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Lenta.ruСША допустили возвращение Турции в программу F-35
США могут рассмотреть возможность возвращения Турции в программу создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Об этом сообщил министр обороны США Марк Эспер, передает ТАСС.
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Я совершенно ясно об этом говорил и в публичном, и в частном порядке в контактах с турецкими коллегами: речь идет либо об F-35, либо об С-400. Не об обеих. Нельзя одну поставить в гараж, а другую выкатить. Либо одно, либо другое.
— Марк Эспер, американский политикНовостной фронт 14:24
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