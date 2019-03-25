Политика
В США назвали срок признания Голанских высот израильскимиLenta.ru вчера в 11:06
В России и Евросоюзе заявили, что не признают израильский суверенитет над высотами. В докладе Госдепартамента США о правах человека, вышедшем в 2019 году, формулировка «оккупированные Израилем территории» в отношении Голанских высот была изменена на «контролируемые Израилем».
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Завтра президент Трамп в присутствии премьер-министра Нетаньяху подпишет распоряжение о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Израильско-американские отношения ближе, чем когда-либо.
— Исраэль Кац, израильский политикТК Звезда 24 марта в 15:14
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Как в мире отреагировали на решение Трампа признать Голаны территорией Израиля
RT на русскомвчера в 14:12
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