Политика
В США назвали ситуацию в Керчи проблемой для поставок СПГ УкраинеРБК вчера в 21:48
Ситуация в Керченском проливе затрудняет перспективы продажи американского сжиженного природного газа (СПГ) Украине. Об этом заявил «РИА Новости» замминистра энергетики США Дэн Бруиллетт. Министр пояснил, что делать отгрузки в регион Черного моря достаточно сложно.
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с чего всё началось
Перспективы продажи американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину осложнены ситуацией вокруг Керченского пролива, заявил первый замминистра энергетики США Дэн Бруиллетт в кулуарах энергетической конференции CERAWeek.РИА Новостивчера в 18:38
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США заявили о затруднении продажи СПГ Украине из-за ситуации в Керченском проливе
Коммерсантъвчера в 22:42
В США заявили о проблемах с поставками СПГ из-за ситуации в Керченском проливе
Газета.Ruвчера в 20:58
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