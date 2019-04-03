Армия и оружие
В США назвали срок отказа от российских ракетных двигателейРБК вчера в 18:58
Согласно предусмотренным законом срокам, Вашингтон откажется от дополнительных закупок российских ракетных двигателей после 2022 финансового года. Об этом на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса заявил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд.
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Стало известно, когда США откажутся от «незаменимых» ракетных двигателей из России
Газета.Ruвчера в 19:49
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Обновлено вчера в 13:21
Энергетика
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В рамках интервью изданию Forbes.kz заместитель председателя правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти национальной компании «КазМунайГаз» Данияр Тиесов рассказал, как устроена казахстанская переработка и почему выгодно продавать продукт в России.
Обновлено вчера в 00:46
Происшествия
Пилоты разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX действовали по инструкции
Пилоты разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX выполнили все рекомендации производителя после того, как на борту возникли неполадки, сообщает «МИР 24».
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Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
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Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье
Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.
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Команда одного из кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула требования к действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено вчера в 07:04
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Петербуржцев спросят о качестве госуслуг
Петербуржцев спросят, известно ли им, что с 3 июня в городе отключается аналоговое телевидение и все вещание полностью переходит на цифровой формат.
Обновлено в 00:29
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года
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Энергетика
Нефть марки Brent подешевела до $69 на данных о росте запасов в США
Мировые цены на нефть в среду вечером перешли к снижению, Brent опустилась до 69 долларов за баррель после выхода данных о значительном росте запасов этого сырья в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 11:37
Армия и оружие
В ЛНР рассказали детали гибели пулемётчицы с позывным Ведьма
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Наука
Археологи нашли в Египте гробницы времен первых фараонов
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Обновлено вчера в 12:44
Экономика
Россиян обложат новыми налогами
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Обновлено вчера в 10:08
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Около трети жителей России симпатизируют лидеру первого тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:30
Экономика
Госдума отклонила законопроекты о госрегулировании цен на бензин
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Обновлено вчера в 07:43
Футбол
«Хетафе» или «Алавес» в следующем сезоне должны сыграть в Лиге чемпионов. Главные бунтари топ-5 лиг
В лигочемпионскую зону ворвался вечный середняк «Хетафе», а подпирает его «Алавес», совсем недавно поднявшийся из Сегунды.
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