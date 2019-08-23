Политика

В США назвали условие возвращения России в G8РИА Новости 16:23

Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что Россия считает полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что возвращение России в "семерку" не является самоцелью.
Читать в источнике
Комментировать113

Подробнее о событии

Белый дом назвал условие возрождения формата G8

Телеканал 360°18:50

В США назвали условие возвращения России в G8

Известия19:45

В Белом доме назвали ключевой фактор для возвращения России в G8

РБК15:15

В США назвали условие возвращения России в G8

РИА Новости16:23

США предложили вернуть Россию в G7 при одном условии

Lenta.ru15:21

В США назвали условие возвращения России в G8

Газета.Ru17:38

В США допустили вероятность обсуждения участия России членами G7

RT на русском15:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 23:42, Ашберн
Футбол

«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы

Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34
Технологии

Опасные вейпы: у курильщиков нашли неизвестную болезнь легких

В недомоганиях некоторые из пациентов обвиняют опасные вейпы.
Обновлено в 17:57
Происшествия

Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке

Обновлено в 06:31
Происшествия

Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар

Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено в 10:01
Культура

Делегация из Италии приедет в Крым с культурной миссией

Делегация из Италии посетит Крым в конце сентября с культурной миссией, сообщил президент Фонда содействия развитию науки, культуры и кино Одиссей Пипия.
Обновлено в 23:37
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Политика

Президент Бразилии обвинил Макрона в политизации пожаров в Амазонке

Президент Бразилии Жаир Болсонаро обвинил своего французского коллегу Эмманюэля Макрона в том, что он использует внутреннюю проблему Бразилии в политических целях.
Обновлено в 21:56
Технологии

Первый в мире энергоблок плавучей АЭС отправляют на Чукотку

Обновлено в 18:54
Здоровье

Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров

Эпидемиологи выяснили, что жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы Чикунгунья, Зика и Денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus.
Обновлено в 22:55
Интернет

Россиянам разослали опасный вирус под видом данных об отпуске

Вирус AgentTesla способен отслеживать и собирать информацию жертвы, которую он вводит через клавиатуру, а также снимать скриншоты и извлекать данные учетных записей к программам.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес

Богомолов подтвердил будущую свадьбу с Собчак

Режиссер Константин Богомолов подтвердил появившуюся в СМИ информацию о намерении официально создать семью с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 10:00
Культура

Заслуженный артист России Виктор Власов скончался в Москве

Заслуженный артист Виктор Власов скончался в возрасте 66 лет.
Обновлено в 19:51
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Кемеровской области

Обновлено в 22:58
Происшествия

Пострадавший от удара Конора впервые прокомментировал инцидент в баре

Мужчина, пострадавший от удара Конора Макгрегора в ирландском баре, впервые дал комментарий по поводу инцидента.
Обновлено в 06:41
Экономика

Глава Кузбасса предложил пакет мер для развития угледобывающей отрасли

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил для развития угольной отрасли установить общий долгосрочный тариф на железнодорожные перевозки, рассмотреть возможность приоритетного развития Восточного полигона и решить проблему ветхого и аварийного жилья в течение трех лет.
Обновлено в 07:47
Футбол

Чалов и Максименко вызваны в молодежную сборную России

Обновлено в 08:51
Политика

Марин Ле Пен заявила об абсурде в заявлениях о возвращении России в G8

Член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в своем Twitter 22 августа отметила абсурдность заявлений политиков, выступающих против возвращения России в состав «большой восьмерки».
Обновлено в 23:26
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась до $60 за баррель

Как отмечается, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent упала на $0,2 (0,33%) по сравнению с закрытием предыдущей сессии, его цена составила $60,3 за баррель.
Обновлено в 15:35
Политика

Зеленский предложил обменять Крым на место России в G8

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Москву обменять Крым на место России в составе "Большой восьмерки".
Обновлено вчера в 20:14
Технологии

В России планируют создать беспилотный флот для хождения по Арктике

Обновлено в 11:45
Политика

Над Донецком подняли российский флаг

Обновлено в 02:43
Футбол

«Вулверхэмптон» обыграл «Торино» в квалификации Лиги Европы

В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы итальянский «Торино» уступил английскому «Вулверхэмптону» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино».
Обновлено в 16:58
Футбол

Полузащитник «Милана» Кессье может стать конкурентом Головина

Полузащитник «Милана» Франк Кессье может перейти в «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, сообщает RMC.
Обновлено в 16:51
Общество

Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты

Interjet с парком 22 SSJ100 является последней зарубежной авиакомпанией, эксплуатирующей этот тип судов.
Обновлено в 17:19
Авто

Опубликованы снимки кроссовера Genesis GV70

Судя по снимкам, если сравнивать между тестовым мулом Tucson и оригинальным тестовым мулом GV80, созданным на базе Hyundai Santa Fe, можно обнаружить некоторые сходства в арке переднего колеса.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Найденную в нижегородском лесу девочку эвакуируют вертолетом

Отмечается, что ребенка эвакуируют вертолетом в Детскую областную больницу, где будет проводится дальнейшее лечение.
Обновлено вчера в 23:19
Экономика

Минстрой оценил ущерб от паводка в Иркутской области в 35 млрд рублей

Обновлено в 10:44
Космос

Два новолуния в августе: чего не стоит делать в критические дни

В августе 2019 года над Землей пройдут сразу два новолуния, а не одно, как обычно.
Обновлено в 14:58
Гаджеты

Samsung представила смартфоны Galaxy A30s и Galaxy A50s

Компания Samsung анонсировала обновленные версии своих смартфонов Galaxy A50 и A30 – Galaxy A30s и Galaxy A50s.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии

В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное