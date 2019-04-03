Армия и оружие
В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180Известия 17:05
Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года, другие варианты не рассматриваются, сообщил 3 апреля глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей конгресса.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:16, Ашберн
Армия и оружие
В Турции призвали США сделать выбор между Анкарой и террористами
Ранее вице-президент США Майк Пенс призвал Турцию сделать выбор между безопасностью НАТО и С-400.
Обновлено в 16:59
Единоборства
Конор Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова
Макгрегор опубликовал в своем твитере фотографию Хабиба и его жены в момент их свадьбы, подписав ее: «Твоя жена полотенце, приятель».
Обновлено в 06:14
Интернет
Пользователи WhatsApp смогут контролировать добавление в группы
Очередное обновление WhatsApp позволит пользователям мессенджера самим контролировать добавление в группы, сообщает портал The Verge.
Обновлено в 10:24
Экономика
ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона
Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
ОБСЕ заявила о новейшем российском вооружении в Донбассе
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала российские новейшие системы вооружения неподалеку от поселка Южная Ломоватка в Донбассе.
Обновлено в 08:35
Происшествия
С инспектора петербургского метро сняли обвинения по делу о теракте
Следователи прекратили уголовное дело против инспектора транспортной безопасности Петербургского метрополитена Константина Ипполитова, возбужденное после теракта в апреле 2017 года.
Обновлено в 16:59
Футбол
«Вердер» обыграл «Шальке» и пробился в полуфинал Кубка Германии
"Вердер" в гостях выиграл у "Шальке" (2:0) в 1/4 финала Кубка Германии. У победителей отличились Милот Рашица и Дави Классен.
Обновлено в 16:38
Армия и оружие
ВКС РФ уничтожили базу связи боевиков в провинции Идлиб
Целью в основном являлась вершина горы Наби-Аюб в районе Джебель аз-Завия. Там располагалась база связи данной группировки.
Обновлено в 08:12
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено в 13:50
Футбол
В матче Кубка России впервые в истории использовали VAR
Историческое событие произошло в первом полуфинальном матче Кубка России по футболу между "Уралом" и "Арсеналом".
Обновлено в 11:34
Происшествия
Приставы задержали трех слушателей, которые пришли в суд поддержать аспиранта МГУ Азата Мифтахова
В Головинском районном суде Москвы судебные приставы задержали трех слушателей, которые пришли на заседание по продлению ареста аспиранта МГУ и анархиста Азата Мифтахова, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на корреспондента Sota.Vision Федора Худокормова и очевидцев.
Обновлено в 12:37
Политика
В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины
Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:26
Кино
Названы дата и место прощания с актером Алексеем Булдаковым
Обновлено в 08:37
Авто
Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей
Обновлено в 03:14
Театры
На спектакле в Петербурге актриса дала пощечины зрительницам
Обновлено в 10:08
Космос
Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры
Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
Обновлено в 09:25
Общество
Раки шалят, а Тельцы могут заработать новый шрам: гороскоп на 3 апреля
Телец Свои старые шрамы Тельцы любят и ценят за те уроки, которые они принесли.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
В Японии снова арестуют Карлоса Гона
Сотрудники токийской прокуратуры вошли в дом бывшего главы альянса Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, чтобы снова арестовать его, сообщает AFP.
Обновлено в 18:34
Политика
Пушков предостерег Порошенко от отказа от дебатов на стадионе
Российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в Твиттере прокомментировал предложение лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского провести дебаты с Петром Порошенко на стадионе.
Обновлено в 18:33
Происшествия
Следствие просит продлить арест Мамаева и Кокорина на полгода
Что касается защиты, то она потребовала отпустить Мамаева с Кокориным из СИЗО под домашний арест иди подписку о невыезде.
Обновлено в 12:06
Происшествия
ФСБ опубликовала видео задержания мэра Евпатории
Управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю опубликовало видеозапись задержания главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 14:15
Футбол
Пеле госпитализировали в Париже
Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:34
Кино
«Капитан Марвел» собрал более миллиарда долларов по всему миру
Мировые сборы фильма «Капитан Марвел» превысили отметку в миллиард долларов, пишет Deadline.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес
Конец конфликту: Ксения Собчак взяла интервью у Анастасии Волочковой
Известно, что ранее между Собчак и Волочковой происходил нешуточный конфликт.
Обновлено в 12:12
Гаджеты
Intel выпустила процессоры с 56 ядрами
С выпуском нового семейства Xeon Platinum 9200 Intel побила собственный рекорд: теперь флагманский процессор Platinum 9282, выполненный на базе двух 28-ядерных модулей, обладает суммарно 56 вычислительными ядрами с 112 вычислительными потоками.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
Истребители НАТО полетали с российскими самолетами
В январе пять самолетов Военно-воздушных сил США и Канады были подняты на перехват двух российских ракетоносцев Ту-160, которые совершали плановый полет над Арктикой.
Обновлено в 17:35
Происшествия
Пилоты упавшего в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 отключили систему MCAS
Во вторник, 2апреля, газета The Wall Street Journal отметила, что пилоты после возникновения неполадок во время полета соблюдали установленные инструкции и отключили систему MCAS, однако это не помогло выровнять самолет, и им пришлось снова активировать ее.
Обновлено в 17:32
Футбол
Питер Одемвингие объявил о завершении карьеры игрока
Нигерийский нападающий Питер Одемвингие сообщил, что решил завершить карьеру профессионального футболиста.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Чрезвычайное предложение: МЧС закрывает центр управления в кризисных ситуациях
"Боевые" вместо штабных Как отметил собеседник, знакомый с ситуацией в столичном ЦУКС, "пилотный проект по переходу территориальных органов и сил МЧС на функционирование в новой организационно-штатной структуре" реализуется в Москве с конца марта.
Обновлено в 17:02