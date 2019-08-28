Турция еще может вернуться в программу создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Но для этого ей надо не только отказаться от приобретения у России зенитных ракетных систем, но и избавиться от ранее купленных. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер.

В США назвали условие для возвращения Турции в программу F-35

Политика Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.

Экономика Эксперты не видят логики в идее допуска к арктическому шельфу иностранцев и частников Предложение о допуске к работе на арктическом шельфе иностранных и частных российских компаний вряд ли будет принята руководством страны, считает политолог Леонид Крутаков.

Армия и оружие Иностранным журналистам показали российские базы в Сирии Министерство обороны РФ организовало для западных журналистов «день открытых дверей» на российской авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе в Сирии.

Религия Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.

Кино Студия Marvel хочет задействовать Кита Харингтона в нескольких фильмах Как известно, звезда «Игры престолов» Кит Харингтон сыграет одного из супергероев в новом фильме Marvel «Вечные».

Общество В Петербурге подвели итоги конкурса «Родной район» Как сообщает пресс-служба Смольного, итоги конкурса были подведены на заседании городского правительства.

Происшествия Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.

Футбол Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.

Футбол «Спартак» предлагает 9 миллионов евро за форварда «Галатасарая» В среду, 28-го августа, Fanatik утверждает, что руководство красно-белых предлагает турецкой команде за трансфер 27-летнего футболиста девять миллионов евро.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Футбол Тренер «Спартака» Кононов: понимаю, как обыграть «Брагу» Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской "Браги" заявил, что соперник постарается удержать победный счет, добытый им в первой игре противостояния.

Футбол Приоритетной трансферной целью «Зенита» стал Алексей Миранчук Действующий чемпион России «Зенит» интересуется полузащитниками «Локомотива» Антоном и Алексеем Миранчуками.

Политика Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки» Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.

Политика Брижит Макрон отреагировала на извинения бразильцев за выпад Болсонару Жители Бразилии принесли извинения первой леди Франции Брижит Макрон за оскорбление, которое нанес ей бразильский лидер Жаир Болсонару.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.

Политика Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.

Политика В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии Лидеры Британии и Турции обсудили в среду Сирию и заявили, что правительство Башара Асада и Россия должны выполнять свои международные обязательства, заявили в канцелярии британского премьера.

Наука Ученые: Смена партнеров не меняет динамику отношений Канадские ученые в ходе 8-летнего исследования проверили теорию о том, что человек остается неизменным в своем отношении к условному партнеру даже при его смене.

Политика Пушков отреагировал на слова Макрона о конце гегемонии Запада Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что доминирование западных стран на мировой арене подходит к своему завершению.

Политика Болтон посетит 29 августа Белоруссию, где встретится с Лукашенко Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил в среду информацию о том, что в четверг посетит Белоруссию, где встретится с президентом страны Александром Лукашенко.

Наука Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.

Политика В Казани отказались праздновать освобождение Руси от ордынского ига Госсовет республики даст отрицательное заключение на проект федерального закона, поскольку, как полагают в Казани, инициатива администрации Калужской области вызовет разобщение русских и татар и приведет к негативным «общественно-политическим последствиям».