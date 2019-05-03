В США и Словакии назвали «Северный поток-2» геополитическим оружиемРБК 19:41

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини выступили с совместным заявлением, в котором назвали газопровод «Северный поток-2» геополитическим оружием. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В США и Словакии назвали «Северный поток-2» геополитическим оружием

Политика Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении России Политика Европы в отношении России "немыслима", заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью журналу Focus.

Общество Женщинам запрещают работать там, где они хотят. Почему этому нужно положить конец? По просьбе «Ленты.ру» публицистка и основательница одной из крупнейших групп поддержки для женщин Лена Климанская рассказала о том, зачем россиянкам такие изменения и почему этот список нужно окончательно отменить.

Политика Трамп назвал позитивным обсуждение с Путиным Венесуэлы Президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным признал, что у России нет намерений вмешиваться в ситуацию в Венесуэле.

Политика Нидерланды выдали США украинца, обвиняемого в кибератаках Власти Нидерландов экстрадировали в США гражданина Украины, обвиняемого в преступлениях в киберпространстве.

Происшествия Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.

Экономика Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.

Происшествия В ФРГ задержаны создатели крупной торговой платформы в Darknet Германское Ведомство по уголовным делам сообщило о задержании трех предполагаемых создателей и модераторов онлайн-платформы Wall Street Market.

Здоровье Российские туристы не могут вернуться из Монголии из-за вспышки чумы Около полутора десятков российских туристов в Монголии не могут вернуться домой из-за вспышки чумы.

Экономика В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота Глава отдела финансовых рынков эстонского Центробанка Фабио Филипоцци сообщил, что золотой запас Эстонии составляет 256 кг, почти весь он хранится в Нью-Йорке.

Общество В кинотеатре Воронежской области детям запретили смотреть «Мстителей» Сотрудники кинотеатра «Родина» в Павловске отказывались пускать детей на американский фильм о супергероях «Мстители: Финал».

Происшествия Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.

Политика Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.

Гаджеты Поддержка Apple CarPlay будет во всех версиях Toyota Prius Prime 2020 На этой неделе компания анонсировала, что Toyota Prius Prime 2020 модельного года будет изначально включать поддержку системы CarPlay в своей информационно-развлекательной системе.

Политика Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.

Экономика Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал о профилактике энтеровирусной инфекции Роспотребнадзор рассказал об энтеровирусной инфекции и мерах ее профилактики в теплое время года.

Общество В Париже на месте заброшенной станции метро откроется бар Заброшенная станция метро "Круа-Руж" в шестом округе Парижа превратится в коктейль-бар, который станет первым в мире, открытым в "подземке", сообщает "Евро Пульс".

Финансы Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.

Общество В Ростове полицейские устроили фотосессию в форме НКВД Стражи порядка облачились в форму сотрудников НКВД и бойцов Красной армии в рамках проекта «Потомки героев».

Авто В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.

Общество В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.

Армия и оружие На позициях ВСУ в Марьинке подняли нацистский флаг Вблизи населенного пункта Марьинка украинские бойцы из полка «Азов» подняли нацистский флаг.