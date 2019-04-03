Армия и оружие

В США назвали срок отказа от российских ракетных двигателейРБК вчера в 18:58

Согласно предусмотренным законом срокам, Вашингтон откажется от дополнительных закупок российских ракетных двигателей после 2022 финансового года. Об этом на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса заявил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд.
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В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180

Известиявчера в 17:05

Стало известно, когда США откажутся от «незаменимых» ракетных двигателей из России

Газета.Ruвчера в 19:49

Пентагон заявил об отказе от российских двигателей РД-180 к 2022 году

РИА Новостивчера в 19:39

В США назвали срок отказа от российских ракетных двигателей

РБКвчера в 18:58

В США заявили о планах отказаться от российских РД-180 к 2022 году

RT на русскомвчера в 20:21

США рассчитывают отказаться от российских РД-180 к 2022 году

Московский Комсомолецвчера в 16:31

США намерены окончательно отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 к 2022 году

ТАССвчера в 16:22
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Политика

ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента

Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
Обновлено вчера в 23:47
Политика

Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit

Депутаты палаты общин приняли в третьем чтении закон, согласно которому правительство Великобритании обязано вновь обратиться к Евросоюзу с просьбой предоставить отсрочку по Brexit.
Обновлено вчера в 19:36
Кино

Актер Алексей Булдаков умер во сне

Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия

В Японии снова арестован Карлос Гон

Обновлено вчера в 18:34
Здоровье

Россия вошла в десятку стран по смертности из-за грязного воздуха

Авторы доклада перечислили страны с самым высоким количеством смертей из-за загрязненного воздуха в 2017-м.
Обновлено вчера в 12:11
Футбол

Пеле госпитализировали в Париже

Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:34
Общество

Названы самые популярные сферы деятельности среди самозанятых в России

В Федеральной налоговой службе назвали самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес

Бритни Спирс поместили в психиатрическую больницу

Психическое здоровье известной поп-исполнительницы Бритни Спирс пошатнулось из-за проблем с отцом.
Обновлено вчера в 22:02
Единоборства

Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление его жены

Обновлено вчера в 16:33
Армия и оружие

Генсек НАТО приравнял ИГ, Гитлера и Сталина

"Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ нельзя было бы победить диалогом", - отметил Столтенберг.
Обновлено вчера в 13:03
Политика

Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе

Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
Обновлено вчера в 21:49
Здоровье

Число живущих с ВИЧ в России превысило миллион

Число живущих в России граждан с диагнозом ВИЧ превысило 1 млн человек, следует из справки, подготовленной Федеральным научно-методическим центром по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 11:44
Экономика

Росстат пояснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь

Росстат выпустил разъяснение результатов исследования «Комплексное наблюдение условий жизни населения», в котором сообщалось, что треть россиян не имеет денег на обувь, сообщает пресс-служба Росстата.
Обновлено вчера в 13:21
Энергетика

Нефтяник заявил, что вся Омская область сидит на казахстанском бензине

В рамках интервью изданию Forbes.kz заместитель председателя правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти национальной компании «КазМунайГаз» Данияр Тиесов рассказал, как устроена казахстанская переработка и почему выгодно продавать продукт в России.
Обновлено вчера в 00:46
Происшествия

Пилоты разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX действовали по инструкции

Пилоты разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX выполнили все рекомендации производителя после того, как на борту возникли неполадки, сообщает «МИР 24».
Обновлено вчера в 02:27
Культура

Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира

Ведущий ток-шоу "Место встречи" Андрей Норкин во время прямого эфира покинул студию НТВ.
Обновлено вчера в 21:54
Политика

Евросоюз сомневается в проевропейском курсе Зеленского

Как сообщает The Wall Street Journal, в руководстве Евросоюзе нет единодушной уверенности в том, что в случае победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского его команда продолжит проевропейский вектор развития Незалежной.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.
Обновлено в 00:22
Политика

Штаб Зеленского выдвинул требования к Порошенко

Команда одного из кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула требования к действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено вчера в 07:04
Общество

Петербуржцев спросят о качестве госуслуг

Петербуржцев спросят, известно ли им, что с 3 июня в городе отключается аналоговое телевидение и все вещание полностью переходит на цифровой формат.
Обновлено в 00:29
Общество

Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 03:53
Энергетика

Нефть марки Brent подешевела до $69 на данных о росте запасов в США

Мировые цены на нефть в среду вечером перешли к снижению, Brent опустилась до 69 долларов за баррель после выхода данных о значительном росте запасов этого сырья в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 11:37
Армия и оружие

В ЛНР рассказали детали гибели пулемётчицы с позывным Ведьма

Обновлено вчера в 07:30
Наука

Археологи нашли в Египте гробницы времен первых фараонов

Археологи из Чехии и Египта нашли на юге Сахары усыпальницы, которые принадлежали одному из чиновников древнего Египта и жене фараона Джедкара Исеси, которая жила в период с 2365 по 2322 годы до нашей эры.
Обновлено вчера в 12:44
Экономика

Россиян обложат новыми налогами

Неналоговые платежи внесут в Налоговый кодекс РФ. По крайней мере, с такой законодательной инициативой выступил Минфин.
Обновлено 02 апреля в 02:31
Театры

На спектакле в Петербурге актриса дала пощечины зрительницам

Обновлено вчера в 10:08
Авто

Клон новой Chevrolet Captiva выйдет в продажу летом

Новый кроссовер MG Hector, мультимедийную составляющую которого представили накануне в Индии, поступит в продажу летом текущего года.
Обновлено вчера в 11:09
Политика

Россияне определились с симпатиями к Зеленскому и Порошенко

Около трети жителей России симпатизируют лидеру первого тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:30
Экономика

Госдума отклонила законопроекты о госрегулировании цен на бензин

Госдума отклонила в первом чтении два законопроекта, вводящих госрегулирование цен на моторное топливо.
Обновлено вчера в 07:43
Футбол

«Хетафе» или «Алавес» в следующем сезоне должны сыграть в Лиге чемпионов. Главные бунтари топ-5 лиг

В лигочемпионскую зону ворвался вечный середняк «Хетафе», а подпирает его «Алавес», совсем недавно поднявшийся из Сегунды.
Обновлено вчера в 10:00
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