Политика

В США назвали условие снятия санкций с РоссииИзвестия 17:31

Россия, на которую США возлагают выполнение Минских соглашений, неоднократно подчеркивала, что не является их стороной. 2 мая помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд призвала к введению новых санкций против России.
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Лидеры США и Словакии выступили против «Северного потока — 2»

RT на русском20:36

США назвали «Северный поток – 2» геополитическим оружием

Взгляд.ру16:29

США и Словакия осудили «Северный поток - 2»

Газета.Ru19:33

«Северный поток-2» окрестили геополитическим оружием

Lenta.ru17:19

США и Словакия раскритиковали «Северный поток — 2»

Известия17:47

В США и Словакии назвали «Северный поток-2» геополитическим оружием

РБК19:41

США и Словакия высказалась против «Северного потока — 2»

РИА Новости16:28
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:40, Ашберн
Энергетика

Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн

Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки.
Обновлено в 19:02
Политика

СМИ сообщили об упущенном шансе США свергнуть Мадуро

2 мая американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, а также министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено перешли на сторону главы государства, хотя ранее соглашались покинуть главу Боливарианской Республики.
Обновлено в 20:40
Политика

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу

Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
Политика

Трамп назвал продуктивным разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что его телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным был «очень хорошим» и «очень продуктивным».
Обновлено в 13:33
Политика

Трамп обеспокоился свободой слова в соцсетях

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что продолжает наблюдать за тем, как американские граждане подвергаются цензуре в социальных сетях.
Обновлено в 19:18
Гаджеты

Рынок «умных часов» вырос на 48%

Глобальные поставки «умных часов» выросли на 48% по итогам первого квартала в годовом исчислении.
Обновлено в 02:02
Экономика

Россию объявили мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Всего же центральные банки мира приобрели в I квартале 2019 года рекордное за последние шесть лет количество золота — 145,5 тонны, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 00:25
Политика

Власти Крыма назвали Зеленскому условие для посещения своей квартиры

Обновлено в 14:17
Гаджеты

Смартфоны Samsung Galaxy A подешевели через два месяца после анонса

Пока не сообщается, с чем связано снижение стоимости корейских девайсов.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие

В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиков

Украинские военные из батальона «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии, сообщил военный корреспондент министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Астрахань.
Обновлено в 18:47
Шоу-бизнес

Семья Алсу впервые высказалась после скандала на «Голосе. Дети»

Победительница шоу Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, в СМС-голосовании получила в полтора раза больше голосов, чем ближайший конкурент, а по телефонным звонкам в 18 раз опередила финалиста, занявшего второе место.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес

Шеф-редактора «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом

Обновлено в 15:07
Футбол

Каррера поблагодарил фанатов «Спартака» за поддержку

Обновлено в 21:01
Политика

В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге»

В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 10:01
Политика

Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении России

Политика Европы в отношении России "немыслима", заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью журналу Focus.
Обновлено в 18:48
Политика

Названа предполагаемая дата инаугурации Зеленского

Ранее сообщалось, что окончательная дата инаугурации Зеленского будет объявлена на ближайшем пленарном заседании Верховной рады, которое намечено на 14 мая.
Обновлено в 09:48
Общество

Премьер Новой Зеландии собралась замуж

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн помолвлена с телеведущим Кларком Гэйфордом.
Обновлено в 20:24
Авто

В Польше сделали тюнинговый ВАЗ-2106

Для установки нового силового агрегата на ВАЗ-2106 тюнерам пришлось несколько видоизменить масляный поддон и сделать новые крепления.
Обновлено в 08:58
Общество

В кинотеатре Воронежской области детям запретили смотреть «Мстителей»

Сотрудники кинотеатра «Родина» в Павловске отказывались пускать детей на американский фильм о супергероях «Мстители: Финал».
Обновлено в 08:33
Экономика

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

Обновлено в 18:06
Происшествия

В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром в сторону моря

Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров пожаловался на скучный отдых с женой без алкоголя

Обновлено в 18:03
Армия и оружие

КНДР осуществила пуск ракеты малой дальности

КНДР испытала ракету малой дальности. Об этом 3 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Киодо.
Обновлено в 20:59
Политика

Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

Стало известно о переписке Микеллы Абрамовой с Ержаном Максимом

Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Алена Шишкова удивила поклонников новым цветом волос и худобой

Нужно сказать, что поклонников удивил не только цвет волос, но и фигура модели.
Обновлено в 09:25
Футбол

Криштиану Роналду спас свою команду от поражения в туринском дерби

Обновлено в 17:59
Политика

В МИД отреагировали на идею заменить «Бессмертный полк» на Украине

Обновлено в 10:16
Общество

В Индии восемь человек погибли из-за циклона «Фани»

Восемь человек погибли в Индии из-за циклона «Фани». Об этом сообщает местный телеканал NDTV.
Обновлено в 21:16
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Петер Пеллегрини
Словацкий политик
Словацкий политик. С 15 марта 2018 года до 22 марта 2018 года исполнял обязанности главы правительства. Премьер-министр Словакии с 22 марта 2018 года.
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