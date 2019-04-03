Армия и оружие

В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180Известия вчера в 17:05

Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года, другие варианты не рассматриваются, сообщил 3 апреля глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей конгресса.
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В США заявили о планах отказаться от российских РД-180 к 2022 году

RT на русскомвчера в 20:21

Стало известно, когда США откажутся от «незаменимых» ракетных двигателей из России

Газета.Ruвчера в 19:49

США намерены окончательно отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 к 2022 году

ТАССвчера в 16:22

В США назвали срок отказа от российских ракетных двигателей

РБКвчера в 18:58

В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180

Известиявчера в 17:05

США рассчитывают отказаться от российских РД-180 к 2022 году

Московский Комсомолецвчера в 16:31

Пентагон заявил об отказе от российских двигателей РД-180 к 2022 году

РИА Новостивчера в 19:39
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:23, Ашберн
Политика

«Коммерсантъ» узнал об уходе Алексея Рогозина из ОАК

«Алексей Рогозин действительно принял решение об уходе с поста генерального директора Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина и вице-президента ОАК», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 02:25
Общество

Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей

Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Общество

РБК узнал о намерении Генпрокуратуры изъять дворцы экс-главы Марий Эл

Генпрокуратура намерена изъять имущество на 1,5 млрд руб. у арестованного бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова, пишет РБК со ссылкой на письмо самого чиновника, которое поступило в редакцию.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Соревнования по борьбе в Чечне закончились массовой дракой

Соревнования по вольной борьбе в Чеченской Республике завершились массовой дракой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:45
Политика

Россия и Украина будут вместе, считает Охлобыстин

Пореченков заявил в ответ, что, приходя во власть люди, видимо, сразу теряют чувство юмора.
Обновлено в 02:04
Хоккей

Текслер анонсировал отставку руководителей ХК «Трактор»

Врио губернатора рассказал, что выбрал куратора для клуба Генеральный менеджер ХК "Трактор" Евгений Губарев и директор Иван Сеничев в ближайшее время покинут клуб, об этом врио губернатора Алексей Текслер сообщил во время пресс-конференции 4 апреля.
Обновлено в 02:37
Футбол

«Манчестер Юнайтед» может летом расстаться с шестью футболистами

По словам издания, в ходе перестройки в стане «красных дьяволов» клуб могут покинуть сразу шесть футболистов, что станет рекордным показателем за последние несколько лет.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Пожар на комбинате «Красная нить» в Санкт-Петербурге ликвидирован

В главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу заявили, что открытое горение на территории завода «Красная нить» удалось ликвидировать.
Обновлено вчера в 15:24
Общество

Коммунальные сети пустят на земли садоводства

Де-факто законопроект может способствовать вовлечению в хозяйственный оборот (например, для строительства коттеджных поселков) земель в городах и пригородах, развитие которых сейчас ограничено невозможностью их оборудования коммунальными сетями.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия

Разбившаяся под Москвой маршрутка работала нелегально

Ространснадзор намерен провести проверку трассы Тула — Москва на предмет нелегальных перевозчиков после смертельного ДТП, в которое попала нелегально работавшая маршрутка.
Обновлено в 03:18
Происшествия

На подлодке «Краснодар» впервые провели срочную хирургическую операцию

Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику

Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
Обновлено вчера в 18:45
Политика

В УПЦ призвали отозвать томос об автокефалии «новой церкви»

В Украинской православной церкви (УПЦ) призвали патриарха Варфоломея признать ошибкой выдачу томоса "новой церкви" Украины и отозвать его, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 11:38
Политика

Британская Палата общин одобрила законопроект о переносе «Брексита»

Палата общин британского парламента одобрила законопроект, который обяжет премьер-министра Терезу Мэй просить об отсрочке «Брексита».
Обновлено вчера в 18:59
Армия и оружие

ВСУ за сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР

ВСУ за минувшие сутки выпустили по территории ДНР свыше 100 боеприпасов.
Обновлено в 03:21
Общество

МВД назвало самые опасные регионы России

Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год.
Обновлено вчера в 06:04
Авто

Путин расписался на Mercedes российской сборки

Президент Владимир Путин оставил автограф на капоте автомобиля Mercedes E-класса, собранном на заводе в Подмосковье.
Обновлено вчера в 08:28
Экономика

ФНС завершила реформу контроля за крупнейшими налогоплательщиками

Федеральная налоговая служба (ФНС) завершила реформу системы контроля за крупнейшими налогоплательщиками.
Обновлено в 01:58
Кино

Путин поздравил с днем рождения Элину Быстрицкую

Обновлено в 03:07
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA

В 2017 году Макгрегор приостановил карьеру в ММА, чтобы провести бой по правилам бокса против американца Флойда Мейвезера.
Обновлено в 02:53
Авто

Что нужно знать о кроссовере Suzuki Vitara

Компактный кроссовер Suzuki Vitara всегда отличали яркая палитра и необычные цветовые решения.
Обновлено вчера в 11:24
Политика

МЧС начало новую реформу своих региональных управлений

Приказ о пилотном проекте по переходу территориальных органов и сил МЧС России на «новую организационно-штатную структуру» Евгений Зиничев подписал 25 марта, сообщил РБК источник в территориальном управлении МЧС.
Обновлено в 02:00
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Телеведущая Елена Малышева ответила на обвинения заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова в распространения порочащей достоинство врачей-остеопатов информации.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Армия и оружие

Генсек НАТО приравнял ИГ, Гитлера и Сталина

"Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ нельзя было бы победить диалогом", - отметил Столтенберг.
Обновлено вчера в 13:03
Политика

ВЦИОМ сообщил о симпатиях россиян к фаворитам выборов на Украине

Треть россиян (31%) призналась в симпатиях к победителю первого тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» вооружат по максимуму

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" получит самое мощное вооружение из имеющегося в распоряжении ВМФ России.
Обновлено в 04:09
Политика

ЦИК Украины огласил окончательные результаты выборов президента

Обновлено в 03:27
Армия и оружие

В НАТО разработали три сценария будущего военного блока

Оборонный колледж НАТО подготовил доклад со сценариями развития военного блока в преддверии 70-й годовщины его образования.
Обновлено в 03:16
Космос

Японский зонд сегодня ночью сбросит «взрывпакет» на астероид

Обновлено в 04:02
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