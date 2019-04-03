В США назвали срок отказа от российских ракетных двигателейРБК вчера в 18:58

Согласно предусмотренным законом срокам, Вашингтон откажется от дополнительных закупок российских ракетных двигателей после 2022 финансового года. Об этом на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса заявил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд.

В США назвали срок отказа от российских ракетных двигателей

Политика ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.

Политика Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit Депутаты палаты общин приняли в третьем чтении закон, согласно которому правительство Великобритании обязано вновь обратиться к Евросоюзу с просьбой предоставить отсрочку по Brexit.

Кино Актер Алексей Булдаков умер во сне Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни.

Здоровье Россия вошла в десятку стран по смертности из-за грязного воздуха Авторы доклада перечислили страны с самым высоким количеством смертей из-за загрязненного воздуха в 2017-м.

Футбол Пеле госпитализировали в Париже Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники.

Общество Названы самые популярные сферы деятельности среди самозанятых в России В Федеральной налоговой службе назвали самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых.

Шоу-бизнес Бритни Спирс поместили в психиатрическую больницу Психическое здоровье известной поп-исполнительницы Бритни Спирс пошатнулось из-за проблем с отцом.

Армия и оружие Генсек НАТО приравнял ИГ, Гитлера и Сталина "Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ нельзя было бы победить диалогом", - отметил Столтенберг.

Политика Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.

Здоровье Число живущих с ВИЧ в России превысило миллион Число живущих в России граждан с диагнозом ВИЧ превысило 1 млн человек, следует из справки, подготовленной Федеральным научно-методическим центром по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора.

Экономика Росстат пояснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь Росстат выпустил разъяснение результатов исследования «Комплексное наблюдение условий жизни населения», в котором сообщалось, что треть россиян не имеет денег на обувь, сообщает пресс-служба Росстата.

Энергетика Нефтяник заявил, что вся Омская область сидит на казахстанском бензине В рамках интервью изданию Forbes.kz заместитель председателя правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти национальной компании «КазМунайГаз» Данияр Тиесов рассказал, как устроена казахстанская переработка и почему выгодно продавать продукт в России.

Происшествия Пилоты разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX действовали по инструкции Пилоты разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX выполнили все рекомендации производителя после того, как на борту возникли неполадки, сообщает «МИР 24».

Политика Евросоюз сомневается в проевропейском курсе Зеленского Как сообщает The Wall Street Journal, в руководстве Евросоюзе нет единодушной уверенности в том, что в случае победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского его команда продолжит проевропейский вектор развития Незалежной.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.

Политика Штаб Зеленского выдвинул требования к Порошенко Команда одного из кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула требования к действующему главе государства Петру Порошенко.

Общество Петербуржцев спросят о качестве госуслуг Петербуржцев спросят, известно ли им, что с 3 июня в городе отключается аналоговое телевидение и все вещание полностью переходит на цифровой формат.

Общество Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.

Энергетика Нефть марки Brent подешевела до $69 на данных о росте запасов в США Мировые цены на нефть в среду вечером перешли к снижению, Brent опустилась до 69 долларов за баррель после выхода данных о значительном росте запасов этого сырья в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

Наука Археологи нашли в Египте гробницы времен первых фараонов Археологи из Чехии и Египта нашли на юге Сахары усыпальницы, которые принадлежали одному из чиновников древнего Египта и жене фараона Джедкара Исеси, которая жила в период с 2365 по 2322 годы до нашей эры.

Экономика Россиян обложат новыми налогами Неналоговые платежи внесут в Налоговый кодекс РФ. По крайней мере, с такой законодательной инициативой выступил Минфин.

Авто Клон новой Chevrolet Captiva выйдет в продажу летом Новый кроссовер MG Hector, мультимедийную составляющую которого представили накануне в Индии, поступит в продажу летом текущего года.

Политика Россияне определились с симпатиями к Зеленскому и Порошенко Около трети жителей России симпатизируют лидеру первого тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.