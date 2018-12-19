Армия и оружие
В США просчитали последствия одного залпа подлодки «Борей»
В США просчитали последствия одного залпа подлодки «Борей»REGNUM03:05
Один пуск ракет «Булава» с борта российского ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Борей» может привести к уничтожению около сотни важнейших объектов на территории Соединенных Штатов.
REGNUM03:05
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с чего всё началось
Американское интернет-издание We Are The Mighty смоделировало последствия удара российского подводного крейсера типа "Борей" ракетами с ядерными боеголовками по США.Российская газета01:25
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Армия и оружие
Госдеп одобрил продажу Турции систем ПРО Patriot
Обновлено вчера в 22:25
Армия и оружие
Британский корабль-разведчик прибыл в Одессу
В одесский порт зашёл британский корабль разведчик HMS Echo, сообщило 19 декабря местное издание «Думская.net».
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
Поисково-эвакуационные машины выдвинулись в район посадки «Союза»
Четыре поисково-эвакуационные машины-амфибии "Синяя птица" с наземными группами выехали в район предполагаемого приземления спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-09" в Казахстане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Тяжелый беспилотник «Альтиус» поднимут в воздух в 2019 году
В мае сообщалось, что разработка тяжелого российского ударного беспилотника "Альтиус" завершится в 2018 году.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
МИД: Москва ответит на появление военной базы США на Украине
Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Москва адекватно отреагирует на появление военной базы США на территории Украины, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
Военные летчики под Волгоградом атаковали лагерь условного противника
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
Главный военный прокурор Украины врёт о небоевых потерях ВСУ
Небоевые потери «сильнейшей армии Европы» с начала конфликта на Донбассе более, чем в три раза превышают боевые.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
В США показали «российскую базу» в Венесуэле
Американское издание, публикуя спутниковые снимки венесуэльского острова Орчила, расположенного в Карибском море, где возможно создание базы, отмечает, что, с одной стороны, в настоящее время нет никаких гарантий того, что Россия действительно будет поддерживать подобный объект.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Пушилин призвал руководство ДНР готовиться к нападению ВСУ
Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти, воспользовавшись режимом военного положения, могут осуществить наступление на мариупольском направлении в Донбассе.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
МИД Китая выступил против милитаризации космоса
Власти Китая выступили против идеи президента США Дональда Трампа о создании командования космическими силами (ККС) США.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
Разработчик АПЛ «Ясень» рассказал о ее превращении в ударную субмарину
Дорофеев отметил, что после вышеназванных преобразований такие подводные лодки из преимущественно противолодочных превратились в ударные.
Обновлено вчера в 19:50
Армия и оружие
Британия возвращается к стратегии холодной войны с Россией
Минобороны Великобритании возвращается к военной стратегии противодействия военным угрозам со стороны России, которой следовало во времена холодной войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на главу военного ведомства Гэвина Уильямсона.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
В ДНР заявили о планах британского спецназа похитить донецких офицеров
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие
На Алтае военные 41-й армии учатся уничтожать «джихад-мобили»
В Алтайском крае военные 41-й армии учатся уничтожать беспилотники и т.н. "джихад-мобили".
Обновлено вчера в 23:21
Армия и оружие
Минобороны начало подготовку к пятому форуму «Армия»
Обновлено в 07:38