италии посетит Крым в конце сентября с культурной миссией, сообщил президент Фонда содействия развитию науки, культуры и кино Одиссей Пипия.
Обновлено в 23:37
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Политика
Президент Бразилии обвинил Макрона в политизации пожаров в Амазонке
Президент Бразилии Жаир Болсонаро обвинил своего французского коллегу Эмманюэля Макрона в том, что он использует внутреннюю проблему Бразилии в политических целях.
Обновлено в 21:56
Здоровье
Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров
Эпидемиологи выяснили, что жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы Чикунгунья, Зика и Денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus.
Обновлено в 22:55
Интернет
Россиянам разослали опасный вирус под видом данных об отпуске
Вирус AgentTesla способен отслеживать и собирать информацию жертвы, которую он вводит через клавиатуру, а также снимать скриншоты и извлекать данные учетных записей к программам.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Богомолов подтвердил будущую свадьбу с Собчак
Режиссер Константин Богомолов подтвердил появившуюся в СМИ информацию о намерении официально создать семью с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 10:00
Культура
Заслуженный артист России Виктор Власов скончался в Москве
Заслуженный артист Виктор Власов скончался в возрасте 66 лет.
Обновлено в 19:51
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Кемеровской области
Обновлено в 22:58
Происшествия
Пострадавший от удара Конора впервые прокомментировал инцидент в баре
Мужчина, пострадавший от удара Конора Макгрегора в ирландском баре, впервые дал комментарий по поводу инцидента.
Обновлено в 06:41
Экономика
Глава Кузбасса предложил пакет мер для развития угледобывающей отрасли
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил для развития угольной отрасли установить общий долгосрочный тариф на железнодорожные перевозки, рассмотреть возможность приоритетного развития Восточного полигона и решить проблему ветхого и аварийного жилья в течение трех лет.
Обновлено в 07:47
Футбол
Чалов и Максименко вызваны в молодежную сборную России
Обновлено в 08:51
Политика
Марин Ле Пен заявила об абсурде в заявлениях о возвращении России в G8
Член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в своем Twitter 22 августа отметила абсурдность заявлений политиков, выступающих против возвращения России в состав «большой восьмерки».
Обновлено в 23:26
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась до $60 за баррель
Как отмечается, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent упала на $0,2 (0,33%) по сравнению с закрытием предыдущей сессии, его цена составила $60,3 за баррель.
Обновлено в 15:35
Политика
Зеленский предложил обменять Крым на место России в G8
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Москву обменять Крым на место России в составе "Большой восьмерки".
Обновлено вчера в 20:14
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
Обновлено в 02:43
Футбол
«Вулверхэмптон» обыграл «Торино» в квалификации Лиги Европы
В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы итальянский «Торино» уступил английскому «Вулверхэмптону» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино».
Обновлено в 16:58
Футбол
Полузащитник «Милана» Кессье может стать конкурентом Головина
Полузащитник «Милана» Франк Кессье может перейти в «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, сообщает RMC.
Обновлено в 16:51
Общество
Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты
Interjet с парком 22 SSJ100 является последней зарубежной авиакомпанией, эксплуатирующей этот тип судов.
Обновлено в 17:19
Авто
Опубликованы снимки кроссовера Genesis GV70
Судя по снимкам, если сравнивать между тестовым мулом Tucson и оригинальным тестовым мулом GV80, созданным на базе Hyundai Santa Fe, можно обнаружить некоторые сходства в арке переднего колеса.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Найденную в нижегородском лесу девочку эвакуируют вертолетом
Отмечается, что ребенка эвакуируют вертолетом в Детскую областную больницу, где будет проводится дальнейшее лечение.
Обновлено вчера в 23:19
Космос
Два новолуния в августе: чего не стоит делать в критические дни
В августе 2019 года над Землей пройдут сразу два новолуния, а не одно, как обычно.
Обновлено в 14:58
Гаджеты
Samsung представила смартфоны Galaxy A30s и Galaxy A50s
Компания Samsung анонсировала обновленные версии своих смартфонов Galaxy A50 и A30 – Galaxy A30s и Galaxy A50s.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08