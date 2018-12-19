с чего всё началось

Один пуск ракет «Булава» с борта российского ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Борей» может привести к уничтожению около сотни важнейших объектов на территории Соединенных Штатов.

В США просчитали последствия одного залпа подлодки «Борей»

Армия и оружие Армия и оружие Госдеп одобрил продажу Турции систем ПРО Patriot

Армия и оружие Армия и оружие Британский корабль-разведчик прибыл в Одессу В одесский порт зашёл британский корабль разведчик HMS Echo, сообщило 19 декабря местное издание «Думская.net».

Армия и оружие Армия и оружие Поисково-эвакуационные машины выдвинулись в район посадки «Союза» Четыре поисково-эвакуационные машины-амфибии "Синяя птица" с наземными группами выехали в район предполагаемого приземления спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-09" в Казахстане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Армия и оружие Армия и оружие Тяжелый беспилотник «Альтиус» поднимут в воздух в 2019 году В мае сообщалось, что разработка тяжелого российского ударного беспилотника "Альтиус" завершится в 2018 году.

Армия и оружие Армия и оружие МИД: Москва ответит на появление военной базы США на Украине Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Москва адекватно отреагирует на появление военной базы США на территории Украины, сообщает РИА Новости.

Армия и оружие Армия и оружие Военные летчики под Волгоградом атаковали лагерь условного противника

Армия и оружие Армия и оружие Главный военный прокурор Украины врёт о небоевых потерях ВСУ Небоевые потери «сильнейшей армии Европы» с начала конфликта на Донбассе более, чем в три раза превышают боевые.

Армия и оружие Армия и оружие В США показали «российскую базу» в Венесуэле Американское издание, публикуя спутниковые снимки венесуэльского острова Орчила, расположенного в Карибском море, где возможно создание базы, отмечает, что, с одной стороны, в настоящее время нет никаких гарантий того, что Россия действительно будет поддерживать подобный объект.

Армия и оружие Армия и оружие Пушилин призвал руководство ДНР готовиться к нападению ВСУ Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти, воспользовавшись режимом военного положения, могут осуществить наступление на мариупольском направлении в Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие МИД Китая выступил против милитаризации космоса Власти Китая выступили против идеи президента США Дональда Трампа о создании командования космическими силами (ККС) США.

Армия и оружие Армия и оружие Разработчик АПЛ «Ясень» рассказал о ее превращении в ударную субмарину Дорофеев отметил, что после вышеназванных преобразований такие подводные лодки из преимущественно противолодочных превратились в ударные.

Армия и оружие Армия и оружие Британия возвращается к стратегии холодной войны с Россией Минобороны Великобритании возвращается к военной стратегии противодействия военным угрозам со стороны России, которой следовало во времена холодной войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на главу военного ведомства Гэвина Уильямсона.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили о планах британского спецназа похитить донецких офицеров

Армия и оружие Армия и оружие На Алтае военные 41-й армии учатся уничтожать «джихад-мобили» В Алтайском крае военные 41-й армии учатся уничтожать беспилотники и т.н. "джихад-мобили".