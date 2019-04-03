Армия и оружие

В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180Известия вчера в 17:05

Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года, другие варианты не рассматриваются, сообщил 3 апреля глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей конгресса.
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В США заявили о планах отказаться от российских РД-180 к 2022 году

RT на русскомвчера в 20:21

Стало известно, когда США откажутся от «незаменимых» ракетных двигателей из России

Газета.Ruвчера в 19:49

США намерены окончательно отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 к 2022 году

ТАССвчера в 16:22

В США назвали срок отказа от российских ракетных двигателей

РБКвчера в 18:58

В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180

Известиявчера в 17:05

США рассчитывают отказаться от российских РД-180 к 2022 году

Московский Комсомолецвчера в 16:31

Пентагон заявил об отказе от российских двигателей РД-180 к 2022 году

РИА Новостивчера в 19:39
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:46, Ашберн
Политика

Пушков указал Польше на её место в мире

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал постоянные заявления польских военных о опасности российской агрессии.
Обновлено в 01:56
Единоборства

Конор Макгрегор передумал уходить

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сообщил, что продолжит выступать в октагоне.
Обновлено в 02:00
Космос

Модуль «Наука» отправят к МКС с помощью «Протона» повышенной мощности

Обновлено вчера в 22:25
Здоровье

Росстат: врачей не посещает треть россиян

Исследование (опрос) Федеральной службы государственной статистики (Росстата), проводившееся с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах России, показало: треть россиян предпочитает не обращаться к врачам, нуждаясь в медицинской помощи.
Обновлено вчера в 10:00
Армия и оружие

Американский военный самолет провел разведку у берегов Крыма

Напомним, в прошлую субботу, 30 марта у берегов Крыма был замечен стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk, которой проводил разведку у российской границы.
Обновлено вчера в 15:07
Политика

Эксперт оценил заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе

Липовой подчеркнул, что проход военных судов в таких местах всегда должен быть согласован с властями, поэтому «любые «хотелки» НАТО они могут озвучивать лишь друг другу, а проходить через Керченский пролив или же находиться в Чёрном море их корабли будут в полном соответствии с установленными правилами».
Обновлено вчера в 10:08
Политика

В УПЦ призвали патриарха Варфоломея отозвать томос об автокефалии

Священный синод канонической Украинской православной церкви на заседании в среду призвал патриарха Варфоломея признать ошибкой выдачу томоса "новой церкви" Украины и отозвать его, сообщается на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ.
Обновлено вчера в 11:38
Общество

В США прекратят научные эксперименты над кошками

Программа создавалась Минсельхозом США с целью исследования токсоплазмоза, а испытуемыми были кошки, которых намеренно заражали такой болезнью, а затем изучали ее течение и в конце эксперимента кошек усыпляли.
Обновлено вчера в 09:00
Единоборства

Уайт: ситуация между Хабибом и Конором дошла до неприемлемого уровня

Обновлено вчера в 16:48
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали мэра Евпатории

Мэра Евпатории Андрея Филонова 3 апреля задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.
Обновлено вчера в 11:48
Авто

В Сети появились рендеры Genesis G70 Coupe

Бренд Genesis все еще растет, и рендеры с форума Genesis G70 показывают, как может выглядеть седан, если автопроизводитель люксовых машин решит добавить купе в ряды своих моделей.
Обновлено вчера в 23:41
Кино

Антон Ельчин, Хит Леджер и другие знаменитости, рано ушедшие из жизни

Обновлено вчера в 07:56
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Новые настройки появятся у некоторых пользователей сегодня и в ближайшие недели станут доступны для всех в последней версии приложения WhatsApp.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Политика

Аркадий Дворкович вернулся в Россию

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович вернулся в Россию.
Обновлено вчера в 10:12
Политика

Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на Курилах

Правительство Японии выразило протест России в связи с проведением российскими военнослужащими серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.
Обновлено в 02:10
Общество

Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка

Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено вчера в 13:50
Политика

Финляндия не исключила возможность вступления в НАТО

«Хочу обратить внимание на то, что сказано в правительственном отчете о финской внешней политике и политике безопасности 2016 года: внимательно следя за развитием событий в сфере безопасности, Финляндия сохраняет возможность добиваться членства в НАТО», — сообщила Раутио в четверг, 4 апреля.
Обновлено в 00:37
Происшествия

Названа возможная причина крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии

Причиной крушения самолета Boeing 737 MAX 8, разбившегося в Эфиопии, могло стать столкновение с птицей или другим объектом.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин закатил шумную вечеринку по случаю юбилея

Иосиф Пригожин закатил шумную вечеринку по случаю юбилея Фотографиями и видео с праздника поделилась в своем микроблоге Лера Кудрявцева, присутствовавшая на торжестве в качестве гостьи.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия

В Японии снова арестован экс-глава Nissan Карлос Гон

Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон в очередной раз арестован в Японии.
Обновлено в 01:38
Политика

Британская Палата общин одобрила законопроект о переносе «Брексита»

Палата общин британского парламента одобрила законопроект, который обяжет премьер-министра Терезу Мэй просить об отсрочке «Брексита».
Обновлено вчера в 18:59
Транспорт

Текслер заявил об увеличении финансирования строительства дорог

Обновлено в 02:14
Политика

Росавиация предложила Украине возобновить авиасообщение между странами

Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полетов из России предложила Киеву возобновить регулярные и чартерные рейсы между двумя странами.
Обновлено вчера в 09:26
Политика

Зеленский вызвал Порошенко на дебаты

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 12:03
Общество

Звезды шепчут

Лев Львам удастся побороть преграды, мешающие им добиться успеха.
Обновлено в 01:28
Космос

Зонд «Хаябуса-2» начал снижение перед созданием кратера на астероиде Рюгу

Японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2"), находящийся вблизи отдаленного астероида Рюгу, приступил в четверг к подготовительной части операции по созданию искусственного кратера на поверхности этого космического тела.
Обновлено в 01:46
Технологии

Южная Корея первой в мире начала коммерческое использование сетей 5G

Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G.
Обновлено в 00:58
Кино

Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

Обновлено вчера в 07:22
Как работают Яндекс.Новости?
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