Политика
В США назвали условие снятия санкций с РоссииИзвестия 17:31
Россия, на которую США возлагают выполнение Минских соглашений, неоднократно подчеркивала, что не является их стороной. 2 мая помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд призвала к введению новых санкций против России.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:40, Ашберн
Энергетика
Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн
Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки.
Обновлено в 19:02
Политика
СМИ сообщили об упущенном шансе США свергнуть Мадуро
2 мая американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, а также министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено перешли на сторону главы государства, хотя ранее соглашались покинуть главу Боливарианской Республики.
Обновлено в 20:40
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу
Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Трамп назвал продуктивным разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что его телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным был «очень хорошим» и «очень продуктивным».
Обновлено в 13:33
Политика
Трамп обеспокоился свободой слова в соцсетях
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что продолжает наблюдать за тем, как американские граждане подвергаются цензуре в социальных сетях.
Обновлено в 19:18
Гаджеты
Рынок «умных часов» вырос на 48%
Глобальные поставки «умных часов» выросли на 48% по итогам первого квартала в годовом исчислении.
Обновлено в 02:02
Экономика
Россию объявили мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Всего же центральные банки мира приобрели в I квартале 2019 года рекордное за последние шесть лет количество золота — 145,5 тонны, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 00:25
Гаджеты
Смартфоны Samsung Galaxy A подешевели через два месяца после анонса
Пока не сообщается, с чем связано снижение стоимости корейских девайсов.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиков
Украинские военные из батальона «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии, сообщил военный корреспондент министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Астрахань.
Обновлено в 18:47
Шоу-бизнес
Семья Алсу впервые высказалась после скандала на «Голосе. Дети»
Победительница шоу Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, в СМС-голосовании получила в полтора раза больше голосов, чем ближайший конкурент, а по телефонным звонкам в 18 раз опередила финалиста, занявшего второе место.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
Шеф-редактора «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом
Обновлено в 15:07
Футбол
Каррера поблагодарил фанатов «Спартака» за поддержку
Обновлено в 21:01
Политика
В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге»
В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 10:01
Политика
Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении России
Политика Европы в отношении России "немыслима", заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью журналу Focus.
Обновлено в 18:48
Политика
Названа предполагаемая дата инаугурации Зеленского
Ранее сообщалось, что окончательная дата инаугурации Зеленского будет объявлена на ближайшем пленарном заседании Верховной рады, которое намечено на 14 мая.
Обновлено в 09:48
Общество
Премьер Новой Зеландии собралась замуж
Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн помолвлена с телеведущим Кларком Гэйфордом.
Обновлено в 20:24
Авто
В Польше сделали тюнинговый ВАЗ-2106
Для установки нового силового агрегата на ВАЗ-2106 тюнерам пришлось несколько видоизменить масляный поддон и сделать новые крепления.
Обновлено в 08:58
Общество
В кинотеатре Воронежской области детям запретили смотреть «Мстителей»
Сотрудники кинотеатра «Родина» в Павловске отказывались пускать детей на американский фильм о супергероях «Мстители: Финал».
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
КНДР осуществила пуск ракеты малой дальности
КНДР испытала ракету малой дальности. Об этом 3 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Киодо.
Обновлено в 20:59
Политика
Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Алена Шишкова удивила поклонников новым цветом волос и худобой
Нужно сказать, что поклонников удивил не только цвет волос, но и фигура модели.
Обновлено в 09:25
Общество
В Индии восемь человек погибли из-за циклона «Фани»
Восемь человек погибли в Индии из-за циклона «Фани». Об этом сообщает местный телеканал NDTV.
Обновлено в 21:16