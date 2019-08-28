Армия и оружие
Российская газетаВ США назвали условие для возвращения Турции в программу F-35
Турция еще может вернуться в программу создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Но для этого ей надо не только отказаться от приобретения у России зенитных ракетных систем, но и избавиться от ранее купленных. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 17:17, Вашингтон
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Экономика
Эксперты не видят логики в идее допуска к арктическому шельфу иностранцев и частников
Предложение о допуске к работе на арктическом шельфе иностранных и частных российских компаний вряд ли будет принята руководством страны, считает политолог Леонид Крутаков.
Газета.Ru 14:28
Армия и оружие
Иностранным журналистам показали российские базы в Сирии
Министерство обороны РФ организовало для западных журналистов «день открытых дверей» на российской авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе в Сирии.
ТК Звезда 01:39
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Кино
Студия Marvel хочет задействовать Кита Харингтона в нескольких фильмах
Как известно, звезда «Игры престолов» Кит Харингтон сыграет одного из супергероев в новом фильме Marvel «Вечные».
Телепрограмма 10:49
Общество
В Петербурге подвели итоги конкурса «Родной район»
Как сообщает пресс-служба Смольного, итоги конкурса были подведены на заседании городского правительства.
Российская газета 06:10
Происшествия
Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости
Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
BFM.ru 16:20
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Футбол
«Спартак» предлагает 9 миллионов евро за форварда «Галатасарая»
В среду, 28-го августа, Fanatik утверждает, что руководство красно-белых предлагает турецкой команде за трансфер 27-летнего футболиста девять миллионов евро.
Sport.ru 11:14
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Кино
Вышел трейлер фильма «Прачечная» с Мерил Стрип
РИА Новости 12:13
Футбол
Тренер «Спартака» Кононов: понимаю, как обыграть «Брагу»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской "Браги" заявил, что соперник постарается удержать победный счет, добытый им в первой игре противостояния.
Вести.Ru 11:28
Футбол
Приоритетной трансферной целью «Зенита» стал Алексей Миранчук
Действующий чемпион России «Зенит» интересуется полузащитниками «Локомотива» Антоном и Алексеем Миранчуками.
РБК 11:17
Политика
Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки»
Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.
Lenta.ru 16:11
Шоу-бизнес
Мама Тимати рассказала, как сделала аборт в 16 лет
Сегодня женщина рассказала, как в 16 лет впервые забеременела и пережила аборт.
Lisa.ru 08:14
Политика
Брижит Макрон отреагировала на извинения бразильцев за выпад Болсонару
Жители Бразилии принесли извинения первой леди Франции Брижит Макрон за оскорбление, которое нанес ей бразильский лидер Жаир Болсонару.
Известия 08:53
Футбол
Азмун снял на видео уснувшего в кислородной маске Малкома
Невские Новости 11:40
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Политика
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия 11:18
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Sport24.ru 03:31
Политика
В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
Лидеры Британии и Турции обсудили в среду Сирию и заявили, что правительство Башара Асада и Россия должны выполнять свои международные обязательства, заявили в канцелярии британского премьера.
РИА Новости 17:07
Наука
Ученые: Смена партнеров не меняет динамику отношений
Канадские ученые в ходе 8-летнего исследования проверили теорию о том, что человек остается неизменным в своем отношении к условному партнеру даже при его смене.
Территория новостей 00:07
Политика
Пушков отреагировал на слова Макрона о конце гегемонии Запада
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что доминирование западных стран на мировой арене подходит к своему завершению.
REGNUM вчера в 13:57
Политика
Болтон посетит 29 августа Белоруссию, где встретится с Лукашенко
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил в среду информацию о том, что в четверг посетит Белоруссию, где встретится с президентом страны Александром Лукашенко.
ТАСС 16:38
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» Су-57
В Сети появилось видео исполнения истребителем Су-57 фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Взгляд.ру 01:29
Наука
Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком
Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru вчера в 14:34
Политика
В Казани отказались праздновать освобождение Руси от ордынского ига
Госсовет республики даст отрицательное заключение на проект федерального закона, поскольку, как полагают в Казани, инициатива администрации Калужской области вызовет разобщение русских и татар и приведет к негативным «общественно-политическим последствиям».
Гражданские силы.ру вчера в 05:29
Политика
На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»
На борту Международной космической станции начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора", сообщается в официальном Twitter робота.
Российская газета 16:55