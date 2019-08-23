Политика

В США назвали условие возвращения России в G8РИА Новости 16:23

Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что Россия считает полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что возвращение России в "семерку" не является самоцелью.
Читать в источнике
Комментировать93

Подробнее о событии

Белый дом назвал условие возрождения формата G8

Телеканал 360°18:50

В США назвали условие возвращения России в G8

Известия19:45

США предложили вернуть Россию в G7 при одном условии

Lenta.ru15:21

В США назвали условие возвращения России в G8

РИА Новости16:23

В США назвали условие возвращения России в G8

Газета.Ru17:38

В Белом доме назвали ключевой фактор для возвращения России в G8

РБК15:15

В США допустили вероятность обсуждения участия России членами G7

RT на русском15:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:11, Ашберн
Кино

Кредиторы «Вия» добрались до Китая

К субсидиарной ответственности требуют привлечь актеров сиквела фильма Кредиторы "Русской Фильм Группы" (РФГ) — производителя одного из самых кассовых российских фильмов "Вий 3D" — продолжают попытки взыскать долги.
Обновлено в 19:12
Энергетика

«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму

"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Заблудившуюся под Нижним Новгородом девочку нашли в лесу

Обновлено вчера в 16:56
Технологии

Опасные вейпы: у курильщиков нашли неизвестную болезнь легких

В недомоганиях некоторые из пациентов обвиняют опасные вейпы.
Обновлено в 17:57
Политика

Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном

Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено в 16:23
Политика

Путин призвал не гнаться за ростом угледобычи в ущерб экологии

Обновлено в 07:42
Происшествия

Во Франции врач-хирург за 30 лет изнасиловал более 200 детей

66-летнего хирурга из Франции подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 250 детей.
Обновлено в 11:48
Экономика

Банкам облегчили доступ к информации о потенциальных заёмщиках

Ведь финансовая организация сможет оценить кредитоспособность заемщика без обязательного использования его официальной отчетности — на основе данных об объеме выручки по онлайн-кассам и иной информации.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

Сирийская армия заняла город Хан-Шейхун в Идлибе

Обновлено в 17:43
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Происшествия

Летевший из Самары в Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета

Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia, летевший в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Курумоч в Самаре спустя несколько минут после вылета.
Обновлено в 18:37
Культура

Скончался заслуженный артист России Виктор Власов

Обновлено в 15:20
Здоровье

Комары принесли в Россию смертельные тропические лихорадки

В Центральной России могут распространиться смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров.
Обновлено в 20:48
Общество

В Британии нашли капсулу времени с «пугающе точными предсказаниями»

Обновлено в 21:54
Происшествия

Британские пограничники спасли пытавшихся пересечь Ла-Манш беженцев

Обновлено в 21:18
Общество

Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Здоровье

Врачи извлекли из женщины две тысячи желчных камней

В городе Нонгкхай (Таиланд) врачи обнаружили в желчном пузыре пациентки почти две тысячи камней.
Обновлено в 06:39
Авто

Volkswagen выпустил внедорожный Polo

Компания Volkswagen представила внедорожную модификацию хэтчбека Polo предыдущей генерации.
Обновлено в 10:19
Политика

ЕС разработал план, предусматривающий пошлины на товары из США

Евросоюз разработал экономическую программу, в основе которой лежит введение в одностороннем порядке таможенных пошлин на товары из Соединенных Штатов.
Обновлено в 21:43
Общество

Росстат сообщил о рекорде по числу долгожителей в России

Как отмечается, по сравнению с 2017 годом число долгожителей в России увеличилось на 17%.
Обновлено в 20:32
Экономика

США оштрафовали Deutsche Bank за участие в коррупционной схеме

США оштрафовали Deutsche Bank на 16,2 миллиона долларов за нарушение американского закона о коррупции за рубежом.
Обновлено в 21:34
Культура

Продаем лицо звезды. Как двойники используют «похожесть» на знаменитостей

В августе в Британии приговорили к девяти месяца тюрьмы мужчину как две капли воды похожего на звезду сериала "Друзья" Дэвид Швиммера.
Обновлено в 22:00
Происшествия

В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами

Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Происшествия

«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине

Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено в 11:56
Единоборства

Макгрегор извинился за нападение на пожилого мужчину в баре

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Конор Макгрегор принёс свои извинения за инцидент с посетителем одного из баров в Дублине.
Обновлено в 18:56
Политика

Кравчук рассказал о роли США в отказе Киева от ядерного оружия

Кравчук отметил, что Вашингтон боялся угрозы со стороны Киева, где было 165 ядерных баллистических комплексов, которые были нацелены на Соединенные штаты.
Обновлено вчера в 00:26
Политика

Глава американского ретейлера уволился после романа с Марией Бутиной

Основатель американского онлайн-ретейлера Overstock Патрик Бирн подал в отставку с поста исполнительного директора на фоне обнародования информации о том, что он общался и впоследствии вступил в романтические отношения с россиянкой Марией Бутиной, которую в апреле приговорили к тюремному заключению за работу иноагентом.
Обновлено в 18:15
Происшествия

Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника

Муниципального депутата Константина Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест.
Обновлено в 10:35
Кино

Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года

Дуэйн Джонсон смог заработать 89,4 миллиона долларов за год благодаря съемкам в фильмах «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Небоскреб», а также в сериале «Футболисты» и рекламе.
Обновлено в 04:24
Кино

Человек-паук покидает киновселенную Marvel

Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено вчера в 04:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное